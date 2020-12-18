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Физики установили новые границы массы лептокварков

Физики установили новые границы массы лептокварков
Детектор CMS на БАК © CERN

На самом фундаментальном уровне материя состоит из двух типов частиц: лептонов, таких как электрон, и кварков, которые вместе образуют протоны, нейтроны и другие составные частицы.

Согласно Стандартной модели физики элементарных частиц и лептоны, и кварки делятся на три поколения с возрастающей массой. В остальном эти два вида частиц различны. Но некоторые теории, расширяющие Стандартную модель, предсказывают существование новых частиц, называемых лептокварками, которые объединят кварки и лептоны, взаимодействуя с обоими.

В новой статье коллаборации CMS сообщается о результатах последнего поиска лептокварков, которые будут взаимодействовать с кварками и лептонами третьего поколения (верхний и нижний кварки, тау-лептон и тау-нейтрино).

Такие лептокварки третьего поколения являются возможным объяснением множества противоречий со Стандартной моделью (или «аномалий»), которые наблюдались при определенных преобразованиях частиц, называемых B-мезонами, но еще не подтвержденных. Следовательно, есть дополнительная причина для охоты за этими гипотетическими частицами.

Команда CMS искала лептокварки третьего поколения в выборке данных протон-протонных столкновений, которые были произведены на Большом адронном коллайдере (БАК) при энергии 13 ТэВ и были зарегистрированы в эксперименте CMS в период с 2016 по 2018 годы.

Физики исследовали пары лептокварков, которые могут превращаются в верхний или нижний кварк и тау-лептон или тау-нейтрино, а также отдельные лептокварки, которые образуются вместе с тау-нейтрино и превращаются в верхний кварк и тау-лептон.

Пока исследователи CMS не обнаружили никаких указаний на то, что такие лептокварки образовывались в результате столкновений.

Тем не менее, они смогли установить нижнюю границу массы: они обнаружили, что такие лептокварки должны иметь массу не менее 0,98–1,73 ТэВ, в зависимости от их собственного спина и силы их взаимодействия с кварком и лептоном. Эти ограничения являются одними из самых жестких для лептокварков третьего поколения, и они позволяют исключить часть диапазона лептокварковых масс, которая могла бы объяснить аномалии B-мезонов.

Поиск лептокварков продолжается.

18 декабрь 2020 /
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