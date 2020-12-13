Как создавался «Ратник»
Госкорпорация «Ростех» отчиталась о поставках в войска почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки (КБЭВ) «Ратник» за последние 8 лет. Помимо базовой версии амуниции, армия РФ получает командирские образцы, изделия для снайперов, пулемётчиков, экипажей боевых машин.
Долгий путь к успеху
К сожалению, в открытом доступе можно найти достаточно скупую информацию об истории создания «Ратника». Его разработка началась, предположительно, в середине 2000-х годов. На тот момент наша армия катастрофически отставала по развитию элементов КБЭВ от западных государств.
Ещё в 1980-е годы в мире была осознанна необходимость появления боевой экипировки модульного типа с обязательной интеграцией в неё бронежилета, средств связи, навигации и удобных приспособлений для ношения боеприпасов.
Конструкторская мысль в СССР тоже не простаивала. Опыт афганской кампании, где достаточно редко использовались бронежилеты (в силу их тяжести и неудобства), продемонстрировал острую нехватку более лёгких и эффективных средств индивидуальной защиты, а также комплексов связи и ориентирования.
Работу над решением этих проблем в нашей стране похоронил распад СССР. Злой усмешкой потерянному могуществу стала операция ВС США против Ирака в 1990- 1991 годах, где во всей красе показали себя американские военнослужащие в новейшей экипировке пустынного камуфляжа.
В середине 1990-х годов собравшееся с силами Минобороны РФ поручило ЦНИИТОЧМАШ в кооперации с другими предприятиями разработать собственный КБЭВ. Амуниция получила название «Бармица». Однако она не получила широкого распространения из-за нехватки средств на закупку, недостаточной функциональности и чрезмерной массы (около 40 кг).
Обе чеченские войны и конфликт в Южной Осетии российские войска прошли без использования КБЭВ, что предопределило неприлично низкое соотношение между количеством погибших и раненых.
Например, в югоосетинской кампании со стороны ВС РФ оказалось 74 погибших и более 170 раненых, а в грузинской армии эта пропорция составила примерно 170 к 1800. Причина высокой выживаемости живой силы противника заключалась в ношении современной боевой экипировки.
В принципе нашим конструкторам и военным специалистам и раньше было понятно, что оставлять армию в таком виде больше недопустимо. Однако на повестке дня находилось ещё много нерешённых проблем.
Именно в конце 2000-х годов начались испытания отдельных элементов «Ратника». Согласно общепринятой версии, эта экипировка была создана на основе «Бармицы», но с большой вероятностью отечественные инженеры активно заимствовали западные технологические решения и многое «подсмотрели» у того же FELIN.
Как бы то ни было, но вложения в «Ратник» себя полностью оправдали. В 2013 году экипировка была принята на вооружение и начала массово поставляться в войска с 2015 года. По официальным данным, отечественная КБЭВ по ряду характеристик превосходит лучшие западные образцы.
«Ратник» состоит из следующих элементов: бронежилет 6Б45, многослойный бронешлем 6Б47, модернизированные защитные очки, налокотники и наколенники, жилет с отсеками для боеприпасов, нашлемный монитор, переносной комплект связи, автономные источники тепла, гарнитура с активной системой защиты слуха, жилет с отсеками для боеприпасов, рюкзак объёмом 50 литров, ранец на 10 литров и др.
От «Ратника» до «Сотника»
Модульная структура КБЭВ позволяет военнослужащему регулировать необходимую нагрузку и подбирать дополнительные элементы. Например, боец может взять с собой такие полезные «мелочи» как светосигнальный электрический фонарь, нож, фильтр для очистки воды, часы, лопатку, палатку и спальный мешок.
По официальной информации, «Ратник» обеспечивает защиту до 90% поверхности тела бойца и на 70% превосходит бронежилеты предыдущих поколений по уровню защиты. В частности, шлем КБЭВ выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния 5 метров, а также защищает от осколков мин и гранат.
Штурмовая модификация «Ратника» дополняется защитой паховых и боковых зон. Её масса составляет примерно 15 кг, полной комплектации — 20 кг. Командирская версия экипировки дополняется планшетом, защищённым от механических повреждений, попадания воды и пыли.
Компьютер позволяет командиру видеть местоположение бойцов, получать разведывательную информацию, и помечать на цифровой карте объекты противника.
Настоящей находкой для «Ратника» стал комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», который прошёл успешное боевое крещение в Сирии. Данная система использовалась российскими Силами специальных операций для целеуказания и корректировки огня авиации.
Благодаря КРУС российские ВКС с высокой точностью применяли неуправляемые бомбы массой 250 и 500 кг. В июне 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что «Стрелец» позволяет уничтожать вражеские цели «практически в реальном масштабе времени, через 8—12 минут после их обнаружения».
Конструктивно КРУС состоит из модульного жилета, многофункционального информационного комплекса, лазерного дальномера, нашлемной индикации и пульта индикатора. Массу «Стрельца» разработчик оценивает в 2,4 кг. Электронная начинка комплекса обеспечивают необходимый уровень боевой слаженности подразделения.
Внедрение «Ратника» вывело российскую армию на совершенно новый технологический уровень. Даже внешне наш солдат стал выглядеть более привлекательно, в том числе на фоне военнослужащих западных государств.
Тем не менее работа на поприще совершенствования боевой экипировки не останавливается. В настоящее время ЦНИИТОЧМАШ и другие отечественные предприятия работают над КБЭВ нового поколения, получившей название «Сотник». Её обладатели будут оснащены улучшенной защитой, экзоскелетом и датчиками контроля физического состояния.
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