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Новые способы поиска внеземных цивилизаций – какие они?

Новые способы поиска внеземных цивилизаций – какие они?

Истина где-то рядом: астрономы будут искать внеземную жизнь с помощью комплекса телескопов VERITAS.

Традиционно охота за разумными инопланетными цивилизациями была сосредоточена на радиосигналах, но теперь исследователи намерены искать импульсы света, которые могли бы указывать на присутствие в космическом пространстве инопланетного разума. Четыре телескопа VERITAS, расположенные в обсерватории Китт-Пик в пустыне Сонора в Аризоне, вскоре будут использоваться для поиска разумных инопланетных цивилизаций, а точнее коммуникаций, с помощью которых они могут общаться друг с другом. Отмечу, что охота за разумной жизнью во Вселенной преимущественно сосредоточена на радиосигналах из далеких миров. Но так как мы до сих пор не нашли ответ на вопрос «где все?», сформулированный лауреатом Нобелевской премии Энрико Ферми, астрономы обращаются к более разнообразным типам сигналов, признавая, что на самом деле у нас очень мало идей о том, как по-настоящему чужеродная форма жизни может общаться с собой или с нами.

 

В поисках «маленьких зеленых человечков»

Исследователи проекта Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску внеземной жизни во Вселенной сотрудничают с астрономами из обсерватории VERITAS (Very Energy Radiation Imaging Telescope Array System) расположенной в Аризоне. Их совместные усилия направлены на поиски импульсов света, которые могут быть признаком инопланетного разума. Как правило телескопы VERITAS ищут в небе источники гамма-излучения, но ученые используют многочисленные телескопы обсерватории для поиска еще более неуловимых целей.

«Когда речь заходит о разумной жизни за пределами Земли, мы не знаем, где она существует или как она общается. Наша главная идея заключается в том, чтобы как можно больше расширить поиски, что стало возможным с помощью комплекса телескопов VERITAS», – сообщил журналистам основатель проекта Breakthrough Listen Юрий Мильнер еще в июле 2019 года.

На сегодняшний день VERITAS является самым мощным в мире комплексом телескопов для изучения Вселенной с помощью гамма-лучей: четыре телескопа обнаруживают космические гамма-лучи, наблюдая за чрезвычайно короткими вспышками синего света, известного как излучение Вавилова-Черенкова или черенковское излучение. Гамма-лучи создают его, когда попадают в верхнюю часть атмосферы Земли, образуя оптическую версию звукового удара. Примечательно и то, что несмотря на нашу неспособность видеть лучи вне узкого видимого диапазона без дополнительных инструментов, черенковское излучение можно увидеть невооруженным глазом.

Новые способы поиска внеземных цивилизаций – какие они?

Так при дневном свете выглядят телескопы комплекса VERITAS, расположенные в Аризонской пустыне в США.

Отмечу, что использование всех четырех телескопов одновременно позволяет астрономам наблюдать такие удивительные космические объекты, как таинственно тускнеющая звезда Табби. В 2016 году ученые использовали архивные данные телескопов VERITAS, чтобы внимательно посмотреть на эту звезду со странными флуктуациями, которые, как некоторые полагали, могли быть вызваны инопланетной конструкцией. Будем надеяться, что в будущем астрономы наконец смогут объяснить причины, по которым эта (и другие необычные звезды) ведут себя так странно.

Что ищут астрономы?

Новая программа наблюдений (VERITAS и Breaktrough Listen) призвана обеспечить дополнительный поиск оптических импульсных сигнатур огромного количества звезд. Исследователи, принимающие участие в этих проектах также изучают небо на более традиционных радиочастотах, прислушиваясь к признакам инопланетной связи. Поиски представителей внеземных цивилизаций также сосредоточены на том, чтобы наблюдения охватывали как можно большую часть неба в течение как можно большего периода времени, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что сегодня астрономы не пропускают ни одного потенциального звонка от инопланетян.

Сейчас комплекс телескопов VERITAS настроен на поиск слабых вспышек света, того самого излучения Вавилова-Черенкова, которые длятся всего несколько миллиардных долей секунды. Согласитесь, это довольно непростая задача, но телескопы обсерватории в Аризоне способны уловить черенковское излучение и даже определить, где именно гамма-лучи попадают на Землю, а также проследить их вплоть до источника в далеком космосе. Фантастика, не иначе!

Новые способы поиска внеземных цивилизаций – какие они?

На фото предприниматель Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг.

Исследователи проекта Breakthrough Initiatives справедливо полагают, что невероятно мощные телескопы VERITAS могут уловить слабый импульс оптического света, который может исходить от инопланетных коммуникаций. В то время как люди по-прежнему используют радио для космической связи, NASA также использовало оптические лазерные сигналы для передачи данных в космосе, поэтому есть все основания полагать, что инопланетяне могут использовать подобную технологию в своих собственных целях.

Безусловно, никто точно не знает каким именно способом инопланетяне могут общаться с людьми или даже между собой, если они вообще существуют. Однако каждый раз пробуя что-то новые в этих пока безуспешных поисках, ученые надеются обнаружить в этой холодной и бесконечной Вселенной есть кого-то, кроме нас. От всего сердца желаем им удачи.

12 декабрь 2020 /
Хочу все знать
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