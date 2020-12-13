Тест на адекватность

Бред и ковид. Представители власти лишь грубо имитируют борьбу с коронавирусом

Москва, всегда многоликая, разная, приобрела другой, устойчивый оттенок. Всюду маски, маски – белые, голубые, черные, синие, с надписями и без них. Поверх материи – глаза: настороженные, испуганные или без всякого выражения. Идет человек и думает о чем-то своем. Впрочем, это «свое» сегодня у всех одинаковое: не заразиться, не заболеть - уцелеть.

Еще недавно о коронавирусе наперебой говорили чиновники высокого ранга: вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они, как водится, назидали, грозили, предупреждали.

Но вдруг наступила тишина - странная, тягостная. Представители власти замолчали, словно таблеток в рот набрали. По этому поводу можно только строить версии. Может, им уже нечего сказать – лимит запретительных средств исчерпан, а ничего другого на ум не приходит? Или ждут, что ситуация рассосется сама собой – скажем, если россияне не будут обращать внимания на коронавирус , он обидится и уйдет?

На днях высокие персоны мелькнули, объявили о начале всеобщей вакцинации и снова исчезли. Раньше они немного отпугивали коронавирус своими речами, а сейчас молчат, и проклятый вирус совсем распоясался. Но я не о болезни, а о том, что клубится рядом и о чем думается.

На днях президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Документ, одобренный Государственной думой и Советом Федерации, предполагает сокращение расходов на здравоохранение и социальную поддержку населения.



В цифрах дефицит составит 11 процентов или 135 миллиардов рублей. При этом вырастут ассигнования на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Информация поразительная, постыдная. Ведь сегодня в стране не хватает больниц (вместо них строят «обсерваторы), медицинской техники, усугубляется дефицит специалистов. И представители власти, все это зная, цинично дают понять, что завтра будет еще хуже!

Но – это нам. А им и тем, кто их охраняет, станет лучше. И весь мир будет еще сильнее трястись от страха при упоминании о новых российских самолетах и ракетах…

Пандемия стала не только испытанием для медицины, здоровья людей, в том числе, психического. Экзамен проходят и представители власти, должные противодействовать распространению вируса. Но, увы, нельзя сказать, что решения губернаторов, градоначальников и просто начальников этому способствуют.

Зачем, скажем, приостановлена работа выставок в Москве? Там что, столпотворение, хуже, чем в метро и электричках? Неужели люди, создав запасы пищи физической, набросились на пищу духовную? Вовсе нет, по залам ходили редкие посетители, друг на друга не наталкивались. Безмятежно созерцали картины, скульптуры, фотографии и прочие предметы искусства, думали о чем-то своем, никому не мешали. Впрочем, оказывается, помешали…

Однако огромный каток, залитый на Красной площади в разгар пандемии, у московских властей не вызывает протеста. И не беда, что народу на льду немало, а значит, для вируса раздолье. Мальчишек и девчонок радостный народ коньками может звучно резать лед аж до 23-х часов. Но утолить голод в это время в столице уже нельзя – кафе, рестораны и бары в закрыты. То есть, завтракать и ужинать в заведениях общепита в разгул пандемии можно, а ужинать нельзя? Может, представители власти думали, что к вечеру все нагуляли аппетит и бросились занимать столики? Ау, господа начальники, раскройте глаза – многие, очень многие давно перешли на удаленку и питаются дома. Да и небезопасно нынче окунаться в гущу людей. Поэтому вечером в кафе и ресторанах было гораздо больше свободных столиков, чем утром и днем. Ах, вы не знали…

Бывают странности, нелепости, а есть откровенные глупости. Может, уже пора людям, облеченным властью, сдавать тест, но не на наличие вируса, как сейчас принято, а на адекватность действий. Боюсь, что если бы подобное новшество ввели, многие начальники показали бы полную несостоятельность. Примеры? Извольте…



Петербургский комитет по транспорту с 1-го декабря сократил число поездов в метро – мол, меньше спускайтесь в подземку, товарищи-господа. Но они, непонятливые, не слушают, все так же ездят. Увеличился интервал движения, выросло количество пассажиров на станциях, и им обеспечена поездка в более «уплотненном», опасном для здоровья режиме. Вот такая «борьба» с коронавирусом.

Позже эту информацию в том же комитете опровергли. Но ведь поезда и вправду ходить стали реже. Но нас все равно будут уверять, что это просто кажется. Кстати, сейчас появилась странная привычка – если кто-то «сверху» что-то ляпнул, возникает ропот и тот, кто ляпнул, отказывается от своих слов. И плевать, что все снято, зафиксировано-сфотографировано: не говорил и точка! Вспомнилась известная пословица – когда что-то в глаза, но говорят, что божья роса. Как точно звучит это народное изречение, вы и сами знаете. Ну, а мне ругаться не с руки.

Еще пример, что называется, в тему. На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил ограничить передвижения граждан внутри некоторых регионов страны в связи с распространением известного недуга. Как он собирался это сделать – выставить блокпосты на дорогах, устроить засады в лесах, пустить конные разъезды или обнести дороги колючей проволокой, не сказал. А жаль – проект реализации этого плана был, без сомнения, страшно интересен…

Однако вскоре Мурашко отказался от своих слов – мол, его не так поняли. Но, может, его просто направил на пусть истинный шеф: премьер-министр? Или просто напомнил, что молчание – золото...

Чудеса «изобретательности» в борьбе с пандемией проявляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Своим указом он запретил с 30-го декабря по 3-е января работу всех предприятий общественного питания. Многие их владельцы взбунтовались и грозят открытым неповиновением. Бизнесмены понесли огромные убытки, но будущее обещает и вовсе невосполнимые потери. Натиск пандемии стойкие жители города на Неве, несомненно, выдержат, однако сфера услуг может просто рухнуть. Тогда даже чашечка кофе с булочкой станет в Санкт-Петербурге неразрешимой проблемой…

«Нынешняя политика Смольного грозит гибелью нашему бизнесу, - утверждают предприниматели. - Ей нельзя подчиняться. Для чиновников это трусливые решения, принимаемые по принципу «как бы чего не вышло», а для нас вопрос выживания. Мы можем устоять только в том случае, если люди будут посещать общепит, пить и есть в наших барах, ресторанах, кафе».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль уверен, что властям Санкт-Петербурга удастся выстроить диалог с местными рестораторами и отельерами и совместно найти решения, которые позволят поддержать бизнес, но и не будут подвергать опасности людей на фоне пандемии.

Начало «диалога» не заставило себя ждать. Следственный комитет совместно с Росгвардией и полицией провел рейд по барам, в которых выявлены нарушения. Впрочем, впору назвать его штурмом, ибо правоохранители энергично размахивали дубинками. Досталось не только сотрудникам одного из заведений, но и посетителям. «Любопытное» заявление после акции устрашения сделал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин: «Со стороны полиции насилие - это обязанность. В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка».



Спасибо за разъяснения, иллюзий больше не осталось…

В новогодние праздники в городе на Неве возбраняются экскурсии в музеи, походы в театры, на выставки и концерты. Но при этом можно толкаться в метро и маршрутках, ходить на хоккей и футбол и болеть – соответственно за СКА и «Зенит». Почему? Да потому, что руководство этих клубов приближено к Кремлю. Значит, им законы не писаны.

В общем, в новогодние каникулы петербуржцев пока не лишили только возможности просто гулять, обозревая родные просторы. Что же касается приезжих, то власти Северной столицы открытым текстом послали их куда подальше. Мол, у нас и со своими сплошная морока, а тут еще приезжие. Не надо вам в Петербург соваться, пока с коронавирусом не разберемся…

Сейчас свои любые решения и распоряжения – даже самые нелепые, глупые и абсурдные - власть может прикрыть борьбой с недугом. И поэтому ее представители могут чувствовать себя спокойно. Им совершенно не важно, что, количество заболевших неуклонно растет. Ведь главное, что они проявляют «усилия».

Не лучше ли собрать специалистов, посоветоваться с ними, попытаться придумать и внедрить нечто действенное, конструктивное и полезное? Но увы, люди «наверху» не привыкли думать, не умеют анализировать. Они не знают других слов, кроме «запретить», «прекратить», «оштрафовать». В этом и состоит, по их разумению и нашему изумлению, плодотворная деятельность.

Вспомнилось «Собачье сердце» Михаила Булгакова. К месту, не к месту, судите сами: «Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости...»