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Что нужно знать о встрече Сатурна и Юпитера?

Что нужно знать о встрече Сатурна и Юпитера?

Газовые гиганты впервые почти за 400 лет встретятся в ночном небе.

2020 год богат на астрономические события. Так, совсем скоро Юпитер и Сатурн встретятся впервые за практически 400 лет. Крупнейшие планеты Солнечной системы последний раз находились так близко друг к другу в далеком 1623 году. Интересно, что «Великое соединение» Юпитера и Сатурна можно наблюдать каждые 20 лет, правда, большинство этих встреч невидимы невооруженным глазом, так как происходят при дневном свете. Теперь же астрономы готовятся к небесному представлению, в ходе которого газовые гиганты сблизятся друг с другом уже при свете Луны. Это яркое и по-настоящему долгожданное событие состоится в понедельник 21 декабря. Сатурн и Юпитер взойдут на небосвод вскоре после захода Солнца. Когда-то в прошлом, наши предки воспринимали «Великое соединение» как предзнаменование грядущих событий, способное предсказать не только пожары и наводнения, но и окончательный крах цивилизации. К счастью, сегодня мы знаем, что звезды и планеты никак не влияют на нашу жизнь, так что можно спокойно наслаждаться грядущим астрономическим событием.

 


Тайны ночного неба

Количество небесных объектов в ясную ночь поражает воображение – звезды, созвездия, ансамбли планет, Луна, метеоритные дожди. К сожалению, сегодня жители мегаполисов не могут по-настоящему насладиться красотой ночного неба из-за светового загрязнения. Но если вам довелось вырваться из города или если вы живете в пригороде, то ночью звезды мгновенно предстанут перед вами, при условии, конечно, что небо не затянуто тучами. Но человеческий глаз, хоть и изумительно сложен, все же, не идеален. Без вспомогательных инструментов нам никогда не разглядеть десятки и миллионы звезд, о существовании которых сегодня мы знаем благодаря телескопам.

Но если у вас нет доступа в ближайшую обсерваторию – не страшно, ведь сегодня наблюдать за ночным небом может каждый. С помощью любительских телескопов можно наблюдать некоторые невидимые невооруженным глазом объекты, а еще как следует рассмотреть красавицу Луну. Что же до тех из нас, кто по тем или иным причинам застрял в городе но очень хочет посмотреть на звезды, то насладиться зрелищем помогут астрономические приложения и сайты. В конце концов, если вы знаете куда смотреть, то становится очевидно – небо это больше, чем просто Луна и звезды.

Что нужно знать о встрече Сатурна и Юпитера?

На сайте timeanddate.com можно посмотреть какие звезды и планеты святят на вас прямо сейчас. Я живу в Санкт-Петербурге и вот как выглядит ночное небо здесь в ночь на 19 декабря.


Встреча Сатурна и Юпитера

По мнению доктора Эмили Драбек-Маундер, астронома из Королевской обсерватории в Гринвиче, грядущее астрономическое событие и правда особенное, ведь «планеты окажутся так близко друг к другу, что могут выглядеть как одна очень яркая звезда». Считается, что «Великое соединение» происходит, когда Юпитер и Сатурн появляются на небе на расстоянии одной пятой ширины полной Луны. В 2020 году это событие совпадает с зимним солнцестоянием, когда наклон Северного полушария от Солнца является причиной наступления самого короткого дня и самой длинной ночи.

Что нужно знать о встрече Сатурна и Юпитера?

Юпитер и Сатурн появляются вместе на небе каждые 20 лет, но большинство их встреч невидимы невооруженным глазом, так как происходят при дневном свете.

Не могу не отметить, что оба этих астрономических события буквально «поставили на уши» всех, уж простите за упоминание, астрологов планеты. Напомню, что астрология наукой не является, а предсказания астрологов – чистая выдумка, реже – случайность.

Что же до встречи Юпитера и Сатурна, то обе планеты скорее всего будут видны невооруженным глазом, а вот спутники Юпитера и кольца Сатурна – нет. А вооружившись хорошим биноклем вы сможете разглядеть четыре самых больших спутника Юпитера – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Но не забывайте, что насладиться зрелищем можно и онлайн. Ряд астрономических сообществ и некоторые ученые будут вести трансляции в прямом эфире. Ну что, будете наблюдать за максимальным сближением газовых гигантов? Своими историями можно поделиться в комментариях к этой статье.

20 декабрь 2020 /
Хочу все знать
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