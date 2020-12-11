Космическая погода оказалась неблагоприятной для жизни в системе Проксимы Центавра

Рисунок показывает вспышку на нашей соседней звезде Проксима Центавра, выбрасывающей материал на соседнюю планету. ©: Марк Майерс / OzGrav.

Открытие, которое связывает звездные вспышки с сигнатурами радиоизлучений, облегчит астрономам изучение космической погоды вокруг ближайших звезд за пределами Солнечной системы. К сожалению, первые сообщения о погоде от нашего ближайшего соседа, Проксимы Центавра, не обещают найти жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

«Астрономы недавно обнаружили, что вокруг Проксимы Центавра есть две «похожие на Землю» скалистые планеты, одна в «обитаемой зоне», где вода может быть в жидкой форме», – сказал Эндрю Зик из Сиднейского университета.

Проксима Центавра находится всего в 4,2 световых годах от Земли.

«Но учитывая, что Проксима Центавра – это холодный маленький красный карлик, это означает, что эта обитаемая зона очень близка к звезде, гораздо ближе, чем Меркурий, к нашему Солнцу», – сказал он. «Наши исследования показывают, что это делает планеты очень уязвимыми для опасного ионизирующего излучения, которое может эффективно стерилизовать планеты».

Под руководством Эндрю Зика астрономы впервые продемонстрировали четкую связь между оптическими вспышками и радиовсплесками на звезде, которая не является Солнцем. Открытие, опубликованное в The Astrophysical Journal, является важным шагом к использованию радиосигналов от далеких звезд для эффективного создания отчетов о космической погоде.

«Наше собственное солнце регулярно испускает горячие облака ионизированных частиц во время того, что мы называем «выбросами корональной массы». Но, учитывая, что солнце намного горячее, чем Проксима Центавра и другие красные карлики, наша «обитаемая зона» находится далеко от поверхности Солнца. Это означает, что земля находится относительно далеко от этих событий», – сказал Эндрю Зик.

«Кроме того, у Земли есть очень мощное планетарное магнитное поле, которое защищает нас от этих интенсивных взрывов солнечной плазмы».

Корональные выбросы массы – это чрезвычайно мощные выбросы ионизированной плазмы и излучения, покидающие звездную атмосферу.

«Вероятно, это плохие новости в области космической погоды. Кажется вероятным, что самые распространенные звезды галактики – красные карлики – не будут хорошим местом для поиска жизни в том виде, в каком мы ее знаем», – говорят астрономы.

В настоящее время известно более 4000 экзопланет. Это повысило надежды на обнаружение на экзопланетах условий, подобных земным. Недавние исследования показывают, что около половины подобных Солнцу звезд в Млечном Пути могут быть домом для таких планет.

Однако звезды, подобные Солнцу, составляют лишь 7 процентов звездных объектов галактики. Напротив, красные карлики M-типа, такие как Проксима Центавра, составляют около 70 процентов звезд Млечного Пути. Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что планеты возле этих звезд, вероятно, будут подвержены губительным звездным вспышкам и выбросам плазмы.

Исследование показывает, что планеты вокруг Проксимы Центавра могут подвергаться сильной атмосферной эрозии, в результате чего они подвергаются очень интенсивному рентгеновскому и ультрафиолетовому излучению.

Но могут ли эти экзопланеты иметь магнитные поля?

Это остается открытым вопросом. До сих пор не проводились наблюдения магнитных полей вокруг экзопланет, и найти их может оказаться непросто. Астрономы говорят, что одним из возможных способов определения далеких магнитных полей было бы поиск полярных сияний, подобных тем, которые наблюдаются вокруг Земли и которые также наблюдаются на Юпитере.

«Но даже если бы у экзопланет существовали магнитные поля, учитывая близость к красному карлику, этого могло бы быть недостаточно для их защиты», – говорят ученые.