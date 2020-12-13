Как создавался «Ратник»

Российским конструкторам удалось разработать одну из лучших в мире боевых экипировок

Госкорпорация «Ростех» отчиталась о поставках в войска почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки (КБЭВ) «Ратник» за последние 8 лет. Помимо базовой версии амуниции, армия РФ получает командирские образцы, изделия для снайперов, пулемётчиков, экипажей боевых машин.

«Ратник» — передовая экипировка, позволяющая успешно выполнять широкий спектр задач на поле боя. Она объединяет более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха», — цитирует пресс-служба «Ростеха» индустриального директора госкорпорации Бекхана Оздоева.



Долгий путь к успеху

К сожалению, в открытом доступе можно найти достаточно скупую информацию об истории создания «Ратника». Его разработка началась, предположительно, в середине 2000-х годов. На тот момент наша армия катастрофически отставала по развитию элементов КБЭВ от западных государств.

Ещё в 1980-е годы в мире была осознанна необходимость появления боевой экипировки модульного типа с обязательной интеграцией в неё бронежилета, средств связи, навигации и удобных приспособлений для ношения боеприпасов.

Конструкторская мысль в СССР тоже не простаивала. Опыт афганской кампании, где достаточно редко использовались бронежилеты (в силу их тяжести и неудобства), продемонстрировал острую нехватку более лёгких и эффективных средств индивидуальной защиты, а также комплексов связи и ориентирования.

Работу над решением этих проблем в нашей стране похоронил распад СССР . Злой усмешкой потерянному могуществу стала операция ВС США против Ирака в 1990- 1991 годах, где во всей красе показали себя американские военнослужащие в новейшей экипировке пустынного камуфляжа.

В середине 1990-х годов собравшееся с силами Минобороны РФ поручило ЦНИИТОЧМАШ в кооперации с другими предприятиями разработать собственный КБЭВ. Амуниция получила название «Бармица». Однако она не получила широкого распространения из-за нехватки средств на закупку, недостаточной функциональности и чрезмерной массы (около 40 кг).

Обе чеченские войны и конфликт в Южной Осетии российские войска прошли без использования КБЭВ, что предопределило неприлично низкое соотношение между количеством погибших и раненых.

Например, в югоосетинской кампании со стороны ВС РФ оказалось 74 погибших и более 170 раненых, а в грузинской армии эта пропорция составила примерно 170 к 1800. Причина высокой выживаемости живой силы противника заключалась в ношении современной боевой экипировки.

В принципе нашим конструкторам и военным специалистам и раньше было понятно, что оставлять армию в таком виде больше недопустимо. Однако на повестке дня находилось ещё много нерешённых проблем.

«Не скрою, работа (по совершенствованию «Бармицы») идёт трудно. И конца-краю ей не видно. Раньше всё упиралось в финансирование, сейчас — в технологии. Мы сильно отстали по этой части от западных конкурентов. Вот почему наши спецы и положили глаз на французскую экипировку (FELIN). Она одна из передовых в Европе», — заявил «Комсомолке» в 2009 году старший научный сотрудник одного из НИИ Минобороны РФ Александр Попов.



Именно в конце 2000-х годов начались испытания отдельных элементов «Ратника». Согласно общепринятой версии, эта экипировка была создана на основе «Бармицы», но с большой вероятностью отечественные инженеры активно заимствовали западные технологические решения и многое «подсмотрели» у того же FELIN.

Как бы то ни было, но вложения в «Ратник» себя полностью оправдали. В 2013 году экипировка была принята на вооружение и начала массово поставляться в войска с 2015 года. По официальным данным, отечественная КБЭВ по ряду характеристик превосходит лучшие западные образцы.

«Ратник» состоит из следующих элементов: бронежилет 6Б45, многослойный бронешлем 6Б47, модернизированные защитные очки, налокотники и наколенники, жилет с отсеками для боеприпасов, нашлемный монитор, переносной комплект связи, автономные источники тепла, гарнитура с активной системой защиты слуха, жилет с отсеками для боеприпасов, рюкзак объёмом 50 литров, ранец на 10 литров и др.

От «Ратника» до «Сотника»

Модульная структура КБЭВ позволяет военнослужащему регулировать необходимую нагрузку и подбирать дополнительные элементы. Например, боец может взять с собой такие полезные «мелочи» как светосигнальный электрический фонарь, нож, фильтр для очистки воды, часы, лопатку, палатку и спальный мешок.

По официальной информации, «Ратник» обеспечивает защиту до 90% поверхности тела бойца и на 70% превосходит бронежилеты предыдущих поколений по уровню защиты. В частности, шлем КБЭВ выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния 5 метров, а также защищает от осколков мин и гранат.

«Бронежилет второго поколения выдерживает 10 попаданий бронебойно-зажигательной снайперской пули и пуль автомата Калашникова АК-74 с 10 метров. В основе жилета — керамико-композитные бронепанели, обладающие высокой прочностью при небольшой массе. В базовой версии «броник» весит всего около 7,8 кг», — говорится в материалах «Ростеха».



Штурмовая модификация «Ратника» дополняется защитой паховых и боковых зон. Её масса составляет примерно 15 кг, полной комплектации — 20 кг. Командирская версия экипировки дополняется планшетом, защищённым от механических повреждений, попадания воды и пыли.

Компьютер позволяет командиру видеть местоположение бойцов, получать разведывательную информацию, и помечать на цифровой карте объекты противника.

Настоящей находкой для «Ратника» стал комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», который прошёл успешное боевое крещение в Сирии. Данная система использовалась российскими Силами специальных операций для целеуказания и корректировки огня авиации.

Благодаря КРУС российские ВКС с высокой точностью применяли неуправляемые бомбы массой 250 и 500 кг. В июне 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что «Стрелец» позволяет уничтожать вражеские цели «практически в реальном масштабе времени, через 8—12 минут после их обнаружения».

Конструктивно КРУС состоит из модульного жилета, многофункционального информационного комплекса, лазерного дальномера, нашлемной индикации и пульта индикатора. Массу «Стрельца» разработчик оценивает в 2,4 кг. Электронная начинка комплекса обеспечивают необходимый уровень боевой слаженности подразделения.

«На шлеме «Ратника» есть универсальное крепление, на которое может навешиваться различное оборудование, и оно также интегрируется с КРУС и участвует в обмене важной информацией», — уточняется на сайте «Ростеха».



Внедрение «Ратника» вывело российскую армию на совершенно новый технологический уровень. Даже внешне наш солдат стал выглядеть более привлекательно, в том числе на фоне военнослужащих западных государств.

Тем не менее работа на поприще совершенствования боевой экипировки не останавливается. В настоящее время ЦНИИТОЧМАШ и другие отечественные предприятия работают над КБЭВ нового поколения, получившей название «Сотник». Её обладатели будут оснащены улучшенной защитой, экзоскелетом и датчиками контроля физического состояния.