Кто такой червь Боббита и опасен ли он для людей?

Так выглядит червь Боббита в аквариуме

Если вы смотрели фантастический фильм «Дрожь земли», то наверняка знаете, кто такие грабоиды. Эти вымышленные существа в виде огромных червей, которые живут под землей и представляют опасность для всех других организмов. На самом деле, похожие на этих монстров создания существуют даже в реальности. Так называемые черви Боббита (Eunice aphroditois) обитают на дне океанов и скрывают 3-метровые тела глубоко под землей. При виде жертв они раскрывают свои пасти и разрывают их на части, попутно пуская в их тела яд и парализуя их движения. Так как эти создания живут не так уж и глубоко, ученые успели хорошо их изучить. Однажды один из этих огромных червей даже пробрался в океанариум и начал незаметно убивать рыб. А название червь получил в честь преступницы Лорены Боббит, которая однажды продемонстрировала миру бесчеловечную жестокость.

Кто такие черви Боббита?

Червь Боббита — это морское создание, которое обитает на глубине от 10 до 40 метров. На ранней стадии развития длина его тела составляет всего лишь 100 миллиметров, но животное очень быстро растет. Всего за несколько недель червь может вырасти до 3 метров, но обычно люди находят особей длиной около 1 метра. Тело червя покрыто множеством щетинок, при помощи которых он может закапываться глубоко под землю и быстро из нее выпрыгивать. Во время атаки проплывающих мимо рыб червь атакует их настолько быстро, что удар разделяет жертв пополам. Содержащиеся в его организме яды мгновенно парализуют и убивают рыб. Если поблизости нет животных, червь может обходиться без пищи около года.

Червь Боббита в аквариуме

Червь Боббита в океанариуме

В 2009 году издание Daily Mail рассказало о том, что одному из этих хищных червей удалось пробраться в океанариум английского графства Корнуолл. Сотрудники заметили, что находящиеся в аквариуме рыбы начали таинственным образом исчезать. ела некоторых из них были найдены разделенными пополам. Так как через камеры заметить что-то необычное не удалось, выставку пришлось временно закрыть. Хищный червь был обнаружен только после полной разборки аквариума. Над его поимкой пришлось повозиться, потому что он легко перекусывал все лески и проглатывал крючки. Он получил кличку Барри и был помещен в отдельный аквариум.

Найденному в океанариуме червю дали кличку Барри

Почему червь так называется?

Из-за своего умения быстро перерезать жертв надвое, червь получил название в честь женщины по имени Лорена Боббит (Lorena Bobbitt). Она обрела большую известность в 1993 году, когда в ответ на насилие со стороны мужа, отрезала ему ножом половой член. В конечном итоге член был пришит обратно и супруги предстали перед судом из-за насилия над друг другом. Удивительно, что в конечном счете они были оправданы. Важно отметить, что в половом члене находится большой кровеносный сосуд и ее муж вполне мог умереть от кровопотери. Но из-за образовавшегося тромба он смог выжить. Хирургическая операция велась на протяжении 9,5 часов и прошла успешно.

Кажется, ученые нашли червю очень даже подходящее название. Помимо рыб, он нападает на осьминогов и других небольших животных. Но сообщений о том, что червь нападал на людей, никогда не было. Да и вряд ли он может нанести человеку большой вред. Хотя, если он нападет на какого-нибудь аквалангиста и пустит в его организм парализующие яды, человек вполне может утонуть. Но, как и говорилось, таких случаев пока не наблюдалось.





Видео с червями Боббита похожи на кадры из фильмов ужасов

Возможно, создатели фильмов ужасов создавали гигантских червей вдохновляясь именно этим червем. Одним из первых гигантских червей в поп-культуре можно считать Шаи-Хулуда, который является одним из существ из вселенной «Дюна» американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Таких же червей можно встретить в фильмах «Дрожь земли», а также в компьютерных играх Borderlands 2 и Mass Effect.

В водах морей и океанов живет много необычных существ, о существовании которых мало кто знает. Например, в Желтом море можно встретить огромную медузу Номуру (Nemopilema nomurai), диаметр тела которой равен двум метрам, а масса достигает 200 килограмм. Она питается планктоном, но если кто-то осмелится подплыть к ней слишком близко, медуза может поразить сильным ядом, состав которого ученым до сих пор неизвестен. О других особенностях этого подводного гиганта можно почитать в этом материале.