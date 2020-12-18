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Каркаде спасает форель от аммиака

Корм с порошком из суданской розы укрепляет иммунитет рыб.

Радужная форель, которую разводят на рыбных фермах, не всегда чувствует себя на этих фермах хорошо: все рыбы выделяют аммиак как результат обмена веществ, и если много рыб живёт в ограниченном пространстве, если у них несбалансированная диета и вода не всегда свежая, то уровень аммиака становится слишком высоким. Из-за аммиака иммунная система рыб хуже следит за инфекциями и при этом легко запускает воспалительную реакцию.

Каркаде спасает форель от аммиака
(фото: graphicphoto / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Исправить положение можно, если изменить условия содержания рыб. Но кроме того, желательно, чтобы было какое-нибудь средство, помогающее ослабить влияние аммиака на рыбье здоровье. Исследователи из Российского университета дружбы народов вместе с коллегами из научных центров Ирана и Таиланда пишут в журнале Aquaculture, что таким антиаммиачным средством может работать порошок из гибискуса под названием суданская роза. Из цветков суданской розы делают напиток каркаде; в её листьях и других частях есть разные полезные вещества, которые оказывают противоспазматическое, противолихорадочное и диуретическое действие.

Для эксперимента взяли около полусотни молодых радужных форелей весом примерно 8 грамм и распределили в несколько шестнадцатилитровых аквариумов по сорок рыб в каждый. Некоторым рыбам давали просто корм, у других в корме было 0,5% порошка из растений гибискуса, у третьих доля гибискусовой добавки составляла 1%. Спустя два месяца рыб пересаживали на сутки в аквариумы с повышенной концентрацией ионов аммония (то есть с повышенным уровнем аммиака).

У всех рыб аммиак стимулировал активность воспалительных ферментов и повышал содержание воспалительных белков в печени; соответственно, уровень противовоспалительных и противоинфекционных молекул был ниже. При этом те форели, которые получали добавку в 0,5% порошка суданской розы, росли быстрее и вырастали более крупными. У всех, кто получал добавку гибискуса, печень и иммунитет были более здоровыми, в крови было меньше воспалительных молекул и больше антител, а слизь, покрывающая тело, лучше защищала от бактерий. В целом авторы работы советуют для более успешного разведения радужной форели давать ей 0,5–1% гибискусовой пищевой добавки для укрепления рыбьего здоровья.

18 декабрь 2020 /
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