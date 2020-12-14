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Психологическая помощь в центре "Ника"

 

Иногда для человека центр психологической помощи является единственным местом, где помогут справиться с серьезной проблемой. В жизни приходится сталкиваться с семейными проблемами, с алкоголизмом, с наркозависимостью, с игроманией и другими. Решить их самостоятельно не всегда удается, ника психологический центр помогает не усугубить ситуацию при помощи специалистов.

Посещение психологического центра

В этом учреждении оказывают психологическую помощь каждому человеку, который попал в тяжелую жизненную ситуацию. Специалисты работают по разным направлениям и помогают независимо от глубины первоначальной проблемы, что подтолкнула на прием алкоголя или наркотиков: семейные, личные, если вы пережили насилие и т.д. Обращение в Ника психологический центр - уникальная возможность не остаться один на один с серьезной проблемой.

Есть много проблем от семейных до взаимоотношений родителей и детей, а психолог старается помочь выбрать правильный путь и метод в их решении общими усилиями. Самостоятельно разобраться могут лишь единицы, как показывает практика, но безвыходных ситуаций нет, и психолог поможет это понять.

Реабилитационный центр имеет свою программу, где предлагаются:

  • групповые занятия, основанные на взаимопомощи;
  • психотерапия;
  • лечебная физкультура;
  • практикумы и чтение лекций;
  • самые разные занятия;
  • досуг с мероприятиями.

Индивидуальная работа

Индивидуально к психологам обращаются с алкозависимостью, с наркозависимостью или если нужно снять напряжение и негатив. Если следовать всем советам, достичь положительного результата не составит труда. Знакомство с проблемой проводится на консультации при первом посещении. Есть много разных методик, позволяющих провести анализ личности. Составляется индивидуальный план работы, который поможет добиться отличного результата в короткий временной промежуток. Вся работа индивидуальная, нет никаких шаблонов.

Помощь психолога

Наркозависимым и алкозависимым помощь нужна с самого начального этапа и до момента выздоровления. Каждого человека пугает лечение, он сомневается в своих силах, ему кажется, что он ничего не сможет. Развеять сомнения помогут специалисты. Самым уязвимым местом является психологическое состояние и без помощи психолога не обойтись. Профессионалы своего дела помогут на психологическом уровне прийти к отказу от ощущений, которые вызваны тем или иным воздействием. Психолог вселяет уверенность.

Психологическая помощь оказывается как в индивидуальном формате, так и в групповом. Человека важно мотивировать, помочь ему справиться с неуверенностью и избавиться от страхов. Психолог знает все тонкости реабилитационного периода, ведь на этом пути будут возникать еще проблемы. Сохраняется полная конфиденциальность, проводится информационное сопровождение родных. Полученные знания по программе необходимо применять в дальнейшем, в трудный момент помогут именно родственники. В период реабилитации необходимо понимать и слышать пациента, проявлять к нему любовь и не нарушать благоприятную обстановку в семье.

 

14 декабрь 2020 /
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