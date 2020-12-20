» » Эннатозавр, последний из казеид

Эннатозавр, последний из казеид

Эннатозавр, последний из казеид

На этой художественной реконструкции Андрея Атучина представлен эннатозавр (Ennatosaurus tecton) из семейства казеид, относящийся к необычной мезенской фауне, обнаруженной в 1950-е годы в Архангельской области. С эннатозавров началась «европейская история» казеид, которых до этого находили только в Северной Америке. Эннатозаврами, похоже, время пребывания казеид на Земле и заканчивается.

Казеиды — своеобразные, необычные, а то и откровенно нелепые животные пермского периода, то ли родственные современным рептилиям, то ли представляющие свою особую, ни на что не похожую линию развития. Внешне они напоминали ящериц — очень крупных, толстых, с бочкообразным туловищем, мощными лапами и длинным хвостом. Только вот на короткой шее располагалась небольшая, а у гигантских видов — совсем крохотная голова, придававшая животному несколько диспропорциональный вид. Казеиды были первыми гигантскими растительноядными животными суши: 275 миллионов лет назад по Техасу бродил двухтонный котилоринх Хэнкока (Cotylorhynchus hancocki), который и поныне считается одним из крупнейших, если не самым крупным растительноядным животным пермского периода.

Традиционно центром разнообразия казеид считалась Северная Америка, где еще в 50–60-е годы прошлого века было найдено около десятка родов этих животных, однако в последние годы всё чаще начали появляться сведения о не менее разнообразной казеидной фауне Европы. Так, в 2011 году новое имя получил французский рутенозавр (Ruthenosaurus russellorum), до этого считавшийся одним из видов североамериканского рода казей (Casea). В 2014 году миру представили алиеразавра (Alierasaurus ronchii) с итальянского острова Сардиния (см. новость Парк пермского периода: на Сардинии найдены три вида синапсид, «Элементы», 14.11.2018). Наконец, в марте этого года вышла статья с описанием мартензии (Martensius bromackerensis), примитивной казеиды из центральной Германии. А ведь на протяжении многих лет единственной европейской казеидой был эннатозавр, остатки которого обнаружил в 1955 году в Архангельской области выдающийся советский палеонтолог и писатель Иван Антонович Ефремов.

Эннатозавр был описан в 1956 году и датирован возрастом порядка 270–265 миллионов лет. В то время североамериканские казеиды уже почти полностью вымерли, тогда как в Европе доживали свой век относительно мелкие разновидности этих животных, отличавшиеся сравнительно более крупными головами. Длина черепа эннатозавра — около 20 сантиметров, что немногим меньше длины черепа шестиметрового котилоринха Хэнкока, однако, судя по посткраниальному скелету, пропорции эннатозавра были более «классическими», и общая длина животного оценивается «всего» в полтора метра.


Эннатозавр, последний из казеид

Прорисовка черепа и скелета эннатозавра, а также реконструкция прижизненного облика животного. Рисунок из книги М. Ф. Ивахненко, 1983. Тетраподы Восточно-Европейского плакката — позднепалеозойского территориально-природного комплекса (PDF, 5 Мб)


Как и у многих других казеид, у эннатозавра были крупные костные ноздри, занимавшие без малого треть общей длины черепа. Предполагается, что там располагались какие-то крупные железы, возможно солевые; в таком случае эннатозавры жили на берегах каких-то соленых водоемов, паслись на мелководье, собирая плавающие по поверхности водоросли, а после каждого обеда «отфыркивались» пересоленной жижей из ноздрей, как это делают современные морские игуаны. В пользу такого образа жизни говорит и строение зубов эннатозавра: резцы у него похожи на долотца, а вот задние зубы — листовидные, с грубыми зазубринами, не несущими следов стирания, что свидетельствует о питании мягкой пищей, скорее всего водной растительностью.


Эннатозавр, последний из казеид

Череп эннатозавра. Обратите внимание на крупную костную ноздрю в левой части черепа. Образец хранится в Аризонском музее естественной истории (США). фото © UdoSavalli с сайта savalli.us


Среди раскопанных остатков эннатозавров у деревни Морозница Пинежского района Архангельской области были обнаружены кости как взрослых, так и молодых животных. Из этого можно предположить, что эннатозавры держались разновозрастными группами и вполне могли вместе отдыхать, греясь на солнце, вместе добывать пищу и совместно же высматривать потенциальную опасность, ибо, как и у современных морских игуан, у этих относительно беззащитных животных было немало поводов для беспокойства.

Вообще, экосистема, к которой принадлежал эннатозавр, — так называемая мезенская фауна, названная по реке Мезень в Архангельской области, — уникальна во многих отношениях. В те времена территория Архангельской области была северо-западным берегом мелководного Казанского моря, огромной полосой протянувшегося вдоль юных Уральских гор и лишь узким проливом соединенного с всемирным океаном — Панталассой. Его восточный берег — это хорошо известный палеонтологам «край блуждающих рек», примыкающий к Палеоуралу и породивший большинство известных нам пермских фаун; западный же берег был пологим и низменным, заросшим гигантскими хвощами каламитами, которые весьма неохотно уступали место соленым лагунам. В тесном переплетении стволов и при практически полном отсутствии сухой земли крупным животным могло быть не особенно комфортно, поэтому предполагается, что эннатозавры всю свою жизнь проводили на морском побережье, а может быть, они даже жили не на суше, а на плавучих водорослевых островах, которые плавали по поверхности лагун и обеспечивали своих «пассажиров» не только кормом, но и сравнительно безопасным убежищем.


Эннатозавр, последний из казеид

Реконструкция внешнего вида эннатозавра. Рисунок © Д. В. Богданов из книги Д. В. Богданов, 2019. Звероящеры и другие пермские монстры


В таком случае единственным поводом для них возвращаться на «матерую» землю было размножение: вряд ли пропитанные солью водоросли были подходящим субстратом для инкубации яиц, особенно если предположить, что у примитивных рептилий яйца были покрыты лишь кожистой оболочкой, как у ящериц и современных однопроходных млекопитающих. Нынешним морским игуанам приходится порой уходить за два километра от береговой линии, чтобы дать начало следующему поколению, и вряд ли эннатозавры так уж уступали им в родительских чувствах, поэтому каждый год самкам этого вида приходилось покидать свои уютные плавучие дома и совершать великое путешествие к местам гнездования.

Заботились ли эннатозавры о своих детенышах? Едва ли. Скорее всего, как и многие современные рептилии, они лишь откладывали яйца в подходящей для этого среде, после чего, в лучшем случае пару дней потоптавшись рядом, возвращались обратно к морю, более о судьбе своих детенышей не переживая. Как следствие, свежевылупившимся эннатозаврикам приходилось беспокоиться о себе самим, и, скорее всего, большая их часть погибала, не дожив даже до подросткового возраста. Относительно крупных хищников в составе мезенской фауны найдено не много — это шестидесятисантиметровый макролетер (Macroleter poezicus), похожий на гибрид ящерицы с жабой, да карликовый родственник биармозуха (см. картинку дня Биармозух и очёрская фауна) алраузух (Alrausuchus tagax), что был размером с лисицу — но много ли надо было крохотным существам, не обладавшим никакими явными средствами защиты?

В конце же концов странная мезенская фауна, где последние из казеид сосуществовали с представителями более прогрессивных линий звероящеров, бесследно исчезла, и из более поздних эпох известны уже вполне классические сообщества звероящеров среднего пермского периода — сперва это были эстемменозухи (см. картинку дня Коронованный «крокодил») и биармозухи, а затем — различные диноцефалы. Вполне возможно, что новые раскопки в Западной Европе раскроют миру еще немало подобных сообществ и в конце концов окажется, что скромный эннатозавр не был не только единственной европейской, но даже и последней казеидой... Однако такова участь палеонтологии, восхитительной в своей неполноте: новым знаниям предстоит не только дополнять, но и зачастую полностью переворачивать с ног на голову наши былые представления. Доисторический мир неохотно расстается со своими тайнами, и настойчивых исследователей ждет еще немало удивительных открытий, в том числе — и погребенных в красноватых архангельских песчаниках, всё еще дышащих солью древнего Казанского моря...

Рисунок © Андрея Атучина из книги Антона Нелихова «Ящеры Пинеги».

Анна Новиковская

20 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периода
Хочу все знать

На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периода

В уникальном Сундырском местонахождении находят остатки животных времен глобальной фаунистической перестройки, происходившей в середине пермского периода. Российские палеонтологи, изучив находки,
Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов Вятки
Хочу все знать

Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов Вятки

Уникальное местонахождение фауны пермского периода на берегу реки Вятки неподалеку от города Котельнич уже дало много важных находок. Недавно к ним добавились еще две: описаны два хищника из отряда
Тупилякозавр
Хочу все знать

Тупилякозавр

...
Гигантский русский плиозавр
Хочу все знать

Гигантский русский плиозавр

...
Ветлугазавр
Хочу все знать

Ветлугазавр

...
Поволжский ихтиорнис
Хочу все знать

Поволжский ихтиорнис

На этой иллюстрации художник Андрей Атучин изобразил пару ихтиорнисов — примитивных зубастых птиц, сидящих на берегу моря, занимавшего в сеноманском веке мелового периода (100–94 млн лет назад)
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шифровка прокурора о группе Дятлова по АПВЕРГИДуФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Первая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхЗапах помощиПочему цвета светофора красный, желтый и зеленый?Самые странные галактики во ВселеннойГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться


Свежие Статьи
Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Почему в открытом космосе не так темно, как мы думаем?

Почему в открытом космосе не так темно, как мы думаем?

Столовые приборы от Сальвадора Дали

Столовые приборы от Сальвадора Дали

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+