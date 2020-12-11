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Символи на вишиванках

 

Різноманітність вишиванок які пропонують в сучасних магазинах просто вражає. Є у покупці є можливість вибирати не один екземпляр для різних випадків, це можуть бути вишиті довгі плаття, сорочки або футболки. Чи знаєте ви що, орнаменти, гаптовані на національному українському одязі, несуть певний сенс.

Що символізує вишиванка?

Вирішивши купити вишиванку у Львові варто розібратися який сенс закладений в кожному її елементі:

  • Ромб. Це символ завжди був пов'язаний з плодючістю людини або землі. Основний сенс є чоловічий і жіночий початок. Складається елемент з пари трикутників. Ромб, виконаний з крапкою в центрі, є символом засіяного поля. Саме цей елемент був вельми вагомим у наших предків.
  • Cпіраль. Хвилясті лінії або різні зігзаги будуть пов'язані з водою. Фігури спіралі означають плинність часу або ж циклічний рух сонячного диску.
  • Хрест. Цей елемент символізує ідею центричності простору. Прямий - символ чоловічого початку, Сонця, Творця. Косий хрест є символом жіночого початку, Місяця. Ці дві фігури можуть бути вишиті накладеними одна на одну, в результаті виходить 8-ми променева зірка є символом двох початків.
  • Материнська зірка. Цей символ утворюється в результаті накладення хрестів, які несуть символ чоловічого і жіночого початку. Це поєднання дає життя всьому. Це один з найбільш популярних символів в українській вишивці.
  • Дерево життя. Його коріння зображує минуле, а стовбур - сучасне, крона - це майбутнє. Цей символ об'єднує в собі істину всіх трьох світів.
  • Калина. Це символ вогняної трійці: Сонця, Місяця і зірок. Це символ українського роду. Червоне гроно калини символізує кров і безсмертність роду. Тому її часто зображували на весільних рушниках, а також жіночих вишиванках.
  • Роза. Цей елемент можна часто побачити на жіночих вишиванках. Квітка символізує Сонце. Часто орнаменти виконуються у вигляді безперервної гілки на якій чергуються бутони, це символ безперервного руху Сонця, постійне оновлення.
  • Дуб є священним деревом. Воно уособлює Перуна, який є богом блискавки й грому. Дуб символізує чоловічу енергію, силу, розвиток і життя. Саме тому листки дуба найчастіше зображуються на чоловічих вишиванках.
  • Мак є символом Діви Марії.
  • Виноград є оберегом сім'ї і родючості.

Якщо ви вірите в те, що українська вишиванка зможе стати справжнім оберегом для вас або ваших близьких, тоді уважно вивчіть візерунок на ній, адже тепер ви знаєте значення найбільш поширених символів і зможете «прочитати» візерунок який був вишитий майстринями.

Зараз вишиванки стали знову дуже популярними і зараз це стильний і красивий наряд, який можна одягнути як у повсякденному житті, так і на якесь свято. Добре якщо у вашому гардеробі буде не одна вишиванка. Сучасні дівчата все частіше віддають перевагу українському національному одягу, навіть весільні плаття вибирають вишиті.

 

11 декабрь 2020 /
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