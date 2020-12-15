» » Мамба начала экспансию на рынки Италии и Германии и собирается инвестировать $3 млн

Мамба начала экспансию на рынки Италии и Германии и собирается инвестировать $3 млн

Мамба начала экспансию на рынки Италии и Германии и собирается инвестировать $3 млн

Российская Мамба выходит на рынки Германии и Италии

Несмотря на пандемичный год, российское приложение для знакомств Мамба выходит на новые для себя рынки Германии и Италии. Размер маркетинговых вливаний составит 3 млн долларов США. В конце года в компании рассчитывают войти в пятерку популярных приложений в этих странах, а также вырасти по доходности на несколько позиций. Если, конечно, на это отрицательно не повлияет мировой локдаун.

 

Германия и Италия оцениваются руководством Мамбы как страны с большим потенциалом для роста. Это связано с тем, что здесь уже сформирована активная аудитория, в основе которой — русскоязычные экспаты. 

Мы знаем, что россияне, живущие в Европе, любят использовать наше приложение. При этом по сравнению со многими европейскими продуктами у нас мягкая политика монетизации (у нас платит всего 4-8% активной аудитории), а также френдли цены. На экспатов "налипает” и некоторое количество местных жителей. В разных странах этот эффект выражен по-разному, но именно в Германии и Италии ядро аудитории у нас уже есть, — комментирует исполнительный директор Мамбы Ярослав Сергеев

Основными конкурентами российского дейтинга в этих странах являются популярнейшие в мире приложения Tinder, Badoo, Bumble, Happn, а также приложения Lovoo, Meetic и Once. Не стоит упускать из виду фейсбук, который недавно запустил свой бесплатный сервис facebook dating. Тем не менее в Мамбе настроены положительно.

В Италии и Германии много русскоязычных экспатов, которые активно общаются не только между собой, но и с локальными пользователями. Это может стать точкой роста регистраций. Ко всему прочему у нас есть продуктовые преимущества: мы мультисервисное приложение и сочетаем свайп-механику, параметрический и координатный поиск, прямые эфиры, тегам. Это облегчает и делает разнообразным поиск пары, — говорит директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.

Что касается Турции и Израиля, то рост в этих странах немного приостановился из-за общей стагнации рынка дейтинга в условиях пандемии. В пресс-службе сообщили, что не смотря на то, что метрики приложения не так активно растут, отказываться от масштабирования в Турции и Израиле Мамба не собирается. На местах активно трудятся региональные менеджеры и в следующем году руководство компании рассчитывает на плавный рост.  

15 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Запрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервис
Хочу все знать

Запрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервис

Кого стоит бояться больше - китайских спецслужб или тинейджеров?
Почему в Германии так мало смертей от коронавируса?
Хочу все знать

Почему в Германии так мало смертей от коронавируса?

Если вы каждое утро просыпаетесь в надежде, что завтра все это закончится, знайте – вы не одиноки. Весь мир затаил дыхание и ждет хороших новостей. Сегодня, на фоне ежедневных сводок о растущем
Разработка промо-приложений: как они работают
Хочу все знать

Разработка промо-приложений: как они работают

В наше время каждый уважающий себя продавец либо желающий громко заявить о целевой аудитории предприниматель, может воспользоваться эффективным средством. Речь идет о покупке промо-приложения. 
10 вещей, которые нельзя делать в разных странах
Хочу все знать

10 вещей, которые нельзя делать в разных странах

1. Втыкать палочки в рис в Японии Палочки следует всегда держать немного вверх, их нельзя перекрещивать или использовать в качестве указки. И худшее, что можно сделать — это воткнуть их вертикально в
80% женщин занимаются сексом на первом свидании
Хочу все знать

80% женщин занимаются сексом на первом свидании

Система интернет-знакомств и общения «Мамба» и кампания «СтопСПИД: Касается каждого» обнародовали результаты опроса, посвященного отношению пользовательниц ресурса к сексуальным связям с новыми
10 фактов об Италии
Хочу все знать

10 фактов об Италии

Итальянцы имеют довольно интересный распорядок дня. Встают в 6 и примерно в 7 идут в кафе завтракать (завтракать дома неприлично). Там они встречаются со знакомыми, соседями и т. д. после этого не
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Чем опасны идиоты?Запах помощиПервая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхПочему цвета светофора красный, желтый и зеленый?Самые странные галактики во ВселеннойГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться


Свежие Статьи
Гепардов развели с африканскими фермерами

Гепардов развели с африканскими фермерами

Магнитное поле улучшает мышцы

Магнитное поле улучшает мышцы

Для больного сердечного клапана нашли лекарство

Для больного сердечного клапана нашли лекарство

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+