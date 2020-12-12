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Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Что дальше?

Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Что дальше?

робот Spot от Boston Dynamics

Компания Boston Dynamics является одной из самых известных производителей роботов. В то время как все остальные организации создают промышленные машины или пытаются сделать роботов максимально похожими на людей, она разрабатывает самые стойкие в прямом смысле этого слова механизмы. Самым успешным роботом Boston Dynamics можно назвать «собаку» Spot, которая уже помогает строителям и нефтяникам. Компания была основана в конце XX века и за это время Google успела ее купить и продать японскому SoftBank. А теперь стало известно, что новым владельцем производителя роботов стала компания Hyundai, которая является известным производителем автомобилей. Но зачем ей вдруг понадобился производитель роботов? Судя по всему, у нее очень большие планы на будущее.

 

Кому принадлежит Boston Dynamics?

О том, что Boston Dynamics стала частью южнокорейской компании Hyundai сообщило издание Reuters. Контрольный пакет акций был куплен за 1,1 миллиарда долларов, хотя раньше считалось, что он обойдется корейскому автопроизводителю в 880 или 921 миллион доллар. После сделки получилось так, что на данный момент 80% акций Boston Dynamics принадлежат Hyundai, а остальные 20% остались у китайского SoftBank. И сделано это было неспроста, потому что производитель автомобилей разработал весьма интересный план развития.

Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Что дальше?

Помимо производства автомобилей, Hyundai занимается строительством и туризмом

Представители Hyundai объяснили свое решение купить Boston Dynamics тем, что они хотят начать использовать робототехнику во благо человечества. Они уверены, что разработанные ими технологии могут помочь роботом стать еще лучше, чем сейчас. А сотрудничество с SoftBank может помочь в продаже роботов. Если все пойдет по плану, улучшенные роботы Boston Dynamics будут использоваться в сфере беспилотного транспорта и внутри «умных» заводов. Даже сейчас они используются в нефтяной промышленности и даже помогли врачам в начале коронавирусной пандемии, но в будущем сфера их применения может стать гораздо шире.

Самый лучший робот Boston Dynamics

Самым успешным роботом Boston Dynamics является Spot. Он способен переносить на себе грузы весом до 14 килограммов и разгоняться до 4,8 километров в час. наличие четырех конечностей и большого количества датчиков позволяют ему ходить по лестницам и преодолевать сложные препятствия. В 2020 году робот впервые стал доступен для покупки американскими компаниями. Его стоимость составила 74 500 долларов, что по нынешнему курсу равно около 5,5 миллионам рублей. Раньше робот давался только в краткосрочную аренду.



 

 

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Компания Boston Dynamics была основана в далеком 1992 году группой инженеров из Массачусетского технологического института. Известность она обрела только в 2005 году, когда по заказу министерства обороны США разработала робота BigDog. Считалось, что такие роботы помогут солдатам переносить грузы. Компания пыталась совершенствовать робота вплоть до 2015 году, но впоследствии проект был заброшен. Дело в том, что его возможности были сильно ограничены, а издаваемый шум не позволял использовать его для скрытных военных действий. Зато набранный во время робота BigDog опыт помог инженерам Boston Dynamics разработать упомянутого выше Spot.

Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Что дальше?

Военный робот BigDog

В октябре 2020 года робот Spot посетил Чернобыль. Он был привезен британскими учеными для того, чтобы он смог оценить радиационное загрязнение в разных областях вокруг атомной электростанции. Дело в том, что некоторые регионы до сих пор опасны для людей, а роботу радиационное воздействие не может ничем навредить.

12 декабрь 2020 /
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