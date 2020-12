Правда ли, что астрономы поймали радиосигнал от экзопланеты?

Дразнящий радиосигнал, похоже, исходит от Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды.

Заголовки мировых СМИ пестрят новость ю о том, что астрономам удалось поймать радиосигнал, исходящий от далекой экзопланеты. Позволю себе огорчить читателя – об обнаружении инопланетной разумной жизни речь, скорее всего, не идет. Тем не менее, сигнал, который удалось поймать ученым, в будущем поможет исследователям отточить навыки поиска разумных существ, заселяющих далекие миры. В конце концов в нашем бесконечном стремлении понять Вселенную и ответить, наконец, на вопрос Нобелевского лауреата Энрико Ферми «где все?», драгоценные маленькие всплески данных могут оказаться невероятно полезными. Выдающийся астроном и популяризатор науки Карл Саган считал радиоастрономию наиболее вероятным способом обнаружения разумной жизни за пределами Земли. Теперь же, в ходе нового исследования, астрономы зафиксировали таинственный радиосигнал, исходящий из звездной системы Проксимы Центавра, в которой находится так называемый горячий Юпитер – газовый гигант, расположенный невероятно близко к своему солнцу.

Кто ищет инопланетян?

Несмотря на то, что поиски «маленьких зеленых человечков» традиционно приписываются поклонникам телеканала РЕН-ТВ и прочим конспиролагам, астрономы подходят к поставленной задаче серьезно. Каждый день, с помощью мощнейших телескопов, они всматриваются в космическую бездну и прислушиваются к звукам, которые испускают небесные тела. На этот раз внимание исследователей привлекло странное излучение радиоволн, исходящее из звездной системы Проксимы Центавра.

Интересно, что сигнал впервые был зафиксирован в апреле и мае 2020 года и длился целых 30 часов. Проведенный анализ, тем не менее, не выявил откуда исходил сигнал. Теперь же астрономы проекта Юрия Мильера Breakthrough Listen – подробнее об их деятельности я рассказывала в этой статье – обнаружили странные всплески радиоволн с помощью радиотелескопа в обсерватории Паркса в Австралии.

Отмечу, что задача исследователей проекта Мильнера, так же, как и работа астрономов из Института по поиску внеземных цивилизаций SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), заключается в обнаружении потенциальных «техносигналов» среди неустанного шума радиоволн от оборудования на Земле, природных космических явлений и спутников, вращающихся вокруг планеты. Задача, как это водится, не из легких. В 1997 году охотница за инопланетянами Джилл Тартер обнаружила потенциальный инопланетный сигнал, но позже выяснилось, что его источник – антенна космического аппарата «Сохо», совместной миссии NASA и Европейского Космического Агентства (ESA) по наблюдению за Солнцем.

Сегодня мы не только слушаем космос , но и отправляем радиосигналы, в надежде, что кто-нибудь нам ответит.

Исследователи отмечают, что последний радиосигнал, вероятно, также имеет приземленное происхождение. Как пишет британская The Guardian, сегодня ученые работают над статьей, посвященной этой находке. Полученный сигнал получил название BLC1 и, по-видимому, исходит от Проксимы Центавра – красного карлика, расположенного в 4,2 световых годах от нашей планеты.

Новый «Вау-сигнал»?

В 1977 году в поисках внеземного разума астрономы радиообсерватории Big Ear Radio Observatory в Огайо и исследователи Института SETI обнаружили таинственный сигнал, который получил название Wow. Все потому, что астроном Джерри Эхман написал «Wow!» рядом с полученными данными. В те годы к «Вау» сигналу было приковано внимание мировой общественности, хотя Эхман предостерегал от поспешных выводов. Как оказалось, не зря.

В 2007 году американский астроном Антонио Парис нашел окончательное объяснение происхождения внеземного сигнала Wow! Полученные выводы Парис описал в исследовании опубликованном в журнале Journal of the Washington Academy of Sciences. Два года кропотливой работы в итоге показали, что источником сигнала «Вау» оказалась комета 266P/Christensen или P/2008 Y2. Наблюдать этот космический объект можно было в период с 27 июля по 15 августа 1977 года в окрестности группы звезд Chi созвездия Стрельца.

Исследователи проект Мильнера, существующего с 2015 года, подслушивают миллионы ближайших к Земле звезд в надежде обнаружить случайные или преднамеренные инопланетные передачи. Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг считал эту работу «критически важной». Великий ученый много говорил о будущем человечества, указывая на то, что нам как можно скорее нужно отправиться в путешествие к другим мирам.

Тайны Проксимы Центавра

Проксима Центавра, хотя и слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, находится под пристальным вниманием астрономов. Известно, что вокруг звезды вращаются по меньшей мере две планеты. Одна из них – газовый гигант, а другая, как полагают исследователи, представляет собой скалистый мир примерно на 17% массивнее Земли. Экзопланета, известная как Proxima b, вращается вокруг своей звезды каждые 11 дней и находится в так называемой «зоне обитаемости».

Но это не означает, что вода присутствует на Proxima b. Несмотря на ее внешне уютное расположение, планета вполне может быть враждебна жизни. В 2017 году исследователи NASA использовали компьютерные модели, которые показали, что если бы у Proxima b была земная атмосфера, ее легко могло уничтожить интенсивное излучение и солнечные вспышки ее родительской звезды.

Звездная система в представлении художника. На рисунке показаны линии, представляющие невидимое магнитное поле, защищающее горячую планету от солнечного ветра.

По словам Пита Уордена, исполнительного директора Breakthrough Listen, важно подождать и посмотреть, к какому выводу придут ученые проекта: «Наша команда обнаружила несколько необычных сигналов и тщательно исследует их. Эти сигналы, вероятно, являются помехами, которые мы пока не можем полностью объяснить. В настоящее время проводится дальнейший анализ».



Другие ученые мягко говоря, осторожны. «Вероятность того, что полученный сигнал, исходящий от Proxima b окажется инопланетным посланием крайне мала», – считает Льюис Дартнелл, астробиолог и профессор научной коммуникации в Вестминстерском университете. Не в пользу версии о разумных существах, обитающих в этой звездной системе также свидетельствует расположение экзопланеты. Одна ее сторона пребывает в вечной темноте, на другой – все время солнечно. Трудно представить себе, как живые существа могут обитать в таких суровых условиях. А что вы думаете по этому поводу? Ответ будем ждать в комментариях к этой статье.