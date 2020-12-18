Ученые открыли 20 новых видов животных. Вот самые интересные из них

Лягушка с дьявольскими глазами

В марте 2017 года сотрудники экологической группы Conservation International отправились на 14-дневную экспедицию в долину Зонго. Это красочное место расположено на территории Боливии. В ходе своего небольшого путешествия исследователи смогли обнаружить 20 новых видов животных. Некоторые из них были открыты заново, так как считалось, что они вымерли. По словам руководителя экспедиции Тронда Ларсена (Trond Larsen), они даже не надеялись обнаружить столько новых для науки животных. Некоторые из них просто встретились ученым по пути, а другие пришли на приманку. Об открытии исследователи сообщили только недавно. Большинство животных не представляют для обычных людей особого интереса, но среди них есть создания, которые очень даже интересны. Взять, к примеру, лягушку лилипута (Noblella sp. nov.), крик которой слышен на весь лес. Пожалуй, с нее и начнем.

Самая маленькая лягушка в мире

Длина тела лягушки-лилипута составляет всего лишь 1 сантиметр. Она окрашена в коричневый цвет и эта особенность позволяет ей прятаться от хищников на фоне деревьев. По словам Тронда Ларсена, они слышали крики этой лягушки по всему лесу. Но как только они приближались к ней поближе, она затихала. Поэтому обнаружить это создание оказалось довольно сложно. В общем, это очень скрытная лягушка и именно поэтому она могла долгое время оставаться незамеченной. Некоторые зарубежные издания называют ее одной из самых маленьких земноводных созданий в мире. Возможно, это действительно так. Но самой маленькой ее назвать нельзя, потому что в мире существуют лягушки вида Paedophryne amauensis, длина которых составляет всего лишь около 7 миллиметров.

Лягушка-лилипут

Новые змеи для науки

Помимо лягушки-лилипута исследователи также нашли чрезвычайно ядовитую гадюку вида Bothrops asper. Она относится к копьеголовым змеям и обладает чувствительными к теплу ямками на голове. Благодаря им змея быстро обнаруживает добычу, которую ловит при помощи своих длинных клыков.

Ядовитая гадюка Bothrops asper

Неподалеку от этой гадюки была обнаружена змею боливийского флага (Eutrachelophis sp. nov.). Она получила такое странное название потому, что окрашена в красный, желтый и зеленый цвета. Все они есть на флаге Боливии. Кажется, эта змея буквально создана для местной природы.

Змея боливийского флага

Заново открытые животные

Некоторые виды животных были открыты заново. Одной из них является лягушка с дьявольскими глазами (Oreobates zongoensis). Ее тело окрашено в черный оттенок, но глаза имеют желтоватый цвет. Впервые эта лягушка была открыта 20 лет назад зоологом Штеффеном Райхле (Steffen Reichle), но после этого случая этих созданий никто не видел. После многочисленных попыток снова их встретить, ученые решили, что эти лягушки вымерли. Но нет, они живы.

Также исследователям удалось встретить бабочку-сатира (Euptychoides fida). Она окрашена в серый цвет, но это не главное. Дело в том, что ее никто не видел на протяжении почти 100 лет. В ходе новой экспедиции ученые доказали, что эти создания не исчезли и живут в Боливии. К большому счастью, человечество еще не истребило некоторых редких животных.

Охрана природы

Исследователи считают, что в долине Зонго сохранилось настолько много животных потому, что движение по ней очень затруднено. Поэтому туда не могут попасть люди и хищные животные. Упомянутые выше создания буквально живут в собственном мире, изолированно от всех других созданий. Вместе с ними растут неизвестные науке виды растений — ученые нашли несколько новых видов орхидей. Однако это место, как и все остальное на нашей планете, должно привыкнуть к условиям глобального потепления. Многие создания уже начали поиск более прохладных условий. Например, некоторые из них пытаются жить как можно выше над землей.

По словам исследователей, человечеству крайне важно сохранить такие места, как долина Зонго. Если кто-то потревожит этот небольшой мир, животные могут заблудиться и не приспособиться к надвигающимся изменениям климата. Долина Зонго находится всего лишь в 48 километрах от столицы Боливии, города Ла-Пас. Этот населенный пункт растет, поэтому защитникам природы важно не допустить вторжение людей в эти края.