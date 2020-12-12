Делает ли наличие оружия вашу жизнь безопасной?

Ученые считают, что наличие оружия у вас дома увеличивает ваши шансы быть застреленным.

Что такое безопасность в современном мире? Огромное количество законопроектов, гарантирующих гражданам той или иной страны безопасную жизнь, нередко используется мировыми лидерами в своих собственных интересах. Хотите победить на выборах? Расскажите о том, как будете защищать страну от врагов (как внешних, так и внутренних), как лично обеспечите безопасность каждого гражданина и, главное, как сами граждане могут защитить себя на улицах города. При этом вопрос о приобретении огнестрельного оружия зачастую рассматривается с положительной точки зрения: допустим, вы пришли в магазин за хлебом, но в этот самый момент магазин грабят. Картинка, которую рисует ваше воображение описывает, как вы достаете из кармана пистолет, ловите грабителя, вызываете полицию и становитесь героем. Может показаться, что наличие у вас оружия гарантирует как вашу личную безопасность, так и безопасность окружающих, но это, как показывают результаты многочисленных научных исследований – лишь иллюзия.

Безопасный мир

Заблуждение о том, что владение оружием помогает остановить рост преступности, распространено во многих странах мира. Так, в США, например, существуют законопроекты, облегчающие владение и хранение огнестрельным оружием. Но вот незадача – результаты около 30 научных исследований показали, что чем больше у граждан оружия, тем выше количество преступлений: убийств, изнасилований, ограблений и тд. Гораздо меньшее количество исследований показывает, что оружие действительно помогает сделать жизнь по-настоящему безопасной.

Как пишет автор статьи для Scientific American, в 2015 году оружие унесло более 36 000 жизней в США. Эти и другие тревожные статистические данные заставляют задуматься о том, действительно ли окружающая среда становится безопаснее, когда у каждого за пазухой по ружью. Сторонники же владения огнестрелом утверждают прямо противоположное: убийства, преступления и массовые расстрелы происходят лишь потому, что оружия недостаточно, а чем больше в округе вооруженных людей, тем меньше преступников рискнут грабить и убивать. Но насколько истинны подобные утверждения?

Например, в исследовании 2015 года, в котором использовались данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний, ученые из Бостонской детской больницы и Гарвардского университета сообщили, что нападения с применением огнестрельного оружия случались в 6,8 раз чаще в штатах с наибольшим количеством оружия по сравнению со штатами, где оружия было меньше. Кроме того, в 2015 году мета-анализ 15 различных исследований показал, что люди, у которых дома хранилось огнестрельное оружие, в два раза чаще сами оказывались убиты, по сравнению с теми, кто к оружию никогда не притрагивался.

Отмечу, что самая известная серия научных работ по этому вопросу была проведена в конце 1980-х и 1990-х гг. В одном из исследований, опубликованном в 1993 году в журнале New England Journal of Medicine были идентифицированы личности 444 человек, убитых в своем доме в период с 1987 по 1992 год в трех штатах США. Полученные сведения о личности погибших и обстоятельствах их гибели были получены от местной полиции, медицинских экспертов и людей, которые были близки к жертвам.

Исследователи обнаружили, что оружие в доме было связано с почти трехкратным увеличением вероятности того, что кто-то в доме будет убит членом семьи или близким знакомым.

Оружие в России

Может показаться, что проблема огнестрельного оружия остро стоит в США и странах Латинской Америки, но и в нашей стране количество преступлений с применением огнестрельного оружия в год доходит до нескольких десятков тысяч. Как пишут журналисты «Новой газеты», согласно официальным данным Росгвардии за 2019 год, владельцами оружия в России являются почти четыре миллиона человек. У них на руках — более шести с половиной миллионов (6 619 861) единиц гражданского оружия.

Важно также понимать, что сегодня стрельба на улицах, в барах, школах, колледжах и университетах – не только зарубежная проблема. Так, в конце 2018 года в Керчи студент политехнического колледжа убил себя и еще 20 человек. А летом 2020 года в самом сердце Санкт-Петербурга мужчина средь бела дня застрелил из пистолета студента СПБГУ. Да что уж там, если как следует заняться поиском инцидентов с огнестрельным оружием в России, то количество случаев в новостных сводках может показаться запредельным.

Количество подобных происшествий в мире, а главное, результаты многочисленных научных исследований, свидетельствуют о том, что огнестрельное оружие не обеспечивает безопасность граждан. Исследователи отмечают, что контроль за оборотом оружия и соотвествующие правки в законодательство, могут положить конец огромному количеству смертей во всем мире. Что же до нас с вами (простых обывателей) и нашей безопасности, то, полагаю, стоит раз и навсегда запомнить следующее – наличие оружия в вашем доме увеличивает ваши шансы быть убитым. Ну а если вы все же хотите давать отпор хулиганам, то изучение боевых искусств может оказаться отличной альтернативой не только огнестрельному, но и любому другому оружию.