Мамба начала экспансию на рынки Италии и Германии и собирается инвестировать $3 млн
Российская Мамба выходит на рынки Германии и Италии
Несмотря на пандемичный год, российское приложение для знакомств Мамба выходит на новые для себя рынки Германии и Италии. Размер маркетинговых вливаний составит 3 млн долларов США. В конце года в компании рассчитывают войти в пятерку популярных приложений в этих странах, а также вырасти по доходности на несколько позиций. Если, конечно, на это отрицательно не повлияет мировой локдаун.
Германия и Италия оцениваются руководством Мамбы как страны с большим потенциалом для роста. Это связано с тем, что здесь уже сформирована активная аудитория, в основе которой — русскоязычные экспаты.
Основными конкурентами российского дейтинга в этих странах являются популярнейшие в мире приложения Tinder, Badoo, Bumble, Happn, а также приложения Lovoo, Meetic и Once. Не стоит упускать из виду фейсбук, который недавно запустил свой бесплатный сервис facebook dating. Тем не менее в Мамбе настроены положительно.
Что касается Турции и Израиля, то рост в этих странах немного приостановился из-за общей стагнации рынка дейтинга в условиях пандемии. В пресс-службе сообщили, что не смотря на то, что метрики приложения не так активно растут, отказываться от масштабирования в Турции и Израиле Мамба не собирается. На местах активно трудятся региональные менеджеры и в следующем году руководство компании рассчитывает на плавный рост.
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