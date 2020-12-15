Как искусственный интеллект изменил представление ученых о животном мире?

Возможно, Искусственный интеллект перевернул представление ученых о массовых вымираниях

Некоторые люди всерьез обеспокоены тем, что сегодня многие виды животных находятся на грани полного исчезновения. Но на самом деле вымирание целых видов — это естественный процесс, который происходил во все времена. По мнению палеонтологов, 95% всех когда-либо существовавших на нашей планете животных уже полностью исчезли. Но иногда происходят массовые вымирания, в ходе которых с лица Земли за раз исчезают тысячи видов животных. Долгое время ученые были уверены, что после массового вымирания происходит активное появление новых видов животных. Но недавно Искусственный интеллект изучил данные о 170 тысячах видов животных, которые вымерли за последние 540 тысяч лет. И в ходе изучения этой информации компьютер пришел к весьма интересным выводам.

Массовые вымирания животных

Ученые все время считали, что после массовых вымираний новые виды животных появляются из-за того, что для них просто появляются «свободные места». Чтобы проверить эту теорию, японские ученые позволили искусственному интеллекту изучить данные о том, как на протяжении сотен тысяч лет вымирали одни виды животных и появлялись другие. Компьютеру удалось выделить 5% наиболее важных массовых вымираний и зарождений животных. В их число, разумеется, попала пятерка самых крупных массовых вымираний в истории Земли:

которое произошло 450—443 миллиона лет назад и привело к исчезновению многих морских обитателей, трилобитов и других древнейших созданий;которое произошло 372 миллиона лет назад, в ходе которого тоже вымерло много водных обитателей, преимущественно из-за недостатка кислорода;произошедшее 253—251 миллион лет назад и истребившее 96% морских и 73% сухопутных животных;которое произошло 208—200 миллионов лет назад, которое уничтожило крупных земноводных и, якобы, освободило место для появления динозавров;, произошедшее 65,5 миллионов лет назад и погубившее многих птиц, ящериц и динозавров.

Помимо них были еще и другие массовые вымирания, но не такие крупные и значимые для нашей планеты. Как правило, представители разных видов животных существуют до 10 миллионов лет. Потом они бесследно исчезают или эволюционируют, что также можно считать вымиранием исходного вида. Но после массовых вымираний на нашей планете появлялось столько же новых видов животных. Как и говорилось, это должно было происходить из-за того, что в мире освобождалось место для новых организмов. Но Искусственный интеллект пришел к выводу, что между массовыми вымираниями и зарождениями нет ничего общего. То есть, новые виды животных появлялись не из-за возникновения «свободной ниши», а совершенно по другим причинам.

95% из всех существовавших на нашей планете животных уже вымерли. На изображении показаны давно исчезнувшие трилобиты

Революционное открытие

Теперь ученые считают, что новые виды животных могли возникать из-за того, что оставшиеся в живых организмы осваивали новые среды обитания. Когда-то вся живность находилась в воде, но потом произошло вымирание и оставшиеся в живых создания начали выбираться на сушу. А уже на поверхности у животных появился стимул эволюционировать и делиться на новые виды. Но данное предположение еще должно быть обсуждено более компетентными учеными. Если они решат, что Искусственный интеллект прав, в эволюционной биологии будет сделан грандиозный переворот.

Некоторые виды животных исчезают даже сейчас. Однако, в большинстве случаев, их вымирание связано с деятельностью человека. Мы очень сильно загрязняем природу, что стало причиной начала глобального потепления. В 2019 году австралийские власти сообщили о полном вымирании мозаичнохвостых крыс (Melomys rubicola) и причиной этому было названо повышение температуры воздуха на нашей планете.

Исходя из всего написанного выше может показаться, что новое массовое вымирание неизбежно и это совершенно естественный процесс. Но ведь мы с вами интеллектуально развитые существа и вполне можем избежать очередной природной катастрофы. Или вы считаете, что у человечества ничего не выйдет и вымирание все равно произойдет?