На этом фото , сделанном в городе Алексин Тульской области, — золотарник Нидередера (Solidago xniederederi), гибридный вид, возникший при скрещивании европейского золотарника обыкновенного (S. virgaurea) и занесенного из Северной Америки золотарника канадского (S. canadensis). По своим морфологическим признакам (высоте, размеру соцветий и др.) золотарник Нидередера занимает промежуточное положение между родительскими видами.

Два вида золотарников, канадский и гигантский (S. gigantea), завезли в Европу из Северной Америки в декоративных целях еще в 1645-м и 1758 годах соответственно. Уже в XIX веке они начали дичать, а особенно быстро этот процесс пошел в ХХ веке. В Европейской части России активное заселение заброшенных полей золотарниками началось в 90-е годы прошлого века — и сейчас их тянущиеся на огромных пространствах желтые заросли стали привычным зрелищем августа и сентября. Наверное, не все задумываются о том, что еще несколько десятилетий назад этих растений здесь практически не было.

Заросли канадского золотарника в окрестностях Алексина. фото © Сергей Лысенков

Раскидистые метелки золотарников усеяны мелкими желтыми — нет, не цветками, а корзинками, состоящими уже из отдельных, почти что микроскопических цветков. Род Solidago включает в себя несколько сотен видов, центр его разнообразия — Северная Америка. В аборигенной флоре Европы есть, однако, и свой вид — золотарник обыкновенный. Он довольно сильно отличается от чужеродных видов: его корзинки гораздо крупнее, соцветие практически не ветвится.

Соцветие обыкновенного золотарника. фото © Сергей Лысенков

Но видовое разнообразие золотарников в Европе этим не исчерпывается, так как «пришельцы» могут давать гибриды с аборигеном. Дело в том, что существующий в природе отбор против образования гибридов (см. Reinforcement) действует только в отношении совместно обитающих видов — а вот при столкновении с ранее незнакомыми формами эти механизмы могут давать сбои. Об усилении гибридогенной активности во вторичном ареале (то есть на территории, занятой видом при расширении занимаемого им жизненного пространства) писал еще основоположник инвазионной биологии английский эколог Чарлз Элтон.

Впервые гибрид канадского и обыкновенного золотарника был описан жившим в Вене чешским ботаником Эугеном Йоханом Хеком (Eugen Johan Khek) в 1905 году. Необычные экземпляры с явно промежуточными признаками, присланные ему австрийским школьным учителем Францем Нидередером, Кхек выделил в отдельный гибридный вид, который назвал в честь сборщика материала — золотарник Нидередера (S. xniederederi). Следующую находку пришлось ждать полвека — только в 1955 году в Норвегии нашелся еще один экземпляр. С 80-х годов ХХ века число наблюдений начало быстро расти, и сейчас, когда известно почти полтысячи находок, экспонента не показывает признаков замедления. Причем эти полтысячи случаев, которые обобщили в свежей статье чешские и словацкие ботаники, — не только упомянутые в научных работах, но и встречающиеся в онлайн-базах данных наблюдений за природой (прежде всего — iNaturalist). Для вида с общеевропейским ареалом это не так уж и много находок.

Стоит отметить, что, хотя вид был описан исключительно по морфологии, в 2016 году польские исследователи доказали гибридную природу золотарника Нидередера с помощью методов молекулярной генетики.

Несмотря на растущее число наблюдений, вид этот всё еще стоит отнести к редким: что такое полтысячи наблюдений для всей Европы?! Больше всего находок на данный момент в Швеции, Польше, Австрии и Германии. Чаще всего обнаруживают всего одно растение, и только в трех случаях найдено более десяти особей в одном месте. Всё это говорит о том, что золотарник Нидередера, возможно, и распространяется по Европе, но пока еще остается очень редким растением.

Карта известных находок золотарника Нидередера. Рисунок из статьи K. Skokanova et al., 2020. Tracking the expanding distribution of Solidago xniederederi (Asteraceae) in Europe and first records from three countries within the Carpathian region

Другой инвазионный вид, гигантский золотарник, тоже может скрещиваться с аборигенным — гибрид был описан по материалам из Литвы в 2016 году как золотарник Снарскиса (S. x snarskisii) в честь профессора Вильнюсского университета Повиласа Снарскиса (Povilas Snarskis), внесшего значительный вклад в изучение литовской флоры. Сейчас этот вид встречается также в Польше и России, но число его находок всё еще крайне невелико. Основное отличие этого гибрида от золотарника Нидередера — голый, а не опушенный стебель (инвазионные «родители» различаются так же: у гигантского золотарника стебель голый, а у канадского — опушенный). Генетически гибридный статус золотарника Снарскиса подтвержден российскими исследователями, но, по их данным, многие из особей, внешне похожих на этот вид, могут быть экологической формой обыкновенного золотарника.

В России золотарник Нидередера был замечен всего в нескольких регионах (и почти всегда это, опять же, единичные находки). Генетические исследования подтвердили гибридный статус найденных особей с промежуточной морфологией — иногда это непосредственно гибриды канадского и обыкновенного золотарников, иногда — беккроссы, то есть результат скрещивания гибрида одним из родителей.

Очевидно, что в большинстве случаев золотарник Нидередера не образует самоподдерживающихся популяций и не распространяется с помощью семян или корневищ (корневища у него короткие, а доля хорошо развитых семян низка), а образуется заново при гибридизации родительских видов.

Чешские и словацкие исследователи в упомянутой выше работе собрали также данные по тем местообитаниям, в которых находят гибрид. Результаты этого исследования, как говорится, немного предсказуемы: золотарник Нидередера так же, как и канадский золотарник, приурочен прежде всего к заброшенным полям и другим антропогенно нарушенным местообитаниям. Искать его, таким образом, имеет смысл там, где одновременно цветут канадский и обыкновенный золотарник. Но дело это непростое — ведь в густых зарослях родительских видов надо найти одну или несколько отличающихся особей. Искать золотарник Нидередера стоит в период цветения, когда он больше всего выделяется на фоне обоих родительских видов.

Впрочем, если, насмотревшись на канадские и обыкновенные, вы встретите золотарник Нидередера — он, скорее всего, привлечет ваше внимание. По крайней мере, именно так случилось со мной: когда я обнаружил его в этом году, он сразу бросился мне в глаза. В городе Алексине Тульской области в подходящем местообитании — на зарастающем лугу, лежащем между старым лесным массивом Алексин Бор и рекой Окой, регулярно испытывающим антропогенную нагрузку, мне удалось обнаружить несколько особей золотарника Нидередера. Его внешний вид уж слишком «промежуточен», чтобы спутать его с канадским или обыкновенным золотарником. Лучше всего это видно, если расположить его соцветие между соцветиями родительских видов:

Соцветия трех видов золотарника. Слева направо: канадский, Нидередера, обыкновенный. Видно, что гибридный золотарник Нидередера — промежуточный между родительскими видами. фото © Ивана Потапова

Все найденные мною золотарники Нидередера росли в нескольких десятках метров друг от друга — так что, видимо, это действительно разные особи, а не результат «расползания» одной из них.

A — соцветия трех видов золотарника, слева направо: канадский, Нидередера, обыкновенный. B — корзинки трех видов золотарника, сверху вниз: канадский, Нидередера, обыкновенный. Видно, что гибридный золотарник Нидередера — промежуточный между родительскими видами. Изображение из статьи K. Skokanova et al., 2020. Tracking the expanding distribution of Solidago xniederederi (Asteraceae) in Europe and first records from three countries within the Carpathian region

Гибриды между инвазионными золотарниками и аборигенным, по имеющимся данным, сами по себе не представляют особой угрозы для родительских видов — слишком плохо они размножаются и расселяются. Но, возможно, увеличение числа находок золотарника Нидередера говорит о том, что его адаптивные возможности возрастают. Присмотритесь к зарослям золотарников и у себя — вдруг и там найдутся эти редкие (пока еще?) растения?

фото © Иван Потапов, Алексин, Тульская область, сентябрь 2020 года.

Сергей Лысенков