Символи на вишиванках

Що символізує вишиванка?

Різноманітність вишиванок які пропонують в сучасних магазинах просто вражає. Є у покупці є можливість вибирати не один екземпляр для різних випадків, це можуть бути вишиті довгі плаття , сорочки або футболки. Чи знаєте ви що, орнаменти, гаптовані на національному українському одязі, несуть певний сенс.

Вирішивши купити вишиванку у Львові варто розібратися який сенс закладений в кожному її елементі:

Ромб. Це символ завжди був пов'язаний з плодючістю людини або землі. Основний сенс є чоловічий і жіночий початок. Складається елемент з пари трикутників. Ромб, виконаний з крапкою в центрі, є символом засіяного поля. Саме цей елемент був вельми вагомим у наших предків.

Cпіраль. Хвилясті лінії або різні зігзаги будуть пов'язані з водою. Фігури спіралі означають плинність часу або ж циклічний рух сонячного диску.

Хрест. Цей елемент символізує ідею центричності простору. Прямий - символ чоловічого початку, Сонця, Творця. Косий хрест є символом жіночого початку, Місяця. Ці дві фігури можуть бути вишиті накладеними одна на одну, в результаті виходить 8-ми променева зірка є символом двох початків.

Материнська зірка. Цей символ утворюється в результаті накладення хрестів, які несуть символ чоловічого і жіночого початку. Це поєднання дає життя всьому. Це один з найбільш популярних символів в українській вишивці.

Дерево життя. Його коріння зображує минуле, а стовбур - сучасне, крона - це майбутнє. Цей символ об'єднує в собі істину всіх трьох світів.

Калина. Це символ вогняної трійці: Сонця, Місяця і зірок. Це символ українського роду. Червоне гроно калини символізує кров і безсмертність роду. Тому її часто зображували на весільних рушниках, а також жіночих вишиванках.

Роза. Цей елемент можна часто побачити на жіночих вишиванках. Квітка символізує Сонце. Часто орнаменти виконуються у вигляді безперервної гілки на якій чергуються бутони, це символ безперервного руху Сонця, постійне оновлення.

Дуб є священним деревом. Воно уособлює Перуна, який є богом блискавки й грому. Дуб символізує чоловічу енергію, силу, розвиток і життя. Саме тому листки дуба найчастіше зображуються на чоловічих вишиванках.

Мак є символом Діви Марії.

Виноград є оберегом сім'ї і родючості.

Якщо ви вірите в те, що українська вишиванка зможе стати справжнім оберегом для вас або ваших близьких, тоді уважно вивчіть візерунок на ній, адже тепер ви знаєте значення найбільш поширених символів і зможете «прочитати» візерунок який був вишитий майстринями.

Зараз вишиванки стали знову дуже популярними і зараз це стильний і красивий наряд, який можна одягнути як у повсякденному житті, так і на якесь свято. Добре якщо у вашому гардеробі буде не одна вишиванка. Сучасні дівчата все частіше віддають перевагу українському національному одягу, навіть весільні плаття вибирають вишиті.