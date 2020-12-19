Как побороть страсть к фильмам для взрослых

Новые технологии привнесли в жизнь человека много полезного, сделали ее проще и удобнее. Однако вместе с этим безлимитный доступ к материалам "взрослого" содержимого привел к новой проблеме - пристрастию к просмотру пошлых фото и видео.

Самое печальное, что под удар попали самые незащищенные слои общества - дети и подростки, психика которых еще до конца не сформировалась, здоровые ценности еще не привиты. Как следствие у людей с раннего возраста развивается неверное представление о проявлениях любви и интимной жизни между парнем и девушкой.

Причины данной проблемы лежат в разных областях - физиологической, неврологической и психологической. Из-за столь сложного устройства проблемы даже зрелому человеку, попавшему в зависимость, крайне не просто найти из нее выход.

Просмотр пошлых материалов усиливает связи в головном мозге. Вполне логичным и простым действием на первый взгляд кажется, что нужно просто отказаться от просмотра и все само собой наладится. Но тот кто пробовал так делать - осознает, что по каким-то причинам это не работает. Для того, чтобы решить данную проблему необходимо пройти несколько этапов. Первый и ключевой из них - найти равносильные замены стимуляции головного мозга.

Уже после этого можно переходить к тому, чтобы внедрять те или иные способы борьбы с данной зависимостью. В статье https://god-help.ru/zavisimosti/kak-izbavitsya-ot-pornozavisimosti/ подробно рассмотрено более 20 практических советов о том, как справиться со скрытой проблемой современного поколения.

Однако даже если все сделать верно - все равно возможны срывы. Ниже приведены основные причины срывов:

Вы находитесь один/одна дома

Вас накрыла сильная усталость после учебы или работы

Вы давно себя не награждали за свои труды, ничем себя не баловали

У вас много свободного времени и вам нечем заняться

Вам причинил боль любимый человек и у вас сформировалось ложное убеждение на измену, пусть и не реально, а только в своих фантазиях

В народе бытует мнение что привычка формируется за 21 день - однако это миф. Средняя продолжительность достигает 66 дней, когда нейронные связи в мозге перестраиваются, поэтому если вы вдруг сорвались раньше чем ожидали - не отчаивайтесь, начните заново.

Кстати в статье также приведены рекомендации по тематичной литературе, на случай если вам захочется поглубже изучить данную тему. Успехов вам и победы!