Лучшие смартфоны 2020 года – рейтинг топ 10
2020 год был сложным для всех нас, но индустрия смартфонов почти не замедлилась, и за последние 12 месяцев мы видели несколько фантастических телефонов. Это наш выбор самых лучших телефонов, выпущенных в 2020 году. Хотя в 2020 году мы также видели несколько отличных бюджетных устройств с хорошим соотношением цены и качества, здесь мы больше сосредоточились на телефонах премиум-класса.
1. Apple iPhone 12 Pro
В 2020 году было представлено четыре новых модели iPhone 12 – мы собираемся включить в этот список только две, но на самом деле все они заслуживают внимания, в зависимости от того, сколько денег вы планируете потратить и какой размер экрана вы предпочитаете. Все они работают на одном процессоре A14 Bionic и на iOS 14.
iPhone 12 Pro имеет 6,1-дюймовый дисплей, который имеет тот же размер, что и стандартный iPhone 12, но добавляет третий телеобъектив и LiDAR. Качество снимков, которые вы можете получить с этого телефона, действительно впечатляет, как и 17-часовое воспроизведение видео, которое вы можете получить между зарядками аккумулятора.
Apple – это Apple, это изысканный, сверхбыстрый, отполированный смартфон премиум-класса со всем, от полной водонепроницаемости IP68 до беспроводной зарядки. Если вы не предпочитаете Android в качестве мобильной операционной системы, iPhone 12 Pro от Apple – едва ли не лучший смартфон, который вы можете купить прямо сейчас.
2. Google Pixel 4a 5G
В 2020 году Google выпустила три смартфона: Pixel 4a, Pixel 4a 5G и Pixel 5. Если вам нравятся первоклассные мобильные фотографии и чистый Android-интерфейс, то они все это стоит учитывать при следующей покупке, но именно средний – Pixel 4a 5G – обеспечивает наилучший баланс между ценой, производительностью и всеми остальными соображениями.
Конечно, он поставляется с 5G и имеет самый большой экран среди телефонов Pixel 2020 года – 6,2 дюйма. Он работает на том же процессоре Snapdragon 765G, что и Pixel 5, и имеет те же 128 ГБ встроенной памяти, и хотя встроенная оперативная память меньше (6 ГБ, а не 8 ГБ), это, тем не менее, мощный телефон среднего и высшего класса. Настройка камеры на Pixel 5 и Pixel 4a 5G тоже одинакова: 12,2-мегапиксельный широкий + 16-мегапиксельный сверхширокий массив.
Причины, по которым стоит покупать телефон Pixel, на самом деле не сильно изменились в 2020 году, даже если это произошло с мобильными телефонами – они делают фантастические фотографии и поставляются с чистой и простой версией Android.
3. OnePlus 8 Pro
Телефон оснащен большим, гладким и ярким 6,78-дюймовым дисплеем, а “под капотом” находится высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренней памяти.
Он быстрый, выглядит великолепно и, как и большинство телефонов OnePlus, поставляется с ползунком предупреждений для быстрого отключения звука устройства. Программное обеспечение OxygenOS, которое OnePlus ставит поверх Android, является одним из лучших скинов Android, и OnePlus продолжает совершенствоваться в быстром обновлении программного обеспечения.
4. Samsung Galaxy S20 Ultra
Это был еще один успешный год для Samsung, не только с точки зрения ее флагманских телефонов, но и в целом. Galaxy S20 Ultra – одна из четырех моделей S20, которые вы можете выбрать к концу года, – хотя вам также придется расстаться со значительной суммой денег за это.
Как и многие другие телефоны этого года, S20 Ultra поддерживает 5G, вы также получаете ультрасовременный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm, до 16 ГБ оперативной памяти и выше, до 512 ГБ встроенной памяти – впечатляющие характеристики, подкрепленные отточенным программным обеспечением, отличным дизайном и качеством сборки.
Добавьте фантастический (и огромный) 6,9-дюймовый дисплей – направление, в котором Samsung продолжает устанавливать очень высокие стандарты, – а также заднюю камеру с четырьмя объективами, которая имеет максимальное разрешение 108 МП и оптическое увеличение до 4х, и это смартфон, который очень сложно превзойти практически во всех областях (включая высокую цену).
5. Sony Xperia 5 II
Телефоны Sony почти всегда отлично сделаны и имеют хорошие характеристики. Xperia 5 II – последний флагман Sony 2020 года, и в нем есть много чего.
Этого и следовало ожидать, учитывая, что Sony также производит цифровые камеры и телевизоры, основная камера и экран Xperia 5 II имеют превосходное качество, с которым могут сравниться немногие другие телефоны: 12-МП + 12-МП + 12-мегапиксельная камера предлагает как сверхширокий режим, так и 3-кратный оптический зум, в то время как 6,1-дюймовый дисплей работает с сверхчетким разрешением 2520 x 1080 и частотой обновления 120 Гц.
Все это работает на очень мощном процессоре Snapdragon 865. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.
6. Mi 10T Pro
Mi 10T Pro это гигантский смартфон, который отлично выглядит и работает без сбоев, предлагая практически все, что вы можете пожелать от телефона. Xiaomi Mi 10T Pro оснащен не только 5G, но и топовым процессором Snapdragon 865, а также 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.
Он имеет заднюю камеру с тремя объективами на задней панели, увенчанную основным датчиком на 108 Мп, и здесь также есть огромная батарея емкостью 5000 мАч, чтобы 6,67-дюймовый дисплей работал часами. Хотя оболочка Android для Xiaomi на данный момент может быть не самой лучшей, вы не можете поспорить с эстетикой ее телефонов, а Mi 10T Pro – это превосходно выглядящий девайс из стекла и металла.
7. iPhone 12 mini
iPhone 12 mini больше всего понравится тем, кто хочет иметь в первую очередь компактный телефон: размер экрана от угла до угла составляет всего 5,4 дюйма, то есть намного больше 3,5 дюймов оригинального iPhone, но меньше, чем у многих сопоставимых флагманских телефонов в 2020 году.
Под капотом тот же быстрый чип A14 Bionic, что и во всех моделях iPhone, так что вы не проиграете с точки зрения производительности. Задняя камера – это всего лишь двойная линза, а не тройная, как у моделей Pro, но камера по-прежнему более чем способна делать очень впечатляющие снимки как днем, так и ночью.
Вы получаете полную водонепроницаемость IP68, беспроводную зарядку с помощью технологии MagSafe, которую Apple представила в этом году, и до 15 часов автономной работы при просмотре видео (по данным Apple). Это впечатляющий пакет, как бы вы ни смотрели, и не забывайте, что это также самая дешевая из моделей iPhone 12.
8. Samsung Galaxy Note20
Для самых серьезных опытных пользователей серия Galaxy Note продолжает предлагать телефоны высшего уровня с большими красивыми экранами и, конечно же, стилусом S Pen. Galaxy Note20 предлагает чипсет Snapdragon 865 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также опцию 5G.
Яркий, четкий 6,7-дюймовый экран доминирует на передней панели устройства, а в задней части находится камера с тремя объективами 12 МП + 64 МП + 12 МП для всех ваших потребностей в фотографии. Поддержка стилуса выделяет Note20: S Pen теперь функционирует как инструмент для рисования, пишущее устройство, пульт дистанционного управления камерой и многое другое, а когда он не нужен, его можно аккуратно вставить в корпус телефона.
9. Motorola Razr
Складные телефоны по-прежнему остаются дорогими и не очень надежными, но у этих устройств определенно есть будущее – и Motorola Razr второго поколения может быть лучшим из них с точки зрения что вы можете купить на данный момент (линейка складных устройств Samsung тоже заслуживает внимания).
По общему признанию, внутренние характеристики могут вас не особо удивить. У вас есть процессор Qualcomm Snapdragon 765G среднего уровня, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также одна 48-мегапиксельная камера сзади (или спереди, когда она закрыта). Аккумулятор на 2800 мАч тоже довольно маленький.
У него 6,2-дюймовый экран внутри и 2,7-дюймовый экран снаружи, удобный для всего, от съемки селфи до быстрой проверки входящих уведомлений.
10. Samsung Galaxy S20 FE
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE предлагает действительно привлекательный баланс цены и производительности: он сохраняет много того, что делает более дорогие телефоны отличными, при этом сокращая некоторые функции для достижения более доступной цены.
С точки зрения внутренних характеристик, здесь нет никаких ограничений: телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, имеет до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.
У вас есть хорошая задняя камера с тремя объективами на 12 Мп + 8 Мп + 12 Мп на задней панели устройства, а также 5G и великолепный 6,5-дюймовый дисплей – тот, который работает с частотой обновления 120 Гц. Он отвечает практически всем требованиям, и он даже предлагает водонепроницаемость IP68 и беспроводную зарядку.
Цена по-прежнему высока – верхний средний уровень – но тем не менее, вы получаете хорошее соотношение цены и качества с Galaxy S20 FE.
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