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Международные перевозки грузов

Грузовые перевозки на различных международных направлениях входят в число востребованных услуг среди участников ВЭД. Подобный спрос создал оптимальные условия для образования отдельного направления работы ООО "РусРесурсЛогистика". Многолетний практический опыт в области логистики позволил наладить не только обширную сеть контрагентов, но и организовать партнерство с крупнейшими транспортными компаниями во многих странах. На странице https://rrlog.ru/nashi-uslugi/mezhdunarodnye-perevozki представлена подробная информация о комплексе услуг по международной транспортировке грузов.

Международные перевозки грузов: логистика и возможности

Транспортная логистика представляет собой продуманную систему организации доставки партий продукции по оптимальному маршруту. Сотрудники компании "РусРесурсЛогистика" используют только проверенные схемы работы, которые обеспечивают клиента выгодными условиями сотрудничества.

Во время разработки маршрута логисты учитывают характеристики и особенности товара. Это позволяет предложить лучший вариант доставки, используя следующие типы транспорта:

  • автомобили;
  • ЖД составы;
  • воздушный транспорт;
  • морские суда.

Благодаря наличию консолидационных складов на территории стран, пользующихся наибольшей популярностью у участников внешнеэкономической торговли, клиенты "РусРесурсЛогистика" сокращают статью расходов на хранение продукции. Подобные склады, находящиеся в собственности компании, обеспечивают правильную подготовку груза к отправке. Сотрудники выполняют следующие подготовительные операции с товаром:

  • проверку;
  • упаковку;
  • маркировку.

Контрагенты контролируют движение груза, что позволяет точно соблюдать график перемещения.

Международные перевозки грузов: стоимость в Москве

Большой опыт профильных специалистов позволяет выполнять заказы по транспортировке грузов любой сложности. Основная задача отдела логистики заключается в правильной организации работы по грузовой доставке. Она включает:

  • разработку маршрута;
  • курирование;
  • контроль выполнения этапов.

Ошибки на любом этапе проекта непременно приведут к срыву сроков поставки. Подобные проблемы приводят к порче продукции, наложению штрафных санкций. С целью минимизации рисков компания "РусРесурсЛогистика" предлагает заказчикам только проверенные логистические схемы, созданные для конкретного международного направления. Конечная стоимость услуг напрямую зависит от сложности заказа, комплекса выполненных работ.

19 декабрь 2020 /
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