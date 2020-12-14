Блоки питания для Asus

Есть специальное устройство для подключения нетбука к электросети и зарядки аккумулятора. Его названия - блок питания, адаптер, зарядное устройство (разговорный вариант). Такое устройство прилагается к ноутбуку, но если «локальный» блок вышел из строя или утерян, для работы потребуется второй, адаптер можно приобрести отдельно. Вам не нужно выбирать зарядное устройство для нетбуков ASUS. В продаже есть агрегаты, которые заряжаются не от сети, а от автомобильного аккумулятора, и комбинированные.

Лучшее решение вашей проблемы, при выборе новой зарядки для ASUS - это покупка оригинального адаптера у производителя вашего компьютера. ASUS производит десятки моделей адаптеров для своих лэптопов, но они не всегда доступны в вашем местном магазине электроники.

Самый простой способ найти подходящий блок питания, совместимый с вашей моделью ноутбука, - это принести зарядное устройство в магазин. Характеристики новой зарядки должны по возможности соответствовать параметрам, указанным на этикетке старого адаптера. Если исходное устройство утеряно, выбор производится в соответствии с документальными характеристиками ноутбука.

В противном случае проще всего выбрать новое устройство с ноутбуком. Другой вариант - переписать на обороте название производителя ПК, модель, параметры.

Если таких адаптеров нет в магазине, то выберите устройство стороннего производителя, соответствующее емкости и типу разъема. Либо оформите заказ в онлайн-магазине.

Многие модели адаптеров также имеют один или несколько USB-портов. Их можно использовать не только с нетбуком, но и с любым переносным устройством.

При использовании блока питания ноутбука, запрещаются следующие:

Подключить адаптер к источнику питания с неверными параметрами (напряжение выше 250 В и прочие).

Подключить ноутбук к зарядному устройству с несоответствующим выходным напряжением - максимальное отклонение 0,5 В.

Для зарядки лэптопа использовать адаптер с меньшей выходной мощностью.

Накрыть блок питания и поместить его в труднодоступное место.

Допускать удары по устройству.

Открывать корпус самостоятельно.

Адаптер необходимо оберегать от попадания пыли и жидкостей.