Этот спутник может шпионить за людьми даже сквозь стены. Его услугами может пользоваться каждый

Самолет внутри ангара на спутниковом снимке Capella Space

В фильмах про крутых детективов спецслужбы часто пользуются технологиями, которые позволяют наблюдать за людьми через космические спутники. Если по сюжету преступник берет людей в заложники, вооруженные силы могут увидеть его точное местоположение внутри помещения и быстро обезвредить. С недавних пор такая технология существует в реальности и ей могут воспользоваться как государственные, так и частные клиенты. Нужно всего лишь заплатить некоторую сумму денег компании Capella Space и она предоставит спутниковые изображения из любой части света. И самое интересное в разработанной ею технологии это то, что спутники способны видеть даже сквозь стены некоторых зданий. На заглавном изображении можно увидеть, какой самолет стоит в закрытом ангаре. Но как же работает эта технология и есть ли у нее какие-нибудь ограничения?

Слежка через спутники

О разработанной технологии компания Capella Space рассказала на своем официальном сайте. На данный момент на орбите нашей планеты находится спутник Capella 2, который и позволяет получать шпионские снимки. На обычных спутниках установлены обыкновенные камеры, кадры из которых мы видим в сервисе Google Maps и его аналогах. А вот спутник Capella 2 оснащен радаром с синтезированной апертурой (РСА). Звучит как нечто очень сложное, но принцип его работы можно объяснить простым языком.

Космический спутник Capella 2

Этот радар работает почти так же, как и эхолокация у дельфинов и летучих мышей. Об этом явлении я уже писал в статье про то, как летучие мыши умудряются охотиться на насекомых, будучи практически слепыми. Если говорить по-простому, то эти животные издают звуки с определенной частотой, которые отражаются от окружающих объектов и улавливаются ушами. На основе этих данных летучие мыши могут свободного ориентироваться в пространстве, избегая препятствий и определяя местонахождение потенциальной добычи.

Эхолокация летучих мышей

Примерно так же работает и спутник Capella 2. В сторону интересующего объекта он отправляет радиосигнал с частотой 9,65 ГГц и на основе отраженных данных создает изображение. По словам представителей Capella Space, спутник даже может видеть сквозь стены некоторых зданий, особенно через небоскребы. Если смотреть на не сжатые, оригинальные фотографии со спутника, можно увидеть даже то, что происходит в определенных комнатах. Так, по крайней мере, говорит генеральный директор компании Пайам Баназаде (Payam Banazadeh).

Возможности технологии Capella Space

В каждом спутниковом снимке Capella Space один пиксель равен квадрату 50×50 сантиметров. Это выдающийся показатель, потому что обычно спутниковые снимки обеспечивают четкость только на уровне 50×50 метров. Компания уверяет, что качество снимков можно сделать еще выше, отправив на орбиту Земли еще несколько спутников Capella 2. Только вот создание настолько подробных снимков запрещено американским законодательством.

Еще одним интересным свойством технологии Capella Space является то, что она работает в любое время суток и при любой погоде. Так как спутник снимает фотографии не при помощи оптики, а путем изучения отраженных сигналов, ему не мешают ни облака, ни отсутствие солнечного света. И это очень важно при проведении слежки, потому что на 75% Земли постоянно либо темно, либо облачно. А если навести на цель несколько спутников, можно воссоздать ее 3D-копию с точностью до метров.

Сколько стоят услуги компании Capella Space, неизвестно. Чтобы связаться с ними, нужно заполнить специальную форму на официальном сайте. Представители компании говорят, что их клиентом может стать кто угодно. Разработанная ими технология может быть очень полезна спецслужбам. Если кто-нибудь возьмет людей в заложники, местонахождение преступника можно будет обнаружить, что ускорит его обезвреживание. А защитники природы смогут фиксировать незаконную вырубку лесов. В общем, сценариев использования технологии очень много. Наверняка у вас возникли идеи того, как ее можно использовать. Делитесь ими в комментариях!