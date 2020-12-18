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ТОП-10 вершин в России. Их следует обязательно увидеть хотя бы раз в жизни

Список гор в их порядке от простого восхождения к сложному. От клуба путешественников
ТОП-10 вершин в России. Их следует обязательно увидеть хотя бы раз в жизни

11 декабря отмечается Международный день гор (ООН).

Путешественники из туристического клуба «Меридиан» Пермского Политеха составили топ-10 красивых и необычных горных районов в России, на которые стоит обратить внимание при планировании отдыха.

Они расположили их в порядке от простого восхождения к сложному: почти все эти места члены клуба посетили сами.

Гора Ильяс-Кая в Крымских горах

Высота этой горы составляет 681 м, это отвесная скала с видом на Черное море в 94 км от Симферополя. До нее можно добраться по простому пути – по тропе на южном склоне – или по искусственной via ferrata для любителей экстрима. В этом случае подъем будет происходить по лестнице на крутой стене с использованием альпинистской страховки.

Корона Иремеля, или Сукташ

Это несложная и красивая вершина на Южном Урале с высшей точкой 1393 м. Она находится в массиве популярной горы Иремель, в одноименном природном парке в 250 км от Уфы. Вершина представляет собой длинный скалистый гребень с красивыми останцами. Подняться на нее легко со стороны дороги, ведущей на Иремель, – до вершинного гребня не более 1 км. Она доступна и летом, и зимой.

«Особенно красивым будет зимнее восхождение в ясную морозную погоду на восходе: солнце, восходящее со стороны Иремеля, подсвечивает желтоватым светом скалы и покрытые фирном карликовые елочки у подножия гребня», – рассказывает член туристического клуба «Меридиан» Пермского Политеха Дмитрий Антонов.

Косьвинский Камень

Вершина на Среднем Урале высотой 1519 м всего на 50 м ниже высшей точки Среднего Урала, Конжаковского Камня. В окружении низких вершин и глубоких долин она выглядит гораздо внушительнее Конжака, который входит в состав высокого массива. Склоны Косьвинского Камня до высоты 900 м покрыты тайгой и имеют перепад более километра, возвышаясь над ближайшим поселком Кытлым. Путешественники рекомендуют маршрут подъема по южному склону. Здесь также проводили марафон «Вертикальный километр».

Зуб Дракона

Это одна из высочайших вершин в природном парке «Ергаки» в горной системе Западный Саян, в 220 км от Абакана. Ее высота достигает 2176 м, высота почти отвесной южной стены – несколько сотен метров. Однако противоположный склон весьма пологий и доступен пешим туристам, а с вершины открывается потрясающий вид на все самые интересные горы Ергаков и бескрайнюю сибирскую тайгу, рассказывает Дмитрий Антонов.

Гора Жима

О Байкале и острове Ольхоне слышали все, но не все знают о горе Жима – высшей точке Ольхона. Она находится на восточной окраине острова, практически в центре Байкала, напротив его самой глубокой точки, в 320 км от Иркутска. Высота горы – 1274 м над уровнем моря и 800 м над поверхностью Байкала. Летом добраться до нее будет непросто: нужно пройти не менее 10 км по глухой тайге с западной стороны острова, где есть дорога, или добраться к подножию вершины на катере из поселка Узуры.

«Зато зимой из Узуров до начала подъема легко добраться по льду. Если он будет достаточно ровным и чистым, то на коньках вы доедете до старта за полчаса-час. Подъем на вершину технически не сложен, но довольно утомителен физически и займет несколько часов. С вершины в ясную погоду открывается просторный вид на центральную часть Байкала, Ольхон, Малое Море и окружающие озеро хребты», – объясняет Дмитрий Антонов.

Манарага

Красивая гора на Приполярном Урале с крутым и технически сложным скалистым гребнем в 760 км от Сыктывкара по форме напоминает медвежью лапу. Отсюда происходит старинное название вершины с местного языка. Добраться до нее можно только на вертолете или в рамках многодневного пешего похода, рассказывают члены турклуба. Большая часть зубьев в гребне доступны только подготовленным альпинистам, но на первый, северо-восточный зуб может забраться практически каждый.

Авачинская сопка

Сопка – действующий вулкан на Камчатке недалеко от Петропавловска-Камчатского, в 53 км от центра города. Его высота составляет 2741 м, а кратер, забитый пробкой из черной лавы, излившейся в 1990-х гг., постоянно «курится», поэтому над вершиной виден дымок из вулканических газов. Но это не помешает подняться на вершину по натоптанной тропе среди осыпей и снежников и заглянуть в кратер.

«Главное – не забывать о горной болезни: в условиях близости Тихого океана у некоторых туристов первые симптомы могут появиться на высоте 2000 м», – говорит Дмитрий Антонов.

Мунку-Сардык

Гора на границе России и Монголии – высшая точка Саяна в 330 км от Иркутска. Ее высота – 3491 м, это довольно серьезная вершина при подъеме с российской стороны, считают путешественники. Посмотреть на гору можно из Тункинской долины, а с вершины открывается вид монгольское озеро Хубсугул, которое называют «младшим братом» Байкала.

Безенгийская стена на Центральном Кавказе

Это самый высокий участок Главного Кавказского хребта, который включает несколько вершин-пятитысячников, в 90 км от Нальчика. Сами вершины, венчающие ледово-скальную стену, очень сложны для восхождения, к тому же находятся на границе с Грузией и периодически закрыты для доступа. Но стеной можно полюбоваться из ущелья одноименного ледника, рассказывает Дмитрий Антонов.

Аккемская стена

Аккемское озеро и Аккемский ледник с видом на Аккемскую стену находятся в 430 км от Горно-Алтайска. О Белухе, высшей точке Алтая, знают многие, но не все бывали у ее подножия. Сама вершина сложна для восхождения, но прогуляться вдоль озера до Аккемского ледника и по нему можно в рамках пеших походов разного уровня сложности. От озера и ледника открывается вид на грандиозную Аккемскую стену – северный склон Белухи, покрытый льдом, с перепадом высот более километра, рассказывают путешественники.

ТОП-10 вершин в России. Их следует обязательно увидеть хотя бы раз в жизни

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18 декабрь 2020 /
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