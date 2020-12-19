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Системы автоматического капельного полива

С момента появления сельского хозяйства орошение стало наиболее важным фактором, влияющим на урожайность. Ещё в ревности люди оборудовали каналы для орошения земли, потому что понимали, что вода является основой роста сельскохозяйственных культур, и именно её наличие определяло плодородие земли. Вопрос о поливе актуален и в настоящее время. Многие методы орошения почвы изобретены давно. Одно из самых перспективных направлений - автоматический капельный полив. Например, вы можете заказать его на https://vesnasad.ru/kapelnyij-poliv-s-avtomatikoj

Данный метод полива корней растений с контролируемой скоростью, который дает отличные результаты, при минимальном расходе воды. Иначе говоря, под каждым корнем орошаемого растения (или огороженной территорией), подводится шланг, из которого падает вода по каплям. При грамотном поливе, почва у корня растения всегда будет влажной, но не мокрой, чего достаточно для полноценного роста растения. При этом впустую не теряется ни капли воды. А если это устройство поместить в тепличный комплекс "Рекорд Супер-Ферма двойная с поликарбонатом" - https://vesnasad.ru/a-copy-of-the-greenhouse-droplet, можно получить повышенную урожайность.

Системы автоматического капельного полива имеют множество преимуществ - следующих:

  • экономия воды;
  • способность контролировать влажность почвы;
  • возможность точного дозирования удобрений, подаваемых в растворе с водой;
  • активное развитие корневой системы на орошаемом участке;
  • способность поддерживать сухость верхней части растения (отсутствие ожогов листьев и всевозможных заболеваний);
  • снижение трудозатрат.

Системы капельного орошения могут подавать воду или питательный раствор растениям как на поверхность почвы, так и непосредственно в глубину корневой системы. В настоящее время существует немало различных готовых конструкций систем, которые различаются, в зависимости от назначения.

Система капельного полива может варьироваться, в зависимости от количества растений, распределения орошаемых площадей и назначения. Вы также их можете использовать в теплицах из поликарбоната и различных парниках.

Используя эти системы, можно не только поливать, но и удобрять почву специальными растворами. Бывают случаи, когда две системы капельного орошения поставляются одновременно. Один используется для орошения почвы водой, другой - для подачи растворов удобрений.

19 декабрь 2020 /
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