Эверест оказался выше, чем считалось. Какая высота у самой высокой горы?

гора Эверест оказалась еще выше, чем предполагалось

Самой высокой горой в мире считается Эверест, также известная как Джомолунгма. Она находится на границе между Китаем и Непалом, поэтому восхождение на нее можно начать с любой из двух сторон. Долгое время считалось, что высота Эвереста равна 8 848 метрам, но недавно выяснилось, что эти подсчеты были неверными. Дело в том, что исследователи из Китая и Непала измеряли ее высоту по-разному, поэтому их результаты не сходились между собой. Например, одна из сторон в своих расчетах учитывала высоту снежной шапки, а другая ее игнорировала. К тому же, на высоту горы могли повлиять движения находящихся под ней литосферных плит и сильное землетрясение, произошедшее в 2015 году. Но каким же образом ученым из двух стран удалось прийти к общему результату и какова реальная высота Эвереста?

Новая высота Эвереста

О новом открытии ученых было рассказано в издании BBC News. В последний раз высота горы Эверест была измерена в 2005 году и она составила 8 848 метра. Но в 2012 году власти Непала объявили, что в то время они были вынуждены согласиться с результатами измерения китайских ученых. Из-за разницы в измерениях странам было трудно договориться в установлении границ. Поэтому, во время одной из встреч, представители стран решили провести совместное исследование и узнать реальную высоту Эвереста.

Спутниковый снимок горы Эверест

Измерением высоты Эвереста занялись геодезисты, работа которых как раз заключается в составлении карт и описании характеристик рельефа различных местностей. Так как восхождение на самую высокую гору в мире смертельно опасно, перед миссией они прошли два года обучения. В прошлые разы измерение высоты Эвереста происходило в разное время, из-за чего могли возникнуть ошибки. На этот раз исследователи решили измерить высоту в 03:00, чтобы свести к минимуму воздействие солнечного света.

Китайские ученые, которые поднялись на вершину Эвереста в мае

Из-за чего меняется высота гор?

Некоторые геологи считали, что высота Эвереста могла поменяться из-за землетрясения в 2015 году. Его магнитуда составила 7,8 баллов, поэтому оно стало причиной больших разрушений. В результате природной катастрофы в Непале погибло 9000 человек. Также землетрясение вызвало лавину, которая покрыла часть лагеря альпинистов, который был построен на горе. Под лавиной погибли как минимум 18 человек. В результате обрушения снега Эверест вполне мог стать ниже. Тем более, что расположенный неподалеку горный район Лангтанг в результате природной катастрофы действительно стал на метр ниже.

Последствия землетрясения в Непале в 2015 году

Также некоторые ученые считали, что Эверест мог стать выше. Это могло произойти из-за постоянного движения литосферных плит, которые расположены глубоко под землей. Как раз в результате их столкновения на нашей планете и образуются горы. А если столкновение происходило и под Эверестом, высота горы действительно могла стать больше.

Как измеряется высота горы?

При измерении высоты гор за основу принято считать уровень моря. В качестве начала горы непальские ученые использовали Бенгальский залив, а китайские — Желтое море в восточной провинции Шаньдун. От этих мест исследователи построили сеть станций протяженностью почти в 250 километров. На вершину горы обученные геодезисты Непала поднялись в 2019 году. А китайские ученые добрались до вершины в мае 2020 года. Пожалуй, они стали единственными людьми, кто побывал на самой высшей точке Земли во время пандемии. Если говорить по-простому, для определения высоты горы ученые использовали сложные формулы для выяснения высоты треугольника. Также в проведении подсчетов непальским ученым помогли данные GPS. А китайские исследователи использовали аналогичную технологию BeiDou.

В результате подсчетов выяснилось, что настоящая высота Эвереста равна 8848,86 метрам. То есть, он действительно оказался выше, чем считалось ранее, но всего лишь на 86 сантиметров. Но при этом, с научной точки зрения, Эверест является далеко не самой высокой горой в мире. Рекомендую почитать этот материал прямо сейчас и выяснить, какая именно гора на Земле является самой высокой.