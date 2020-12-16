Почему люди больше любят животных, чем остальных людей?

Задумывались ли вы о том, почему люди так сильно любят животных?

В 2015 году на британских сайтах можно было встретить весьма необычную социальную рекламу. Надпись на баннерах гласила: «Вы бы отдали 5 фунтов, чтобы спасти его от мучительной смерти?». На одних изображениях фигурировала фотография парализованного мальчика, а на других — фотография собаки. И каково же было удивление авторов рекламы, когда большинство людей нажимало на баннер с милым песиком? Вы наверняка и сами замечали, что общество больше соболезнует животным, чем людям. На новость об убийстве человека может никто не отреагировать, но если где-то пострадала собака или кошка, люди бросаются их защищать. Может сложиться впечатление, что люди очень сильно любят животных, но психологи уверены, что это просто иллюзия. На самом деле, большинство людей безразличны ко всем и даже не замечают этого.

Почему люди не любят людей?

Чтобы выяснить, кому больше всего сопереживают люди, в 2017 году американские ученые провели эксперимент. Они предложили 256 студентам прочитать статью о жестоком избиении взрослого человека, ребенка, собаки или щенка. Каждый участник научной работы читал только один из вариантов. После прочтения они оценили уровень своего сочувствия. Выяснилось, что больше всего их задели статьи о насилии над ребенком, щенком и собакой. А вот к избиению взрослого человека добровольцы отнеслись нейтрально.

Грустная собака вызывает у людей больше сострадания, чем грустный человек

По мнению социолога Кэти Пинто (Katty Pinto), люди меньше сопереживают взрослым потому, что они зачастую «сами виноваты». А вот дети и животные зачастую не заслуживают насилия, поэтому плохие новости о них вызывают у людей большее сопереживание. К тому же, в газетах и новостных сайтах часто рассказывают только о происшествии. Мало кто знает о том, какими людьми были преступник и жертва, поэтому такие сообщения часто игнорируются. А вот на новости о детях и животных люди обращают внимание, потому что они беззащитны.

Почему люди любят животных?

Ученые считают, что люди полюбили животных не сразу. Все началось с момента, когда человек одомашнил собаку и других созданий, которые считаются нашими друзьями. В ответ на постоянную заботу со стороны людей, многие животные начали даже во взрослой жизни сохранять некоторые детские черты. Некогда дикие создания стали менее агрессивными и более игривыми. Вместе с этим изменились и внешние черты: глаза стали больше, шерсть пушистее а уши — висячими.

Однажды ученые изучили активность мозга людей, которые видят своих детей и домашних животных. Результаты проведенной работы были опубликованы в научном журнале PLOS ONE. Сканирование на томографическом аппарате показало, что в обоих случаях у людей активируются одни и те же участки мозга. То есть, животные могут пробуждать в нас материнские и отеческие чувства. Вдобавок к этому животные, как и дети, ярко демонстрируют свои чувства.

Избирательность людей

Действительно, взрослые люди любят детей и животных. Только вот в плане сострадания они очень избирательны. Недавно я писал, что в Дании были убиты тысячи норок, которые заразились коронавирусом. Общество было возмущено этим, потому что животные не виноваты в том, что заболели. Только вот на протяжении многих лет людям было все равно на то, что норки и так массово умирали, чтобы из них сшили одежду. То же самое касается и коров, свиней и многих других животных, о смертях которых общество даже не задумываются. Люди жалеют собак и кошек, но при этом нейтрально относятся ко многим другим животным. Это самое яркое доказательство того, что любовь людей очень избирательна.

Впервые на это явление ученые обратили внимание в 1970-е годы. Именно тогда возникла так называемая теория спесишизма. Она гласит, что человек сам того не осознавая ущемляет права животных и растений. Спесишисты уже давно задаются вопросом, почему люди с состраданием относятся к одним животным, а к другим у них нет такого внимательного отношения? Иногда люди дарят друг другу животных и даже не беспокоятся об их дальнейшей судьбе. К тому же, практически все люди закрывают глаза на забой скота, деятельность цирков и многие другие виды деятельности, в которых страдают животные. Но очень любят котиков. Действительно, очень странное явление.

В конечном итоге получается, что люди вряд ли по-настоящему любят животных. Наша любовь избирательна и, скорее всего, это заложено в нас природой. Но радует то, что находятся личности, которые совместными усилиями помогают животным выжить. У нас даже есть статья о том, как человечеству удалось спасти несколько видов животных от полного вымирания. Приятного чтения!