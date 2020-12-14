Гены для лица

Более сотни участков генома содержат гены, влияющие на черты лица.

Наше лицо, пожалуй, самое очевидное проявление власти генов: мы смотрим на семейные фото и говорим, что кому-то достался папин нос, или мамины глаза, или бабушкин лоб. Но сколько именно генов управляют чертами лица? Ведь не существует «гена длинного носа» или «гена короткого носа» – есть гены, которые кодируют белки, управляющие формированием костей, мышц и хрящей.

Сотрудники Университета штата Пенсильвания, Лёвенского католического университета и целого ряда других научных центров пишут в своей статье в Nature Genetics, что формирование лица зависит как минимум от 130 участков в ДНК. В исследовании использовали генетические данные более восьми тысяч людей: отличия в их ДНК сопоставляли с несколькими десятками параметров, описывающих черты лица. Статистический анализ показал, в каких местах генома изменения в ДНК наиболее достоверно соответствуют вариантам внешности.



Речь идёт именно об участках ДНК – в них может быть и один ген, и несколько, а кроме генов, ещё и регуляторные последовательности. Таких участков, как было сказано, набралось больше 130, хотя, как пишут авторы работы на портале The Conversation, это лишь вершина айсберга – если взять весь диапазон вариантов в чертах лица, то описанные участки ДНК определяют менее 10% изменений в лице. В целом же внешность может зависеть от нескольких сотен и даже тысяч зон в ДНК, и соответственно, от сотен и тысяч генов.

Притом уже сейчас можно сказать, какие особенности нашей физиономии зависят от генов сильнее или слабее. Сильнее всего гены влияют на нос, а слабее всего – на щёки (форма которых в большей степени зависит от диеты). В то же время среди генов есть более специализированные, которые влияют только на конкретную часть лица, и менее специализированные, влияющие на лицо в целом. И, разумеется, «лицевые» гены контролируют не только черты лица – например, среди них есть много таких, которые одновременно управляют формированием конечностей. Мутации во многих «лицевых» генах часто приводят к раку – это, кстати говоря, объясняет тот факт, что у детей со злокачественными заболеваниями в чертах лица часто есть что-то общее.