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Где и как на Марсе могла возникнуть жизнь?

Где и как на Марсе могла возникнуть жизнь?

Если на Марсе существовала жизнь, то где именно?

На первый взгляд Марс кажется безжизненной и очень негостеприимной планетой. Возможно, это действительно так, но она явно была такой не всегда. С каждым годом ученые находят все больше доказательств того, что миллиарды лет назад на Марсе существовала вода и вполне могли обитать живые создания. Ведь на фотографиях Марса легко можно заметить следы когда-то существовавших рек! Но каким же образом на далекой планете могла существовать жизнь, если она находится далеко от Солнца и плохо прогревается? А ведь много лет назад солнце грело на 30% меньше. Поиском ответа на этот вопрос недавно занялись ученые из американского штата Нью-Джерси. Они выдвинули предположение, что планета Марс согревалась сама собой, благодаря происходящим внутри процессам.

 


Как согревается Марс?

Результаты проведенной ими научной работы были опубликованы в научном журнале ScienceAlert. По расчетам ученых, жизнь на Марсе могла существовать примерно 4 миллиарда лет назад. Только вот многие исследователи в этом сомневаются. Ведь Марс расположен гораздо дальше от Солнца, чем земля. А для образования воды и возникновения жизни очень важны теплые условия. Создав компьютерную модель давних времен ученые пришли к выводу, что миллиарды лет назад Красная планета могла согреваться далеко не Солнцем. Скорее всего, тепло исходило из недр планеты.

Где и как на Марсе могла возникнуть жизнь?

Скорее всего, Марс согревает себя сам, изнутри

По словам планетолога Лужендра Оджа (Lujendra Ojha), это действительно возможно. Даже наша планета земля способна согревать себя изнутри. Особенно сильно это заметно под ледяными щитами в высоких широтах. Где-то в глубинах нашей планеты прямо сейчас распадаются радиоактивные элементы вроде урана, калия и тория. Они производят некоторое количество тепла и тем самым нагревают земную кору. Нагрев получается не таким уж и сильным, но тепла вполне хватает для растопки льда. Считается, что именно из-за этих процессов на нашей планете и возникают подледные озера.

Где и как на Марсе могла возникнуть жизнь?

Недавно одно такое озеро было обнаружено подо льдами Гренландии


Откуда на Марсе вода?

Используя компьютерное моделирование ученые выяснили, что если бы в недрах Марса происходили такие процессы, выделяемого тепла тоже бы вполне хватало для растопки льда. А если учесть, что на планету иногда падали метеориты, условий для таяния льда было бы еще больше. Также не стоит забывать про возможность существования активных вулканов, из которых выливалась горячая лава. Если учесть, что вода на Марсе могла попасть вместе с астероидами, условия для возникновения жизни действительно могли существовать.

Где и как на Марсе могла возникнуть жизнь?

Возможно, миллиарды лет назад Марс выглядел так

Только вот миллиарды лет назад жизнь на поверхности вряд ли могла существовать. Если учесть, что тепло выделялось из недр, наилучшие условия для возникновения и сохранения жизни были под поверхностью планеты. Есть вероятность, что жизнь на Марсе зародилась где-то внизу и только потом начала появляться на поверхности. Наличие следов рек, все-таки, говорит о том, что в какое-то время жидкая вода существовала и на поверхности планеты, но потом она куда-то исчезла. А если жидкая вода была, значит, в ней могли жить хотя бы микроскопические создания.

На данный момент ученые не видят явных намеков на то, что на поверхности Марса может быть вода. Но они не исключают, что она может существовать где-то в его недрах. Влажный грунт может находиться на глубине всего лишь нескольких метров от поверхности. И в нем вполне могут обитать бактерии, а может и даже черви или другие относительно крупные организмы. На данный момент на Марсе работает аппарат InSight, который оснащен инструментом для бурения небольших скважин. А в феврале 2020 года до планеты доберется марсоход Perseverance, который создан специально для поиска признаков жизни на Марсе.

Впрочем, не так уж и важно, есть на Марсе жизнь или нет. В будущем там все равно должны появиться живые существа и ими, судя по всему, будут люди. Отправить людей на Марс планируется уже в ближайшем десятилетии и к этому моменты ученые тщательно готовятся. На далекой планете очень мало кислорода, но благодаря упомянутому выше аппарату Perseverance ученые хотят разработать технологию искусственной выработки кислорода. О том, как они собираются его создать, можно почитать в этом материале.

15 декабрь 2020 /
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