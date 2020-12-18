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Первый панк России

Лирика Владимира Маяковского заиграла новыми красками в музыке волосатых бунтарей
Первый панк России

Странное явление. В эпоху, когда классическая литература отталкивает школьников всех мастей почти на инстинктивном уровне, существует целый пласт авторов, прекрасно себя чувствующих в изменившейся реальности.

Тот же Лев Толстой активно экранизируется за рубежом, а выдержки из его дневника разлетаются по интернету с завидным постоянством. Что уж говорить о феномене популярности романа «Мастер и Маргарита»? Возможно рано или поздно нарождающаяся русская культура осознает свою литературоцентричность и перестанет бороться с собственными корнями... Будем с оптимизмом смотреть в будущее.

Одним из самых ярких прецедентов врастания наследия прошлого в нашу жизнь остаются личность и творчество Владимира Маяковского, который, становится чем дальше, тем более культовой фигурой. С чем это связано? Возможно дело в том, что его стихи, наряду с творчеством Бродского, идеально расхватываются на цитаты в соцсетях. Но хочется верить, что причина не только в этом.

Одной из черт, привлекающих растущие организмы, является революционно-бунтарский характер многих его стихотворений, его непримиримое отношение к действительности, прекрасно, помимо прочего, сочетающееся с эстетикой панк-рока. Суровые, призывные кличи, способные достучаться до сердца любого пролетария и общий дух борьбы близки сердцу всем тем, кто недоволен окружающей его действительностью. Один, крайне удачный пример подобного симбиоза мы сейчас и рассмотрим.

В сейчас уже далеком 2016 году московская группа План Ломоносова, солист которой многим приглянулся в сериале «Интерны», выпускает альбом «Облако в штанах», являющийся музыкальным воплощением одноимённой поэмы Маяковского. Молодыми бунтарями суровых бородатых мужчин можно назвать весьма условно, тем не менее они преуспели в главном: им удалась невероятно сложная задача пересоздания великой поэмы автора времен Серебряного века в более переваримой для современных ушей форме. Поэму удалось донести до слушателя, сохранив при этом всю силу и хрупкость Маяковского.

Первая же композиция альбома, «Нахальный и едкий», являет собой гимн гордой молодости, в котором «пощечина общественному вкусу» чувствуется наиболее ярко. Провокационный текст поэта дополняется грязным гитарным перегрузом. Кроме того, усилиями фронтмена группы, Александра Ильина, текст приобретает необходимый надрыв, органично присущий творчеству скандального футуриста. Пик песни приходится на следующие строки:

Мир огромив мощностью голоса

Иду – красивый

Двадцатидвухлетний

Сразу после – пространство разрывает гитарное соло на перегруженном звуке, как бы в подтверждение неудержимой самоуверенности лирического героя. Последующие строки сопровождаются усилением мощи ударных, переходом голоса Ильина на еще более надрывные интонации, оканчивающимся финальным «и женщины – истрепанные как пословицы».

Несмотря на тот факт, что композиция альбома в точности повторяет композицию литературного произведения, ставить между ними знак «равно» будет весьма непредусмотрительно! Естественно, любой современный музыкант просто обязан внести свои коррективы. Для панков из «Плана Ломоносова» такой отдушиной стало эмоциональное повторение особо полюбившихся им строчек, которые они превратили в припевы своих песен. Ниже следует один из примеров:

Городов вавилонской башни,

Возгордясь возносим снова,

А бог

Города на пашни

Рушит,

Мешая слово

А уж как не скупятся интерпретаторы на эмоциональные окрасы! Тут вам и добавление экстрим-вокала и соло на гитаре в духе хард-рока. Еще одним интересным решением является исполнение некоторых песен в мажорном, жизнерадостном ключе, зачастую вопреки настроению, задаваемому Маяковским. Подобный прием создает ироничный контраст между формой и содержанием: фраза «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год», звучащая в поэме грозным предзнаменованием, в песне становится бесшабашным предвкушением грядущего веселья. Кроме повторяющихся в качестве припевов строф, музыканты используют повторы отдельных строк для усиления экспрессивности.

Подобным образом в песне «В светлое весело!» Ильин повторяет: «Сегодня надо кастетом кроится миру в черепе», в первый раз – с необходимым пафосом, во второй, в унисон с истеричной гитарой, – с истошной интонацией публичного призыва.

Добравшись сквозь дебри духовых к финалу ницшеанского манифеста русского поэта, поддержанного сквозь время русскими музыкантами, начинаешь замечать, что провокационность метафор Маяковского, не только прекрасно взаимодействует с грязным гитарным звуком и хрипловатым вокалом-декламацией, но и дополняет панк-эстетику, внося в неё невиданную ранее интеллектуальную глубину.

Разделяемая поэтом и музыкантами ненависть к обывательской действительности и застарелым авторитетам, создают между ними особую связь. Талант и мощь текстов великого поэта ставят перед музыкантами сложнейшую задачу — не отставать от поэта в силе выражения чувств. Мнения критиков о том, удалось ли им это или нет, разнятся. Вот что пишет об альбоме российский музыкальный критик А. Мажаев:

«Если этот альбом и стоит зачем-то слушать, то только для того, чтобы наблюдать, как наскоки музыкантов-артистов разбиваются о глыбу Маяковского. «План Ломоносова» предложил чуть больше мелодий, чем «Рок-синдром» в «Коньке-Горбунке», - но тоже ни одной внятной. Когда в центре истории стоит оригинальный классический текст, всё остальное поневоле начинает крутиться вокруг него»

Несмотря на то, что критик дает, в целом, прохладную оценку работе группы, тезис о том, что «текстоцентричность» является недостатком весьма спорен. Необходимо отметить, что изначальной целью является не столько подчинение текста Маяковского своим творческим нуждам, сколько его подчеркивание через новые каналы восприятия. Именно такие достойные интерпретаторы наследия прошлого позволяют рассчитывать на то, что современная отечественная культура не скатится в шлак окончательно. Ведь когда рядом звучат строки поэзии, двигавшие сотни тысяч душ вперед, волей-неволей стремишься соответствовать.


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18 декабрь 2020 /
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