» » Синтетические молекулы имитируют клетки, чтобы убить вирус гриппа

Синтетические молекулы имитируют клетки, чтобы убить вирус гриппа

Синтетические молекулы имитируют клетки, чтобы убить вирус гриппа

Доказано, что вирус гриппа – очень сложный противник. Теперь исследователи из EPFL в Швейцарии разработали синтетические молекулы, которые могут убить вирус гриппа, имитируя человеческие клетки, и влиять на вирус, когда он прикрепляется к клеточной мембране.

Современные противовирусные препараты, такие как осельтамивир (или Тамифлю), действуют, нападая на вирус, когда он оказывается внутри клетки-хозяина, и блокируя его способность к репликации и распространению.

Проблема в том, что у препаратов очень короткое окно для работы – если пройдет более 36 часов после заражения, их эффективность резко упадет. К тому же вирусы могут развить устойчивость к препаратам благодаря широкому использованию.

В новом исследовании команда EPFL намеревалась разработать альтернативу, которая в идеале была бы эффективной против ряда штаммов сезонного гриппа и не вызывала серьезных побочных эффектов у пациентов. Исследователи модифицировали молекулу сахара, чтобы она имитировала клеточную мембрану, которая побуждает вирус гриппа прикрепиться к ней.

«Чтобы противовирусные препараты действительно работали, они должны быть вирулицидными, то есть необратимо подавлять вирусную инфекционность», – говорит Франко Стеллаччи, ведущий автор исследования. «Как только вирус прикрепляется, наша молекула оказывает локальное давление и разрушает его. И этот механизм необратим».

Ученые проверили свои молекулы против нескольких штаммов человеческого и птичьего гриппа в исследованиях на мышах и в лабораторных культурах клеток.

В течение первых 24 часов после заражения молекулы проявляли постоянную эффективность, что, по словам исследователей может означать, что у людей они действуют более 36 часов. В другом тесте молекулы вводили через 24 часа после заражения, что привело к 90-процентной выживаемости этих мышей. Для сравнения, ни одно из животных не выжило на плацебо или осельтамивире.

Исследователи говорят, что этот метод может привести к созданию новых противовирусных препаратов, эффективных против широкого спектра различных вирусов гриппа. Это помогло бы решить одну из основных проблем лечения болезни: она быстро мутирует каждый год, что требует обновленных вакцин, которые часто имеют разную эффективность.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science.

16 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?
Хочу все знать

В Китае выявлен новый штамм свиного гриппа. Грозит ли миру новая пандемия?

Кажется, у 2020 года нет для нас хороших новостей: согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в Китае распространяется новый штамм
Нужно ли бороться с вирусами?
Хочу все знать

Нужно ли бороться с вирусами?

На протяжении всей истории человечества разные вирусы от оспы до гриппа были ответственны за миллионы смертей по всему миру. Неудивительно, что мы воспринимаем вирусы как врагов. И некоторые из них
Установлена температура гибели коронавируса
Хочу все знать

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут
Учёные создали
Хочу все знать

Учёные создали "Вирус Армагеддона", способный погубить миллионы

Опасность заболевания проверили на хорьках
Определен возраст коронавируса — ему от 20 до 70 лет
Хочу все знать

Определен возраст коронавируса — ему от 20 до 70 лет

Ученые выяснили не только на что способен этот вирус, но и его возраст.
Год рождения может влиять на подверженность инфекционным заболеваниям
Хочу все знать

Год рождения может влиять на подверженность инфекционным заболеваниям

Скорее всего, вам уже известно о том, что синий свет вызывает старение и ухудшение зрения, а бессонница способна повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и головного мозга. Теперь
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Чем опасны идиоты?Запах помощиПервая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхПочему цвета светофора красный, желтый и зеленый?Самые странные галактики во ВселеннойГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться


Свежие Статьи
Гепардов развели с африканскими фермерами

Гепардов развели с африканскими фермерами

Магнитное поле улучшает мышцы

Магнитное поле улучшает мышцы

Для больного сердечного клапана нашли лекарство

Для больного сердечного клапана нашли лекарство

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+