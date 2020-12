На фото — не один гриб, а сразу два: гриба-хозяина из семейства болетовых отождествить уже трудно, потому что всё его плодовое тело покрыто белым и желтым налетом другого гриба — гипомицеса золотистоспорового (Hypomyces chrysospermus).

Гипомицес — микопаразит (см. Mycoparasitism), или грибная плесень, то есть он паразитирует на других грибах. Но в отличие от своего родственника Hypomyces lactifluorum (см. картинку дня Гриб-лобстер), придающего грибам из рода млечников и сыроежек, на которых он паразитирует, приятные вкус и консистенцию, гипомицес золотистоспоровый может быть даже опасен из-за бактериального поражения, которое сопутствует разложению плодового тела хозяина. Не случайно он получил прозвище «пожиратель болетовых грибов» или просто «пожиратель болетов» (bolete eater) за то, что буквально разлагает и переваривает своего хозяина.

Вот так выглядит «съеденный» подберезовик

К болетовым относятся всем нам хорошо знакомые съедобные грибы — белые, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята и многие другие, например ядовитый сатанинский гриб. Впрочем, Hypomyces chrysospermus может паразитировать и на грибах из других семейств, например свинушковых или мокруховых.

Hypomyces chrysospermus на свинушке тонкой (Paxillus involutus). фото с сайта mushrooms.su, Павловск (Санкт-Петербург), 27 сентября 2017 года

В начале своего развития мицелий гипомицеса золотистоспорового обрастает плодовое тело хозяина и проникает внутрь, заполняет все его ткани и вызывает некроз. Одновременно с этим на поверхности мицелия образуется конидиальное спороношение белого цвета.

Гриб, пораженный гипомицесом золотистоспоровым. Вся поверхность плодового тела представляет собой белое конидиальное спороношение. фото © Taylor F. Lockwood с сайта fungiphoto.com

Постепенно паразит продуцирует большое количество крупных, толстостенных, шиповатых хламидоспор (см. Chlamydospore), и пораженный гриб окрашивается в различные оранжевые и золотисто-желтые оттенки. Конидии и хламидоспоры относят к бесполому размножению, а такую стадию бесполого размножения у грибов называют анаморфой. Исторически анаморфы выделяли в отдельные виды (в случае с H. chrysospermus анаморфа называется Sepedonium chrysospermum), однако с введением принципа «один гриб — одно название» в номенклатуру грибов приоритет был отдан телеоморфной стадии (собственно, H. chrysospermus), во время которой происходит половое размножение.

Разные стадии поражения хозяев грибом Hypomyces chrysospermus: a — начало заражения; b — конидиальное спороношение; c — образование хламидоспор. фото © Richard Nadon с сайта alchetron.com

В большинстве случаев развитие H. chrysospermus ограничивается анаморфной стадией, но изредка, когда плодовое тело хозяина достигает определенной степени разложения и разрушается, на нем могут образовываться оранжевые или красноватые перитеции (полузакрытые плодовые тела) микопаразита, в которых развиваются сумки (аски) с двуклеточными аскоспорами.

Морфология Hypomyces chrysospermus: a–b — мицелий на поверхности масленка обыкновенного; c — аскоспоры; d — сумки с аскоспорами; e — перитеций; f — конидии; g — конидиеносец; h — хламидоспоры. Длина масштабного отрезка: a–b — 20 мм; c-d — 10 мкм; e — 80 мкм; f–h — 10 мкм. фото и рисунки © Oguzhan Kaygusuz из статьи O. Kaygusuz et al., 2018. A New Genus Record for the Macrofungi of Turkey of a Fungicolous and Mycoparasitic Species, Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. (Hypocreaceae De Not.)

H. chrysospermus распространен по всему миру и предпочитает теплые и влажные лесные районы. В разных регионах паразит может проявлять специфичность по отношению к разным группам хозяев, например в Европе и России он поражает в основном виды из родов Boletus (боровики) и Paxillus (свинушки), в Северной Америке — Boletus, Paxillus и Rhizopogon, на юго-западе Австралии паразитирует на роде Xerocomus (моховики), в Китае — на Boletus. В Турции H. chrysospermus был зарегистрирован на масленке обыкновенном (Suillus luteus).

Hypomyces chrysospermus на Xerocomellus pruinatus (моховик бархатный). фото с сайта mushrooms.su, Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, 28 июля 2017 года

фото © Erlon Bailey с сайта inaturalist.org. Округ Йорк, штат Мэн, США, 25 июля 2013 года.

Евгений Антонов