Наши предки впадали в спячку, как медведи
В это не особо верится, но ученые вдруг объявили, что древние люди могли впадать в спячку
Около 500 тысяч лет назад, до появления неандертальцев, на территории нынешних Европы и Африки жили гейдельбергские люди (Homo heidelbergensis). Рост этих прямоходящих предков современных людей составлял около 1,5 метров. Они умели строить небольшие жилища и при помощи деревянных копий могли охотиться даже на слонов. Также они каким-то образом смогли пережить один из самых сильных ледниковых периодов за последние миллион лет. Долгое время ученые не могли понять, как им это удалось. Но недавно ученые из Греции пришли к выводу, что в холодные зимы древние люди впадали в спячку, прямо как медведи и некоторые другие виды животных. Предположение кажется очень странным, но исследователи смогли доходчиво объяснить свою точку зрения благодаря нескольким интересным доказательствам.
Последствия недостатка витамина D
О том, что древние люди могли впадать в зимнюю спячку, было рассказано в научном журнале L’Antropologie. Во время раскопок в испанских пещерах Сима-де-лос-Уэсос, ученые нашли 7500 костей, которые принадлежали примерно 29 людям. Изучив их строение исследователи пришли к выводу, что имеют дело с останками гейдельбергских людей, которые жили примерно 500 тысяч лет назад. Дальнейшее изучение останков показало, что многие из них страдали от болезней, связанных с недостатком витамина D. Исходя из этого, ученые рискнули сделать весьма интересный и смелый вывод.
У древних людей, особенно у подростков, были обнаружены признаки остеодистрофии и рахита. Симптомом обеих болезней является поражение и неправильное развитие костей. Обычно эти недуги связаны с недостатком витамина D, большую часть которой человек получает от солнечного света. Когда на кожу человека воздействует ультрафиолетовые лучи, в организме начинает вырабатываться жизненно важный витамин. А он очень важен для прочности костей, развития мышц, работы иммунитета и других сложных систем.
Могут ли люди впадать в спячку?
Нехватка витамина D и упомянутые выше болезни часто встречаются у животных, которые умеют впадать в зимнюю спячку. Когда они переходят в этот режим, они почти не контактируют с солнечным светом, поэтому и страдают от нехватки жизненно важных веществ. Авторы научной работы предположили, что древние люди тоже могли уходить в пещеры и спать до тех пор, пока окружающие условия не станут более благоприятными. Возможно, именно эта способность и помогла им пережить ледниковый период. Да, в результате они страдали от слабости костей, но зато оставались в живых.
По расчетам ученых, это умение сохранялось у гейдельбергских людей на протяжении 50 тысяч лет. У неандертальцев и других видов людей такой способности не было, потому что они жили в относительно благоприятных условиях. К тому же, они умели пользоваться огнем и вполне могли согреваться в пещерах даже в самые сильные холода. Ну и не стоит забывать, что у людей постепенно повышались шансы на добычу жирного мяса, который даже сегодня помогает справляться с дефицитом жителям холодных регионов нашей планеты.
Авторы исследования считают, что результаты их работы позволяют по-новому взглянуть на жизнь древних людей. Но некоторые ученые считают, что их коллеги сделали слишком поспешные выводы. Например, некоторые исследователи придерживаются мнения, что в найденных костях гейдельбергских людей нет явных признаков рахита. К тому же, проблемы с костями у них могли возникнуть не из-за недостатка солнечного света, а по совершенно другим причинам. Но часть ученых поддерживают своих коллег и допускают, что древние люди вполне могли уходить в зимнюю спячку.
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