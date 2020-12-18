Лучшие смартфоны 2020 года – рейтинг топ 10

2020 год был сложным для всех нас, но индустрия смартфонов почти не замедлилась, и за последние 12 месяцев мы видели несколько фантастических телефонов. Это наш выбор самых лучших телефонов, выпущенных в 2020 году. Хотя в 2020 году мы также видели несколько отличных бюджетных устройств с хорошим соотношением цены и качества, здесь мы больше сосредоточились на телефонах премиум-класса.

1. Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro стоит дополнительных денег по сравнению с двумя более дешевыми моделями Apple

В 2020 году было представлено четыре новых модели iPhone 12 – мы собираемся включить в этот список только две, но на самом деле все они заслуживают внимания, в зависимости от того, сколько денег вы планируете потратить и какой размер экрана вы предпочитаете. Все они работают на одном процессоре A14 Bionic и на iOS 14.

iPhone 12 Pro имеет 6,1-дюймовый дисплей, который имеет тот же размер, что и стандартный iPhone 12, но добавляет третий телеобъектив и LiDAR. Качество снимков, которые вы можете получить с этого телефона, действительно впечатляет, как и 17-часовое воспроизведение видео, которое вы можете получить между зарядками аккумулятора.

Apple – это Apple, это изысканный, сверхбыстрый, отполированный смартфон премиум-класса со всем, от полной водонепроницаемости IP68 до беспроводной зарядки. Если вы не предпочитаете Android в качестве мобильной операционной системы, iPhone 12 Pro от Apple – едва ли не лучший смартфон, который вы можете купить прямо сейчас.

2. Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a 5G

В 2020 году Google выпустила три смартфона: Pixel 4a, Pixel 4a 5G и Pixel 5. Если вам нравятся первоклассные мобильные фотографии и чистый Android-интерфейс, то они все это стоит учитывать при следующей покупке, но именно средний – Pixel 4a 5G – обеспечивает наилучший баланс между ценой, производительностью и всеми остальными соображениями.

Конечно, он поставляется с 5G и имеет самый большой экран среди телефонов Pixel 2020 года – 6,2 дюйма. Он работает на том же процессоре Snapdragon 765G, что и Pixel 5, и имеет те же 128 ГБ встроенной памяти, и хотя встроенная оперативная память меньше (6 ГБ, а не 8 ГБ), это, тем не менее, мощный телефон среднего и высшего класса. Настройка камеры на Pixel 5 и Pixel 4a 5G тоже одинакова: 12,2-мегапиксельный широкий + 16-мегапиксельный сверхширокий массив.

Причины, по которым стоит покупать телефон Pixel, на самом деле не сильно изменились в 2020 году, даже если это произошло с мобильными телефонами – они делают фантастические фотографии и поставляются с чистой и простой версией Android.

3. OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro – еще один флагман от OnePlus

Телефон оснащен большим, гладким и ярким 6,78-дюймовым дисплеем, а “под капотом” находится высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренней памяти.

Он быстрый, выглядит великолепно и, как и большинство телефонов OnePlus, поставляется с ползунком предупреждений для быстрого отключения звука устройства. Программное обеспечение OxygenOS, которое OnePlus ставит поверх Android, является одним из лучших скинов Android, и OnePlus продолжает совершенствоваться в быстром обновлении программного обеспечения.

4. Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra

Это был еще один успешный год для Samsung, не только с точки зрения ее флагманских телефонов, но и в целом. Galaxy S20 Ultra – одна из четырех моделей S20, которые вы можете выбрать к концу года, – хотя вам также придется расстаться со значительной суммой денег за это.

Как и многие другие телефоны этого года, S20 Ultra поддерживает 5G, вы также получаете ультрасовременный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm, до 16 ГБ оперативной памяти и выше, до 512 ГБ встроенной памяти – впечатляющие характеристики, подкрепленные отточенным программным обеспечением, отличным дизайном и качеством сборки.

Добавьте фантастический (и огромный) 6,9-дюймовый дисплей – направление, в котором Samsung продолжает устанавливать очень высокие стандарты, – а также заднюю камеру с четырьмя объективами, которая имеет максимальное разрешение 108 МП и оптическое увеличение до 4х, и это смартфон, который очень сложно превзойти практически во всех областях (включая высокую цену).

5. Sony Xperia 5 II

Xperia 5 II – последний в длинной линейке стильных телефонов Sony

Телефоны Sony почти всегда отлично сделаны и имеют хорошие характеристики. Xperia 5 II – последний флагман Sony 2020 года, и в нем есть много чего.

Этого и следовало ожидать, учитывая, что Sony также производит цифровые камеры и телевизоры, основная камера и экран Xperia 5 II имеют превосходное качество, с которым могут сравниться немногие другие телефоны: 12-МП + 12-МП + 12-мегапиксельная камера предлагает как сверхширокий режим, так и 3-кратный оптический зум, в то время как 6,1-дюймовый дисплей работает с сверхчетким разрешением 2520 x 1080 и частотой обновления 120 Гц.

Все это работает на очень мощном процессоре Snapdragon 865. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

6. Mi 10T Pro

Mi 10T Pro

Mi 10T Pro это гигантский смартфон, который отлично выглядит и работает без сбоев, предлагая практически все, что вы можете пожелать от телефона. Xiaomi Mi 10T Pro оснащен не только 5G, но и топовым процессором Snapdragon 865, а также 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Он имеет заднюю камеру с тремя объективами на задней панели, увенчанную основным датчиком на 108 Мп, и здесь также есть огромная батарея емкостью 5000 мАч, чтобы 6,67-дюймовый дисплей работал часами. Хотя оболочка Android для Xiaomi на данный момент может быть не самой лучшей, вы не можете поспорить с эстетикой ее телефонов, а Mi 10T Pro – это превосходно выглядящий девайс из стекла и металла.

7. iPhone 12 mini

iPhone 12 mini – самый компактный из флагманов Apple 2020 года

iPhone 12 mini больше всего понравится тем, кто хочет иметь в первую очередь компактный телефон: размер экрана от угла до угла составляет всего 5,4 дюйма, то есть намного больше 3,5 дюймов оригинального iPhone, но меньше, чем у многих сопоставимых флагманских телефонов в 2020 году.

Под капотом тот же быстрый чип A14 Bionic, что и во всех моделях iPhone, так что вы не проиграете с точки зрения производительности. Задняя камера – это всего лишь двойная линза, а не тройная, как у моделей Pro, но камера по-прежнему более чем способна делать очень впечатляющие снимки как днем, так и ночью.

Вы получаете полную водонепроницаемость IP68, беспроводную зарядку с помощью технологии MagSafe, которую Apple представила в этом году, и до 15 часов автономной работы при просмотре видео (по данным Apple). Это впечатляющий пакет, как бы вы ни смотрели, и не забывайте, что это также самая дешевая из моделей iPhone 12.

8. Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20

Для самых серьезных опытных пользователей серия Galaxy Note продолжает предлагать телефоны высшего уровня с большими красивыми экранами и, конечно же, стилусом S Pen. Galaxy Note20 предлагает чипсет Snapdragon 865 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также опцию 5G.

Яркий, четкий 6,7-дюймовый экран доминирует на передней панели устройства, а в задней части находится камера с тремя объективами 12 МП + 64 МП + 12 МП для всех ваших потребностей в фотографии. Поддержка стилуса выделяет Note20: S Pen теперь функционирует как инструмент для рисования, пишущее устройство, пульт дистанционного управления камерой и многое другое, а когда он не нужен, его можно аккуратно вставить в корпус телефона.

9. Motorola Razr

Motorola Razr

Складные телефоны по-прежнему остаются дорогими и не очень надежными, но у этих устройств определенно есть будущее – и Motorola Razr второго поколения может быть лучшим из них с точки зрения что вы можете купить на данный момент (линейка складных устройств Samsung тоже заслуживает внимания).

По общему признанию, внутренние характеристики могут вас не особо удивить. У вас есть процессор Qualcomm Snapdragon 765G среднего уровня, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также одна 48-мегапиксельная камера сзади (или спереди, когда она закрыта). Аккумулятор на 2800 мАч тоже довольно маленький.

У него 6,2-дюймовый экран внутри и 2,7-дюймовый экран снаружи, удобный для всего, от съемки селфи до быстрой проверки входящих уведомлений.

10. Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Смартфон Samsung Galaxy S20 FE предлагает действительно привлекательный баланс цены и производительности: он сохраняет много того, что делает более дорогие телефоны отличными, при этом сокращая некоторые функции для достижения более доступной цены.

С точки зрения внутренних характеристик, здесь нет никаких ограничений: телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, имеет до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

У вас есть хорошая задняя камера с тремя объективами на 12 Мп + 8 Мп + 12 Мп на задней панели устройства, а также 5G и великолепный 6,5-дюймовый дисплей – тот, который работает с частотой обновления 120 Гц. Он отвечает практически всем требованиям, и он даже предлагает водонепроницаемость IP68 и беспроводную зарядку.

Цена по-прежнему высока – верхний средний уровень – но тем не менее, вы получаете хорошее соотношение цены и качества с Galaxy S20 FE.