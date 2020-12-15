«Не кочегары мы, не плотники»: 90 лет назад родился Николай Рыбников
Он родился в городе Борисоглебске Воронежской области. Мама, Клавдия Александровна, была домохозяйкой. Отец, Николай Николаевич, актерствовал в местном театре. Впрочем, по другим данным, он был слесарем. Во время войны ушел на фронт и не вернулся. Больше о нем практически ничего не известно…
В Малом театре служил артист по фамилии Рыбников. И тоже Николай Николаевич. Один из биографов артиста – не стану называть фамилию – в своей книге о звездах советского кино – Рыбникове и Алле Ларионовой написал, что Рыбников из Малого – отец народного артиста России. Но это – совсем другой человек! Родился в 1879 году в Москве, в семье бывшего крепостного. С конца XIX века работал в театрах столицы и других городов, снялся в нескольких фильмах. В Малый его приняли в 1927 году. Этот артист дожил до 1956 года…
Николай Рыбников – речь уже идет о будущем советском лицедее - сначала поступил в Сталинградский медицинский институт и проучился там два года. Но понял, что совсем не хочет быть врачом и пошел сдавать экзамены во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Конечно, не просто так — кое-какие навыки у молодого человека были…
В приемной комиссии ВГИКа сидел известный режиссер Сергей Аполлинариевич Герасимов. Послушав начало рассказа о мальчишке, выбиравшем профессию, он прервал абитуриента.
«Казак» Пушкина…
«Почему выбрал это стихотворение?»
«Не знаю…»
«Ну, давай».
Рыбников начал: «Раз, полунощной порою, / Сквозь туман и мрак, /
Ехал тихо над рекою / Удалой казак….» И остановился – от волнения забыл текст.
«Ладно, читай басню», - нахмурился Герасимов.
«Заяц во хмелю», – пролепетал Николай, чувствуя, что проваливается.
«Двадцать пятый «Заяц» сегодня, – вздохнул Герасимов.
«Я еще могу танцевать, петь и играть на гитаре», – с отчаянием в голосе выкрикнул Николай.
Усталый Герасимов кивнул – мол, давай. Принесли гитару. Рыбников долго настраивал инструмент, а потом вздохнул и громко запел: «Хорошо в степи скакать…»
У Николая было плохое предчувствие, но его все же приняли. «За непосредственность, – пояснил режиссер и добавил: «Посмотрим, как пойдет дело»
Дело пошло хорошо. Рыбников попал в мастерскую Герасимова и его супруги, известной актрисы Макаровой. Тамара Федоровна запомнила Рыбникова, как очень творческого человека. Он мог исполнить и комедийную, и трагедийную роли. На студенческой сцене Рыбников играл Жюльена Сореля в «Красном и черном», Хлестакова в «Ревизоре», Кошевого в «Тихом Доне», Нагульнова в «Поднятой целине». Сегодня это трудно представить, если судить по сыгранным им ролям в фильмах «Чужая родня». «Весна на Заречной улице», «Высота», «Девушка без адреса», «Девчата».
С самого начала кинематографической карьеры ему предлагали играть рабочих и колхозников. Ничего не попишешь – актерская профессия – зависимая, бери, что дают, проявляй себя. Рыбников брал и свои шансы использовал…
Он родился очень вовремя. Только в 50-60-е годы можно было играть таких простых, добрых, честных парней - Сашку, Кольку, Пашку, Илью - сталеваров, высотников, строителей, лесорубов, трактористов. Они душевно пели: «Не кочегары, мы не плотники», «Тишина за Рогожской заставою», «Когда весна придет, не знаю»…
Конечно, Рыбников был талантливым. Но главное - достоверным. Ему можно было верить и доверять. Зрители писали письма – не актеру, а его героям. Например: «Здравствуйте, товарищ Ковригин! Я попал в трудную жизненную ситуацию. Хочу попросить у вас совета…»
Его роли – зеркало той жизни, которая давно прошла. Комната на троих или четверых, шкаф, этажерка с книгами. Цветы на окне, коврик на стене. Днем - работа, вечером - учеба. В субботу - танцы. Денег мало, но радостей много. Сердце согревала надежда – скоро заживем! Ведь через двадцать лет придет коммунизм!
К тому времени можно относиться по-разному. Только равнодушно - нельзя…
В фильмах Рыбников - сильный, уверенный в себе. Но в жизни он был другим - часто мучился, сомневался. Его захлестывали чувства. Однажды он в них чуть не утонул. Вздыхал по своей однокурснице, будущей звезде советского кино Алле Ларионовой, но гордая красавица в его сторону даже не смотрела. Режиссер Герасимов своего ученика укорял – нечего раскисать - женщину надо завоевать. Рыбников последовал этому совету, и вскоре «крепость» пала. Они прожили вместе больше тридцати лет…
Рыбников ее безумно любил. И отчаянно ревновал. «Собрались мы как-то у моей приятельницы, Коля должен был подъехать чуть позже, - рассказывала Ларионова. - Среди гостей оказался мальчик, мой поклонник. Он помнил наизусть буквально все мои реплики в фильмах, даже те, что я сама забыла. Он встал передо мной на колени и начал повторять целый монолог из одной картины.
В это время открылась дверь, и вошел Коля. Не разобравшись, в чем дело, он бросился к мальчику и дал ему по уху. Тот отлетел в сторону, я в крик: «Что ты делаешь, это же эпизод из фильма!..»
В картине «Седьмое небо» Рыбников сыграл вместе с Ларионовой. И снова рабочего – шахтера. Та картина была эхом их затихающей славы. Потом стала памятью о них…
Некоторые считали, что Ларионова похожа на свою тезку - Аллу Константиновну Тарасову, приму МХАТа. Некоторые были даже уверены, что Алла – дочь Аллы. Конечно, это были слухи, которые Ларионова, впрочем, не опровергала. Она часто ходила в Художественный театр на спектакли с участием «матери».
Однажды две знаменитые Аллы встретились на приеме в Кремле.
Та улыбнулась: «Алла Константиновна, вас тоже замучили?»
«Еще как! – со смехом ответила Тарасова. - Но я всем отвечаю: «К сожалению, у меня только сын и нет такой прекрасной дочери».
…Рыбников, выражаясь словами поэта Игоря Северянина, был «повсеградно оэкранен». Но ни славы, ни почета могло и не быть. Потому что в студенческие годы он решился на шутку, которая могла стоить ему свободы.
Николай пародировал голоса знаменитостей. И однажды решил изобразить, как диктор Левитан читает постановление о снижении цен. Многие, наверное, помнят, что при Сталине каждый год дешевели продукты, чулки, носки, пальто и даже никелированные кровати.
Рыбников залез в шкаф и оттуда заговорил. И народ в общежитии замер – все подумали, что это вещает Левитан. Цены на продовольствие были «снижены» в пять раз, на вино и водку – аж в семь! А соль и спички Сталин вообще «велел» раздавать бесплатно. Кроме того, гражданам СССР «разрешили» ездить за границу.
Все стали обниматься, разразился шквал аплодисментов. Послышались возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Слава советскому правительству!» И тут Рыбников вылез из шкафа...
Время было суровое, и «шутнику» могли припаять что угодно, ведь он, по сути, издевался над Сталиным. А это – зловещая 57-я статья со всеми вытекающими последствиями. Или – еще страшнее. Но тот случай каким-то образом замяли. Не везде были подлецы и «стукачи»…
Через несколько лет Рыбников попал в другую историю. Его пригласили в подмосковное Архангельское, где собрались деятели культуры и искусства. Программа этого летнего мероприятия была довольно приятной и включала в себя массу мероприятий: рыбалку, концерт, купание в озере, обед. Этот самый обед не обошелся без горячительных напитков…
После трапезы состоялась встреча Хрущева с представителями интеллигенции. Он стал что-то говорить, но развеселившийся Рыбников прервал его: «Никита Сергеевич, расскажите лучше про Кубу!» Не привыкший к таким вольностям, Хрущев посуровел и сердито ответил: «Газеты надо читать, там все написано!»
Наверное, Рыбников опасался, что за эту выходку его накажут. Но дело снова замяли. Вернее, актеру повезло, что в тот день у Хрущева было хорошее настроение. Может, за него заступилась министр культуры Екатерина Фурцева? Она вообще благоволила актерам…
Рыбников жил как все советские люди. Ходил в магазин. Поутру гремел кастрюлями, чтобы приготовить жене и дочкам какие-нибудь вкусности. Солил помидоры и арбузы, лепил пельмени. Даже белье стирал. И отправлялся на съемки.
Вот такой был артист – из народа и народный.
Но вот беда – слава согревает не вечно. Приходит время, и она, изменчивая особа, улетает к другим. Упорхнула она и от Рыбникова. Уже никто не предлагал ему хороших ролей, а если и звали сниматься, то в эпизодах. И Николай Николаевич не играл, а мелькал…
Он понимал, что время его героев прошло. Никто больше не писал сценариев, где в центре событий были сталевары, высотники, строители, лесорубы, трактористы. Возражать – да и кому? - было бесполезно, и потому пришлось смириться.
Но зрители Рыбникова не забыли. Узнавали на улицах, писали письма. Когда он приходил на хоккей в Лужники, отовсюду сыпались приветствия. Кстати, актер болел за ЦСКА и однажды в фильме «Хоккеисты» сыграл роль тренера. Когда его любимцы забрасывали очередную шайбу, народный артист России словно молодел. И даже улыбался, как в фильмах, которые принесли ему всесоюзную славу…
Источник
Русский чудо-человек. Гений со сложным характером
Факты о Николае Склифосовском
Интересные факты о Некрасове
Интересные факты о Пушкине
Факты из жизни Валерия Сергеевича Золотухина
Интересные факты о Пушкине
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ