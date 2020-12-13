Каким было советское радио

Все мы помним, как из странных пластмассовых радио-коробок ровно каждый час громко «пиликало» соответствующее количество часов. Да, многие, конечно, и вовсе уже не застали этой волшебной романтики дома у бабушки или у родителей. Вряд ли нынешняя молодежь вообще когда-то слышала слова, наполненный каким-то особым шармом и позитивом: «С добрым утром, дорогие товарищи!». И хоть, конечно, этих ярких, теплых, солнечных советских дней уже давно нет, но есть настоящее, которое мы сами можем сделать ярким, нужно всего лишь немного постараться!

Тем не менее, сегодня мы хотели бы погрузить нашего читателя в тот непередаваемый мирок советских радиолюбителей, который практически повсюду был неотъемлемой частью как в режиме домашнего радио, так и в автомобилях во время путешествий, так и на переносных приёмниках для шумных туристических компаний.

Вообще, радиоприемник в советское время для многих был настоящим «членом семьи». Ну ведь подумайте, нет ни мобильных, ни Интернета, есть только книги и у самых зажиточных – телевизор. А главное развлечение и источник информации «извне» — это именно радио. Кстати, наверняка многим бабушка поясняла, что приёмник на стене всегда должен быть включен, потому что если вдруг случится какое-то ненастье, или не дай Бог война, то в первую очередь, тревожную весть сразу же по радио передадут!

Таким образом, в радио многие видели не просто информационный источник, а даже своего рода «спасение». Для тех, кто еще застал то время, наверняка будет также интересно и с теплотой вспомнить случай, когда тёмным зимним вечером во всем городке или поселке отключали электричество, и надежда была только на свечи и радио! В такие моменты детства оно как будто бы еще с большим уютом передавало те или иные радиопередачи.

Можно было прямо заслушиваться, например, такой передачей, как «Театр у микрофона». Советские дикторы с удивительным профессионализмом и харизмой переносили посредством своего голоса в тот яркий, создаваемый в воображении «мирок», который замыслил автор постановки.

Вообще, для многих утро начиналось знаменитой «Пионерской зорькой», которую радиолюбители могли услышать в семь-сорок утра в будние дни. А в воскресенье сразу после легендарной передачи всесоюзного радио «С добрым утром!». В «зорьке» мы могли услышать звенящие советским юным голоском патриотическо-воспитательные истории в стиле «Тимур и его команда», а вот в воскресной передаче «доброе утро» можно было наслаждаться практически всеми новинками советской эстрады. К примеру, в 1979 году можно было услышать ВИА «Здравствуй, песня» со своим хитом «Здравствуй, утро», Иосифа Кобзона с песней «Время любить» на украинском языке, Муслима Магомаева с его «Свадьбой» и даже послушать так называемый «спойлер» нового фильма «Трое в лодке не считая собаки» от Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и Михаила Державина. Также, благодаря этой передаче получили свою известность и признание такие юмористы как Ефим Шифрин, Клара Новикова, Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, и уже, к сожалению, ушедшие, Роман Карцев, Аркадий Арканов и Михаил Жванецкий.

Вообще, тема юмора в СССР настолько глубока и в то же время интеллектуально-интеллигентна, что с большим удовольствием можно было не только смотреть десятки фантастических комедий, которые радуют от поколения к поколению на новогодние праздники миллионы россиян, но и с таким же удовольствием слушать эти радиопередачи. Так, например, была еще одна интересная юмористическая передача, которая начиналась в 7.05 утра – «Опять двадцать пять». Важно было для советского народа начинать свой день с улыбки! Что, кстати говоря, весьма полезно и в наши нелегкие дни.

Радио было, по сути, своеобразным миром, в который погружались не только взрослые, но и дети. Конечно, многие помнят себя начинающими «диджеями», крутящими пластинки со старыми советскими песнями или детскими сказками у своих старших родственников на специальной радиоустановке. А кто-нибудь помнит, как она называлась? Сетевая напольная ламповая радиола первого класса «Ригонда-Моно»! Как тебе такое, Илон Маск? Многие советские дети часами проводили свой досуг у таких аппаратов.

И это также благодаря, например, передаче «Радионяня». Там мы с огромным упоением и умилением погружались в истории Чебурашки и Крокодила Гены, Незнайки и его друзей, Мастера-ломастера, Рассеянного с улицы Бассейной, кота Леопольда и прослушивали еще десятки полезных тем, формирующих с самого детства такие качества, как порядочность, ответственность, честность, взаимовыручка и всё то, что по истине присуще настоящему пионеру. Что сейчас прививает малышам мультик «Маша и Медведь»? Спорный вопрос, который, как всегда, имеет просто различные точки зрения, со стороны двух разных поколений. Об этом еще Иван Сергеевич Тургенев в своем произведении «Отцы и дети» написал…

По вечерам, удобно расположившись возле печки, у камина или обогревателя, можно было послушать «Полевую почту юности», которая начиналась в 20:05. «Хедлайнерами» передачи выступали военные, которые отправляли письма со своими заявками, их письма читали, а взрослые, мужские композиции, как правило одни и те же, ставили в эфир.

По вторникам и четвергам в шестнадцать часов выходила получасовая передача для старшеклассников «Ровесники». Продолжалась она с 1963 по 1990 годы. В ней можно было проследить не только нравственное воспитание будущих строителей коммунизма, но и обсуждались многие действительно важные для подростков переходного возраста проблемы, а также можно было послушать песни зарубежной эстрады.

По своей сути, благодаря такому серьезному вкладу в воспитание и характер советского человека, который он получал посредством радиопередач, и получилось сформировать в том коммунистическом обществе многие элементарные порядочные, человеческие понятия. Хочется верить, что сейчас, в век глобальной цифровизации и информационных технологий, мы не растеряем главные качества, которые служат основой любого человека, как непосредственно личности.