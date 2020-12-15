Как дочь верблюдовода выдающимся литератором стала

Книга, восхваляющая Сергея Шойгу, издана тиражом 17 тысяч экземпляров

Как уже сообщала «Русская планета», в Туве опубликована сказка-миф «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем». Кто стал персонажем произведения, рассказала на презентации в драматическом театре республики автор книги, музыковед, доктор искусствоведения Зоя Кыргыс: «Сергек – это яркая благородная сущность, собирательный образ богатыря из эпоса тувинцев. В качестве прообраза взята легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и великой России – герой России Сергей Шойгу».

В богато иллюстрированной книге, изданной тиражом 17 тысяч экземпляров, прослеживаются факты биографии министра обороны. Имя героя Сергек по-тувински означает «бодрый», «веселый». Таким был сызмальства будущий член правительства. К тому же он отличался храбростью. Как рассказывала мама Сергека, он мог прыгнуть с десятиметровой скалы в воды Енисея. Однажды она так испугалась за сына, что бросилась вслед за ним… Книга написана в манере в жанре сказаний-восхвалений и издана на трех языках: тувинском, русском, английском. По словам Зои Кыргысовны, она уже получила заказ на сказку из трех районов Тувы. Возможно, книгой заинтересуются и за рубежом – в частности, в КНДР. Как известно, в этой стране жанр восхвалений любимых руководителей получил широкое распространение. Они могли обменяться с российской стороной своим передовым опытом.

Кыргыс - дочь верблюдовода, известный исследователь тувинского горлового пения - сообщила, что готова дарить свою сказку всем школам России, поскольку уверена, что образ Шойгу передает «огромный положительной заряд современной молодежи».

Такой же мощный импульс получили и участники презентации, которые в прямом смысле склонялись над книгой и преклонялись перед талантом ее создательницы. «Восхищен трудом Зои Кыргысовны, - сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол. - Потому что он, как символ возрождения красивых мелодических традиций сказительского искусства наших предков. Когда слушаешь, как будто становишься ребенком, которого своим сказанием убаюкивает дедушка. Это и есть дух народа, который надо передавать из поколения в поколение, бороться за умы подрастающих».

С последними слова нельзя не согласиться. Если по-настоящему бороться за умы молодых, необходимо ввести сказку в школьную программу по литературе – не только в Туве, но и во всей России.

Уже появились предложения экранизировать книгу «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем». Об этом заявил руководитель студии анимационного кино «Мельница» Александр Боярский. «Такие книги нам нужны, - заявил он. - Если она прекрасно написана, зовет к высокому и светлому или даже к нормальному, то почему нет. К министру обороны я отношусь с большой симпатией».

Без сомнений, после таких прочувственных слов средства на съемки картины будут выделены. И уже волнует вопрос – кто станет исполнителем главной роли – Безруков или Петров? А может, Хабенский?

С нетерпением ждем появления новых произведений, прославляющих руководителей России. У автора этих строк уже родились первые строки оды о президенте: «Ты в бункере крепком сидишь, но мы видим раздумий твоих результаты. / В край блаженный ведешь нас и мудрым законом смиряешь. / Ты с нами навек, не страшат нас угрозы с границ украинских и коронавируса призрак зловещий…»

Произведения о главе государства и его соратниках стали бы не только оценкой их высоких заслуг, но и послужили бы возрождению хвалебных трудов в честь правителей Государства Российского. Традиции, заложенные Ломоносовым, Сумароковым, Тредьяковским, Державиным, необходимо возрождать!

У сочинителей российских од были последователи в ХХ столетии, на творчестве которых хотелось остановиться. Они могут стать вдохновляющим примером для будущих авторов.

…О Ленине написано столько песен и стихов, что не счесть. Но во времена Сталина больше пели о самом Сталине. Всех мелодий не обозреть и потому ограничусь лишь одной цитатой - из «Кантаты о Сталине» композитора Александрова и поэта Инюшкина: «От края до края по горным вершинам где горный орел совершает полет / О Сталине мудром, родном и любимом / Прекрасную песню слагает народ…»

90-летний казахский акын Джамбул славил вождя и его соратников. Самое волнующее произведение он создал о главе НКВД: «В сверкании молний ты стал нам знаком, / Ежов, зоркоглазый и умный нарком. / Великого Ленина мудрое слово / Растило для битвы героя Ежова… Разгромлена вся скорпионья порода / Руками Ежова - руками народа. / И Ленина орден, горящий огнем, / Был дан тебе, сталинский верный нарком…»

Когда звезда Ежова закатилась, ему на смену пришел другой чекист по фамилии Берия. Его тоже воспевали многие, но приведу только строки грузинского поэта Абашидзе: «Я на стихи не надеюсь свои, / Славит народ тебя громче и лучше. / Пусть они будут лишь знаком любви, / Сталинской партии ратник могучий!»

Но потом товарищ Берия вышел из доверия…

О, сколько было других пламенных большевиков! Они были любимцами трудового народа, их портреты возвышались над бушующей людской рекой на митингах и демонстрациях. «Нашей песне печаль незнакома / Веселее ее не найти. / Этой песней встречаем наркома, / Дорогого наркома пути!» Это - про товарища Кагановича. Как же добра, как лучиста была его улыбка!

Однако и он вышел из доверия. Как и еще один нарком - Молотов. Но когда он был в Кремле, о нем тоже слагали хвалебные оды: «Вячеслав Михайлович! Всей страны избранник. / Гений, самого Сталина боевой соратник!»

Бодрые песни пели и о других соратниках вождя – Ворошилове, Буденном, Жданове, Калинине, маршале Тимошенко. О другом маршале - Тухачевском - ни песню, ни стихи сложить не успели. А вот о Блюхере мелодию написали, но исполняли недолго, потому что он оказался «врагом народа». Да и не так уж звучная, между нами, была песня: «Пусть бандиты-ухари / Торгуют вперебой, / Командиру Блюхеру / Бить их не впервой!»

Во времена Хрущева о Хрущеве же песен и стихов не было. Хотя культ был оглушительный и даже звучали предложения переименовать целые города в его честь, например, Курск сделать Хрущевградом. Однако у поэтов и композиторов что-то случилось с вдохновением. Ну, не посещало оно их при виде Никиты Сергеевича, хоть тресни…

А вот преемник Хрущева, многократный орденоносец, маршал Брежнев был воспет:«Вы – коммунист, глава страны народной / Зовущий землю в солнечную даль. / Спасибо Вам за ваш священный подвиг, / Товарищ Генеральный секретарь!»

Потом на много лет воцарилась тишина. Ни об Андропове, ни о Черненко не осталось ни одной стихотворной строки. Да и что было рифмовать – медицинские термины, истории болезней?! Но и на эпитафию никто не сподобился. Даже поэт Михалков…

Не воспевали Горбачева и о Ельцине не слагали величавых мелодий - угрюмо молчали Кобзон и Лещенко. А вот сейчас традиция возрождается. И это радует. Спасибо, Зое Кыргысовне, она подала всем творческим людям замечательный пример.

Сейчас, в трудное для страны время нужно больше песен и стихов про многолетнего правителя России. Например, с такими словами, звучащими, как удары молота по наковальне: «Можете разбрызгивать слюну – это не изменит главной сути: / Мне не стыдно за свою страну. / И за то, что президент наш – Путин!»

Уверен, народ с воодушевлением встретил бы кантату о премьере Мишустине («Прекрасны наши времени, коль даровала нам земля столь величавы имена»), гимн в честь вице-премьера Голиковой («Обозреваю твой портрет и все на свете забываю»), песнь во славу министра иностранных дел Лаврова («Врагов заставил трепетать, державу любит он, как мать»). И так далее.

Одним словом, дерзайте, творцы!