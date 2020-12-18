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Ультрафиолет против коронавирусов

Светодиодное ультрафиолетовое излучение можно использовать для обеззараживания помещений от разных человеческих коронавирусов.

Ультрафиолетовое излучение обладает достаточной энергией, чтобы менять химические связи в биомолекулах – вносить мутации в ДНК, портить белки и пр. Поэтому его используют для дезинфекции помещений (и поэтому нас часто предостерегают от долгого загорания на солнце). У большинства микробов нет защиты против целенаправленной ультрафиолетовой обработки, и коронавирусы тут не исключение.

Ультрафиолет против коронавирусов
(фото: nikkytok / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Исследователи из Тель-Авивского университета, Университета Хайфы и других научных центров Израиля пишут в Journal of Photochemistry and Photobiology B, что против коронавирусов можно использовать ультрафиолет, испускаемый светодиодами (LED). Авторы экспериментировали с разными длинами волн, сравнивая LED и ртутные лампы, а в качестве подопытного – коронавирус HCoV-OC43. Не будем забывать, что их существует несколько видов, человеческих из них – всего семь, из которых четыре не вызывают ничего, кроме обычной простуды. HCoV-OC43 – один их простудных коронавирусов, и, как оказалось, 99,9% его частиц можно менее чем за полминуты обезвредить LED-ультрафиолетом с длиной волны 285 нм.

Антимикробная ртутная лампа, которая даёт ультрафиолетовое излучение с длиной волны 254 нм, работает на вирусах более эффективно, но она поглощает больше энергии и содержит небезопасную ртуть. Исследователи испытывали LED-излучение и на других коронавирусах – результат был тот же. Правда, среди этих других не было нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Однако, по словам авторов работы, LED-ультрафиолет с длиной волны 285 нм эффективно обезвреживает все человеческие коронавирусы, в том числе и SARS-CoV-2. Такой ультрафиолет мог бы стать эффективным способом противовирусной обработки поверхностей и помещений, от квартир до залов ожидания в аэропортах.

18 декабрь 2020 /
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