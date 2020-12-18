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Новый прототип магнитной ленты побил рекорды плотности и емкости данных

Новый прототип магнитной ленты побил рекорды плотности и емкости данных

Магнитная лента может показаться довольно устаревшей технологией хранения данных, но ее плотность и емкость по-прежнему трудно превзойти. Теперь IBM и Fujifilm объединились для создания прототипа ленточного картриджа высокой плотности с рекордной емкостью 580 ТБ.

Другие носители приходили и уходили, но магнитная лента стала основным носителем информации с момента ее изобретения в 1952 году.

Все это благодаря ее прочности, плотности, низкой стоимости, долговечности, энергоэффективности и масштабируемости – но все эти статистические данные конечно улучшились за десятилетия.

Новейшему прототипу картриджа удается сжать 317 гигабит на квадратный дюйм (6,45 кв. см) ленты, которая имеет толщину всего 4,3 микрометра и длину 1,3 км, если ее развернуть.

В сумме это дает огромную общую емкость данных, составляющую около 580 ТБ, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим рекордом IBM с 2017 года, когда она и Sony произвели картридж с плотностью 201 Гбит / дюйм2 для емкости 330 ТБ.

Основным усовершенствованием, позволившим создать новую пластинку, стал новый ленточный материал, разработанный Fujifilm. Большинство современных лент покрыты магнитными частицами феррита бария (BaFe), но на этот раз компания использовала новый тип частиц, называемый ферритом стронция (SrFe).

Эти новые частицы занимают на 60 процентов меньше физического пространства, чем частицы BaFe, что позволяет втиснуть их большее количество в отрезок ленты. Новый немагнитный нижний слой также улучшает гладкость ленты, позволяя головке чтения/записи приближаться оптимально.

Роль IBM в прототипе заключалась в разработке этих головок чтения / записи, а также приводов и сервоприводов, которые ими управляют. Компания заявляет, что новые разработки позволяют позиционировать головки с точностью до 3,2 нм, что является мировым рекордом точности.

Новые ленточные картриджи будут особенно полезны для центров обработки данных, которые имеют жизненно важное значение для хранения постоянно растущего объема данных, генерируемых, обрабатываемых, хранимых и передаваемых по всему миру.

18 декабрь 2020 /
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