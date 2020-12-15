Мамба начала экспансию на рынки Италии и Германии и собирается инвестировать $3 млн

Российская Мамба выходит на рынки Германии и Италии

Несмотря на пандемичный год, российское приложение для знакомств Мамба выходит на новые для себя рынки Германии и Италии. Размер маркетинговых вливаний составит 3 млн долларов США. В конце года в компании рассчитывают войти в пятерку популярных приложений в этих странах, а также вырасти по доходности на несколько позиций. Если, конечно, на это отрицательно не повлияет мировой локдаун.

Германия и Италия оцениваются руководством Мамбы как страны с большим потенциалом для роста. Это связано с тем, что здесь уже сформирована активная аудитория, в основе которой — русскоязычные экспаты.

Мы знаем, что россияне, живущие в Европе, любят использовать наше приложение. При этом по сравнению со многими европейскими продуктами у нас мягкая политика монетизации (у нас платит всего 4-8% активной аудитории), а также френдли цены. На экспатов "налипает” и некоторое количество местных жителей. В разных странах этот эффект выражен по-разному, но именно в Германии и Италии ядро аудитории у нас уже есть, — комментирует исполнительный директор Мамбы Ярослав Сергеев



Основными конкурентами российского дейтинга в этих странах являются популярнейшие в мире приложения Tinder, Badoo, Bumble, Happn, а также приложения Lovoo, Meetic и Once. Не стоит упускать из виду фейсбук, который недавно запустил свой бесплатный сервис facebook dating. Тем не менее в Мамбе настроены положительно.

В Италии и Германии много русскоязычных экспатов, которые активно общаются не только между собой, но и с локальными пользователями. Это может стать точкой роста регистраций. Ко всему прочему у нас есть продуктовые преимущества: мы мультисервисное приложение и сочетаем свайп-механику, параметрический и координатный поиск, прямые эфиры, тегам. Это облегчает и делает разнообразным поиск пары, — говорит директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.



Что касается Турции и Израиля, то рост в этих странах немного приостановился из-за общей стагнации рынка дейтинга в условиях пандемии. В пресс-службе сообщили, что не смотря на то, что метрики приложения не так активно растут, отказываться от масштабирования в Турции и Израиле Мамба не собирается. На местах активно трудятся региональные менеджеры и в следующем году руководство компании рассчитывает на плавный рост.