Очередная «точка невозврата»: масса всего созданного человеком превышает биомассу Земли

Количество объектов, созданных человеком, впервые превысило количество живых организмов на Земле.

2020 год, пожалуй, побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Количество прогнозов, согласно котором человеческая цивилизация может прекратить свое существование в ближайшие десятилетия, просто зашкаливает. Сегодня разве что ленивый ничего не слышал об изменении климата и грядущем мусорном апокалипсисе. Теперь же ученые заговорили об общей биомассе планеты (массе всех живых существ на Земле), сравнив ее с антропогенной массой, которая включает в себя все материалы, созданные человеком. Результаты нового исследования показали, что с каждым годом люди привносят в мир все больше материалов, например бетон, который является самым большим источником антропогенной массы и основным источником выбросов парниковых газов. И если в 1900 году антропогенная масса составляла всего 3% от общей биомассы, то в 2020 году количество сделанных человеком объектом значительно превысит общую биомассу планеты. В настоящее время люди производят около 30 гигатонн (30 000 000 000 тонн) материала в год, а скорость производства неустанно растет.

Что такое точка невозврата?

«Точка невозврата» или переломный момент (tipping point) – это критическая точка в развивающейся ситуации, которая ведет к необратимым последствиям. Считается, что термин возник в области эпидемиологии и описывает ситуацию, при которой распространение инфекционного заболевания достигает точки, после которой остановить вспышку уже нельзя.

Сегодня термин точка невозврата используется во многих областях. Так, журналисты применяют его к социальным явлениям, демографическим данным и практически любым изменениям, которые могут привести к необратимым последствиям. В последние годы tipping point не сходит с первых полос новостных изданий в связи с проблемами, вызванными стремительным изменением климата.

Теперь же, согласно работе, опубликованной в журнале Nature Climate change 9 декабря, человечество достигло очередного переломного момента: в 2020 году антропогенная масса превысит общую биомассу планеты, то есть общую массу всех живых существ на планете земля . С каждым годом производство материалов продолжает расти ускоренными темпами.

Согласно полученным результатам, вес всего созданного человеком – продуктов, инфраструктуры, зданий – создаваемого каждую неделю примерно эквивалентен массе тела всех людей на Земле. В 1900 году, например, антропогенная масса составляла всего 3% биомассы. но с тех пор каждые 20 лет это соотношение по крайней мере удваивается, набирая темп в последние десятилетия, поскольку в промышленности используется все больше геологических материалов, таких как металлы, минералы и горные породы.

Для измерения антропогенной массы и биомассы исследователи объединили предыдущие оценки, полученные с помощью компьютерного моделирования и имеющихся данных макроэкономических исследований. Отметим, что определить точные цифры невероятно сложно. Представьте, что вы пытаетесь взвесить все автомобили, деревья, китов, бабочек и бактерий по всей планете, а вода и отходы значительно усложняют ситуацию.

По этой причине исследователи не включали отходы в оценки антропогенной массы, а также не включали воду в оценки биомассы. Без учета отходов и воды, антропогенная масса, вероятно, не превысит биомассу еще в течение двух десятилетий. Эти приблизительные оценки подчеркивают серьезное влияние человечества на планету. Оно настолько велико, что некоторые ученые считают, что мы вступили в новую эпоху под название «Антропоцен».

Антропоцен

По данным ЮНЕСКО, термин антропоцен (Anthro означает «человек», cene — «новый») обозначает эпоху, во время которой главной причиной изменений окружающей среды является человек. Сторонники концепции отмечают, что человеческая деятельность нанесла серьезный ущерб планете, включая шестое массовое вымирание, загрязнение океанов и атмосферы, а также крупномасштабные изменения рельефа планеты, вызванные сельскохозяйственной деятельностью, строительством жилища и промышленностью. Сегодня они охватывают 70% суши.

Разделение больших временных отрезков на эпохи позволяет ученым понять, какие изменения происходили на планете в течение длительного периода времени. Так, эпоха голоцена началась примерно в то время, когда планета нагревалась, ледники таяли, а в мире гремела сельскохозяйственная революция. С научной точки зрения голоцен – это современная геологическая эпоха четвертичного периода, которая наступила примерно 12 тысяч лет назад и продолжается до сих пор.

На пороге катастрофы

Для расчета антропогенной массы исследователи взяли производство конкретных материалов, например бетона, кирпича, асфальта, металлов и «других» компонентов, таких как дерево, используемое для бумаги и промышленности, стекло и пластик. Результаты показали, что с 1900 года производство этих материалов на Земле удваивается каждые 20 лет.

Сегодня, благодаря многочисленным исследованиям мы знаем о негативном влиянии антропогенной деятельности на климат планеты. Новая работа, в свою очередь, показала, что в настоящее время массовое производство продуктов и материалов составляет более 30 гигатонн в год. Другими словами, масса антропогенного материала, производимого каждую неделю, теперь перевешивает вес всех 7,8 миллиарда человек на планете.

Исследователи отмечают, что если человечество продолжит двигаться по этой траектории, то к 2040 году мы, вероятно, превысим сухую биомассу на Земле в три раза. А если посмотреть на данные по-другому, то мы, возможно, прошли точку невозврата несколько лет назад. Если же в расчет включить еще и отходы — массу, не учтенную в последнем исследовании, то окажется, что продукты жизнедеятельности человека превзошли «сухую» живую биомассу еще в 2013 году.

Важно отметить, что пределы погрешности для таких монументальных масс относительно велики – около плюс-минус 16% для биомассы и плюс-минус 6% для антропогенной массы. Но в целом, как пишут авторы научной работы, если мы еще не превзошли живую биомассу, то точно превзойдем в ближайшие два десятилетия.