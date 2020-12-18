Электрический автомобиль Toyota заряжается за 10 минут. Что о нем еще известно?

Глава Toyota Акио Тоеда (Akio Toyoda) на фоне изображения будущего автомобиля

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания загрязняют воздух , но у них есть одно важное преимущество перед электромобилями. Если в баке закончился бензин и машина остановилась, водитель может просто залить топливо из канистры и вновь двинуться в путь. А вот чтобы восполнить заряд аккумулятора электрического автомобиля нужно от 90 минут до 29 часов — все зависит от способа зарядки. В 2021 году японская компания Toyota хочет в корне изменить ситуацию, выпустив электромобиль с твердотельным аккумулятором, который можно зарядить всего за 10 минут. Если она действительно сделает это, электрические автомобили станут ничуть не хуже обычных и люди смогут отправляться в очень дальние путешествия. Использование нового вида аккумуляторов также изменит внешний вид автомобилей в лучшую сторону. Но давайте обо всем по порядку.

Электрические автомобили будущего

Демонстрация нового автомобиля должна была состояться в 2020 году, в рамках Олимпиады в японском Токио. Но из-за пандемии коронавируса грандиозное мероприятие было перенесено, из-за чего пришлось повременить и с показом нового электромобиля. По данным издания Nikkei Asia, долгожданный автомобиль будет показан миру в 2021 году. Его главными особенностями станут запас хода в 500 километров и зарядка аккумулятора с 0 до 100% за 10 минут.

Электромобили Toyota смогут заряжаться за 10 минут

Если это действительно правда, такой автомобиль захотят купить очень многие. Дело в том, что время зарядки нынешних электромобилей оставляет желать лучшего. Например, автомобиль Tesla Model S при помощи штатной зарядки Mobile Connector восполняет энергию аккумулятора за 29 часов. Относительно быстро зарядить Tesla можно только на станциях Supercharger V3, причем даже там процесс занимает около 50 минут. А тут компания Toyota обещает зарядку за 10 минут — постоял немного на станции, сел и снова двинулся в путь длиной в 500 километров.

Новые аккумуляторы для электрических автомобилей

Будущий автомобиль Toyota обещает быть таким крутым потому, что в нем будет использован твердотельный аккумулятор. В отличие от использующихся сейчас литий-ионных батарей, он сможет обеспечить больший запас хода и быструю зарядку, имея при этом компактные размеры. То есть даже компактные электромобили смогут на одном заряде проезжать до 500 километров пути. А в случае с большими внедорожниками дальность пробега может достичь и 1000 километров, но заряжаться они будут дольше, где-то 20 минут. По крайней мере, к таким выводам можно прийти после обещаний Toyota.

Также автомобили с твердотельным аккумулятором должны стать безопаснее. Во-первых, они будут явно меньше греться, что идет в плюс к пожаробезопасности. Во-вторых, внутри нового вида батарей нет жидкого раствора электролита, из-за которого электромобили и возгораются во время аварий. В общем, транспорт в будущем обещает стать максимально безопасным, а если учесть, что лет через 10 автомобили будут ездить на автопилоте, дорожно-транспортных происшествий происходить вообще не должно. Остается только надеяться, что будущее действительно будет таким светлым, как обещается.

Автомобили с твердотельным аккумулятором

Скорее всего, компания Toyota станет первой, кто выпустит автомобиль с твердотельным аккумулятором. На данный момент у нее есть более тысячи патентов, связанных с этим видом источников питания. Аналогичные патенты есть и у других автопроизводителей, но они начнут использовать их в своей технике еще не скоро. Немецкий Volkswagen планирует выпустить свой первый автомобиль с твердотельным аккумулятором только в 2025 году. А Nissan сможет составить конкуренцию Toyota и Volkswagen только в 2028 году.

Впрочем, в будущем автомобили могут принять совершенно другой вид

А может быть и так, что в будущем автомобили не будут ездить по земле. Недавно моя коллега Любовь Соковикова опубликовала отличную статью о том, каким может стать транспорт будущего. О летающем такси и прочих технологических прелестях можно почитать в этом материале.