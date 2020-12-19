» » Как побороть страсть к фильмам для взрослых

Как побороть страсть к фильмам для взрослых

Новые технологии привнесли в жизнь человека много полезного, сделали ее проще и удобнее. Однако вместе с этим безлимитный доступ к материалам "взрослого" содержимого привел к новой проблеме - пристрастию к просмотру пошлых фото и видео.

Самое печальное, что под удар попали самые незащищенные слои общества - дети и подростки, психика которых еще до конца не сформировалась, здоровые ценности еще не привиты. Как следствие у людей с раннего возраста развивается неверное представление о проявлениях любви и интимной жизни между парнем и девушкой.

Причины данной проблемы лежат в разных областях - физиологической, неврологической и психологической. Из-за столь сложного устройства проблемы даже зрелому человеку, попавшему в зависимость, крайне не просто найти из нее выход.

Просмотр пошлых материалов усиливает связи в головном мозге. Вполне логичным и простым действием на первый взгляд кажется, что нужно просто отказаться от просмотра и все само собой наладится. Но тот кто пробовал так делать - осознает, что по каким-то причинам это не работает. Для того, чтобы решить данную проблему необходимо пройти несколько этапов. Первый и ключевой из них - найти равносильные замены стимуляции головного мозга.

Уже после этого можно переходить к тому, чтобы внедрять те или иные способы борьбы с данной зависимостью. В статье https://god-help.ru/zavisimosti/kak-izbavitsya-ot-pornozavisimosti/ подробно рассмотрено более 20 практических советов о том, как справиться со скрытой проблемой современного поколения.

Однако даже если все сделать верно - все равно возможны срывы. Ниже приведены основные причины срывов:

  • Вы находитесь один/одна дома
  • Вас накрыла сильная усталость после учебы или работы
  • Вы давно себя не награждали за свои труды, ничем себя не баловали
  • У вас много свободного времени и вам нечем заняться
  • Вам причинил боль любимый человек и у вас сформировалось ложное убеждение на измену, пусть и не реально, а только в своих фантазиях

В народе бытует мнение что привычка формируется за 21 день - однако это миф. Средняя продолжительность достигает 66 дней, когда нейронные связи в мозге перестраиваются, поэтому если вы вдруг сорвались раньше чем ожидали - не отчаивайтесь, начните заново.

Кстати в статье также приведены рекомендации по тематичной литературе, на случай если вам захочется поглубже изучить данную тему. Успехов вам и победы!

19 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Преимущества просмотра мультфильмов онлайн
Хочу все знать

Преимущества просмотра мультфильмов онлайн

Все родители рады видеть развитие своего чада. С раннего возраста дети смотрят мультфильмы, исследуя новый мир, в котором они живут. Есть много разных сказочных персонажей, которые им действительно
11 ежедневных правил для ленивых
Хочу все знать

11 ежедневных правил для ленивых

Развитие играет важную роль в жизни человека, так как оно делает нас лучше. Но ленивым не так просто заняться чем-то, и поэтому им нужно научиться очень полезным привычкам.
Как привлечь счастье и любовь?
Хочу все знать

Как привлечь счастье и любовь?

Даже самые успешные женщины мечтают о любви. Но некоторым в этом просто не везет. В данной статье рассказывается, как справиться с одиночеством и встретить на своем пути настоящую любовь.
Гостиницы и отели: правила выбора
Хочу все знать

Гостиницы и отели: правила выбора

Не секрет, что в современном мире люди много путешествуют. Однако отправляясь в путешествие, необходимо подумать о жилье.
Люди, не чувствующие боль, не имеют обоняния
Хочу все знать

Люди, не чувствующие боль, не имеют обоняния

Ученые из Университетского колледжа Лондона и немецкого Университета Саара выяснили, что люди с врожденной нечувствительностью к боли также не чувствуют запахи. Исследователи считают, что за чувство
Польза от семейного просмотра фильмов
Хочу все знать

Польза от семейного просмотра фильмов

Смотреть фильм всей семьей - обычная практика, так как каждый может себе это позволить. Кроме того, такой просмотр может дарить много положительных эмоций и приносить ощутимую пользу.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Первая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхЗапах помощиПочему цвета светофора красный, желтый и зеленый?Самые странные галактики во ВселеннойГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарыватьсяСкорая помощь Ebike выезжает на улицы Парижа


Свежие Статьи
Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Изменение климата, а не монгольское нашествие, разрушило речные цивилизации Центральной Азии

Почему в открытом космосе не так темно, как мы думаем?

Почему в открытом космосе не так темно, как мы думаем?

Столовые приборы от Сальвадора Дали

Столовые приборы от Сальвадора Дали

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+