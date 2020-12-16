Синтетические молекулы имитируют клетки, чтобы убить вирус гриппа

Доказано, что вирус гриппа – очень сложный противник. Теперь исследователи из EPFL в Швейцарии разработали синтетические молекулы, которые могут убить вирус гриппа, имитируя человеческие клетки, и влиять на вирус , когда он прикрепляется к клеточной мембране.

Современные противовирусные препараты, такие как осельтамивир (или Тамифлю), действуют, нападая на вирус , когда он оказывается внутри клетки-хозяина, и блокируя его способность к репликации и распространению.

Проблема в том, что у препаратов очень короткое окно для работы – если пройдет более 36 часов после заражения, их эффективность резко упадет. К тому же вирусы могут развить устойчивость к препаратам благодаря широкому использованию.

В новом исследовании команда EPFL намеревалась разработать альтернативу, которая в идеале была бы эффективной против ряда штаммов сезонного гриппа и не вызывала серьезных побочных эффектов у пациентов. Исследователи модифицировали молекулу сахара, чтобы она имитировала клеточную мембрану, которая побуждает вирус гриппа прикрепиться к ней.

«Чтобы противовирусные препараты действительно работали, они должны быть вирулицидными, то есть необратимо подавлять вирусную инфекционность», – говорит Франко Стеллаччи, ведущий автор исследования. «Как только вирус прикрепляется, наша молекула оказывает локальное давление и разрушает его. И этот механизм необратим».

Ученые проверили свои молекулы против нескольких штаммов человеческого и птичьего гриппа в исследованиях на мышах и в лабораторных культурах клеток.

В течение первых 24 часов после заражения молекулы проявляли постоянную эффективность, что, по словам исследователей может означать, что у людей они действуют более 36 часов. В другом тесте молекулы вводили через 24 часа после заражения, что привело к 90-процентной выживаемости этих мышей. Для сравнения, ни одно из животных не выжило на плацебо или осельтамивире.

Исследователи говорят, что этот метод может привести к созданию новых противовирусных препаратов, эффективных против широкого спектра различных вирусов гриппа. Это помогло бы решить одну из основных проблем лечения болезни: она быстро мутирует каждый год, что требует обновленных вакцин, которые часто имеют разную эффективность.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science.