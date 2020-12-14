Гены для лица
Более сотни участков генома содержат гены, влияющие на черты лица.
Наше лицо, пожалуй, самое очевидное проявление власти генов: мы смотрим на семейные фото и говорим, что кому-то достался папин нос, или мамины глаза, или бабушкин лоб. Но сколько именно генов управляют чертами лица? Ведь не существует «гена длинного носа» или «гена короткого носа» – есть гены, которые кодируют белки, управляющие формированием костей, мышц и хрящей.
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Сотрудники Университета штата Пенсильвания, Лёвенского католического университета и целого ряда других научных центров пишут в своей статье в Nature Genetics, что формирование лица зависит как минимум от 130 участков в ДНК. В исследовании использовали генетические данные более восьми тысяч людей: отличия в их ДНК сопоставляли с несколькими десятками параметров, описывающих черты лица. Статистический анализ показал, в каких местах генома изменения в ДНК наиболее достоверно соответствуют вариантам внешности.
Речь идёт именно об участках ДНК – в них может быть и один ген, и несколько, а кроме генов, ещё и регуляторные последовательности. Таких участков, как было сказано, набралось больше 130, хотя, как пишут авторы работы на портале The Conversation, это лишь вершина айсберга – если взять весь диапазон вариантов в чертах лица, то описанные участки ДНК определяют менее 10% изменений в лице. В целом же внешность может зависеть от нескольких сотен и даже тысяч зон в ДНК, и соответственно, от сотен и тысяч генов.
Притом уже сейчас можно сказать, какие особенности нашей физиономии зависят от генов сильнее или слабее. Сильнее всего гены влияют на нос, а слабее всего – на щёки (форма которых в большей степени зависит от диеты). В то же время среди генов есть более специализированные, которые влияют только на конкретную часть лица, и менее специализированные, влияющие на лицо в целом. И, разумеется, «лицевые» гены контролируют не только черты лица – например, среди них есть много таких, которые одновременно управляют формированием конечностей. Мутации во многих «лицевых» генах часто приводят к раку – это, кстати говоря, объясняет тот факт, что у детей со злокачественными заболеваниями в чертах лица часто есть что-то общее.Конечно, кроме генов на внешность влияет и образ жизни, и возраст, и климат, и перенесённые болезни, и многое другое, да и сами гены влияют друг на друга. Так что даже если мы узнаем абсолютно все «лицевые» гены, нарисовать по ним точный портрет будет очень трудно, если вообще возможно. Тем не менее, определить все такие гены было бы очень полезно с медицинской точки зрения: коль скоро от одного-единственного гена зависит несколько признаков во всём нашем организме, то особенности лица могут выдавать предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
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