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Особенности мужского букета и правила его выбора

Существует стереотип, что дарить цветы мужчинам – это не очень красиво, да и вовсе не «по-мужски». Но на самом деле правильно подобранные композиции и отдельные цветы – это идеальное сочетание для того, чтобы порадовать мужчину и подарить ему положительные эмоции. На данный момент не составит труда купить мужской букет, который внимательно продуман и собран, но предварительно все же стоит выделить основные правила его выбора, так как на самом деле вариантов немало. Да и флористы предоставляют возможность подобрать идеальный вариант цветов для сборки композиции под индивидуальные требования.

Рекомендации по выбору

Какие цветы, букеты и композиции принято дарить мужчинам, чтобы предоставить положительные эмоции, подчеркивая при этом их солидность и статус? Конечно же, нужно подбирать такие цветы, которые сочетают в себе привлекательность, аромат, практичность и прочие немаловажные свойства. И вот среди основных цветов стоит отметить антуриум, розы и даже пионы, гортензии, эрингиум и прочие нестандартные растения, которые предоставляют возможность сделать солидный и необычный букет.

Дополнительно при выборе мужского цветочного букета обязательно нужно учитывать следующие рекомендации, чтобы не сталкиваться с проблемами последующего внешнего вида:

  • Обязательно нужно подбирать нейтральные цвета, которые станут базой в общей композиции.
  • Оформление композиции должно быть умеренным, либо же можно заказать «голый» букет, который будет без декора или же с минимальными деталями.
  • Мужской букет должен быть небольшого размера, поскольку это своеобразное дополнение к основному подарку или же незначительный презент, но никак не основной атрибут праздничного сюрприза.

Правильно подобранные цветы для создания мужского букета и полноценная продуманность композиции – это именно то, что сможет порадовать представителя сильного пола. И именно поэтому стоит довериться грамотным флористам, которые смогут предоставить ценные рекомендации и подскажут оригинальные варианты букетов для мужчин.

15 декабрь 2020 /
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