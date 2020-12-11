» » Зачем астронавты NASA полетят на Луну в 2024 году?

Зачем астронавты NASA полетят на Луну в 2024 году?

Зачем астронавты NASA полетят на Луну в 2024 году?

В 2024 году люди снова полетят на Луну

В 2024 году аэрокосмическое агентство NASA впервые за 48 лет отправит людей на Луну. Это будет сделано в рамках программы «Артемида», которая разделена на три части. Первая часть будет проведена в 2021 году — агентство испытает систему запуска и беспилотную версию космического корабля «Орион». В рамках второй части программы, в 2023 году, будет проведен испытательный полет людей на Луну, без высадки на ее поверхность. И только в 2024 году мужчина и женщина ступят на земной спутник. Долгое время проект находился в зачаточном состоянии и только недавно агентство определилось с тем, какие научные цели будут выполнять астронавты. Они проведут на Луне максимум 6 дней, в рамках которых каждая секунда будет тщательно спланирована.

 


Польза Луны для науки

О научных целях миссии «Артемида» было рассказано на официальном сайте NASA. Так как Луна является очень важным элементом Солнечной системы, ученые хотят тщательно ее изучить. Считается, что полученные данные помогут лучше понять основные процессы, которые происходят внутри нашей звездной системы и даже за ее пределами. К тому же, результаты исследований должны показать, какие опасности могут поджидать будущих посетителей Луны и откуда они могут добывать полезные ресурсы. Ведь в ближайшие несколько десятилетий человечество хочет построить на Луне базу. Считается, что она станет промежуточным пунктом во время полетов на Марс и другие планеты.

Зачем астронавты NASA полетят на Луну в 2024 году?

Как будет выглядеть база на Луне, точно неизвестно. Наверное, как-то так

Луна обладает огромным научным потенциалом, и астронавты помогут нам в его раскрытии. Миссия «Артемида» еще не началась, но научные и исследовательские группы нашего агентства уже работают вместе и используют сильные стороны друг друга, — объявил помощник администратора Управления научных миссий NASA Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen).

Научная работа на Луне

Главной задачей астронавтов станет сбор лунного грунта для последующей доставки на Землю. Исследователи добудут грунт не только с поверхности, но и с глубин земного спутника. Изучение лунного грунта может помочь ученым разгадать тайны возникновения Солнечной системы и раскрыть другие загадки космоса. Больше всего США добыли лунный грунт в рамках ряда миссий «Аполлон» с 1969 по 1972 год. В ходе миссии «Артемида» планируется добыть 85 килограммов материала. Это на 21 килограмм больше, чем было собрано в XX веке.

Зачем астронавты NASA полетят на Луну в 2024 году?

Как астронавты будут добывать грунт, пока не ясно

Вторая задача астронавтов — наладить видеосвязь с Землей. В идеале ученые хотят достичь того, чтобы все происходящее на Луне транслировалось в прямом эфире с минимальной задержкой. Как это все будет работать, пока неизвестно. Но прямая трансляция позволит следить за каждым движением космических исследователей и давать им подсказки. К тому же, это настоящее зрелище для обычных людей. Возможно, благодаря прямой трансляции, многие люди наконец-то поверят, что человечество все-таки было на Луне и это не теория заговора.

Зачем астронавты NASA полетят на Луну в 2024 году?

Некоторые люди уверены, что человечество еще никогда не было на Луне. А это фото считается фальшивкой

В конечном итоге аэрокосмическое агентство NASA хочет построить на Луне базу. Закончить строительство планируется к 2030 году, то есть на все это дело у агентства есть всего лишь около 5 лет. Кажется, следующее десятилетие будет очень насыщенным в плане научных достижений. В ходе подготовки к полету и во время самого полета исследователи могут открыть много чего интересного. И эти открытия могут сильно повлиять на наши жизни. Ведь если взглянуть на историю, многая привычная для нас техника была изобретена во время космической гонки во второй половине XX века.

На данный момент следить за миссией «Артемида» не так интересно. Поэтому советую обратить внимание на работу китайского аппарата «Чанъэ-5», который уже добыл лунный грунт и везет его на Землю. Капсула с добытым материалом должна опуститься на Землю 16 декабря. В рамках миссии будет добыто всего лишь 2 килограмма лунного грунта, но для Китая это рекорд. Она станет третьей страной в мире, кому удалось это сделать. Ранее доставка грунта на Землю удавалась только СССР и США.

11 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как ученые обнаружили воду на Луне и для чего она им нужна?
Хочу все знать

Как ученые обнаружили воду на Луне и для чего она им нужна?

До середины XX века ученые были уверены, что на Луне нет воды. Они тщательно разглядывали спутник через телескопы и не могли обнаружить на нем ни озер, ни об...
ОАЭ планируют высадит аппарат на Луну в 2024 году
Хочу все знать

ОАЭ планируют высадит аппарат на Луну в 2024 году

В ОАЭ рассказали о намерениях к 2024 году высадить на поверхность нашего спутника луноход, который будет заниматься изучением лунного грунта. Если миссия...
Как человеческая моча может помочь в строительстве зданий на Луне?
Хочу все знать

Как человеческая моча может помочь в строительстве зданий на Луне?

Луна — один из самых вероятных объектов Солнечной системы, где уже в скором времени может полноценно обосноваться человек. Хотя земной спутник расположен на довольно близком от нас расстоянии,
Как стать астронавтом NASA для полета на Луну и Марс?
Хочу все знать

Как стать астронавтом NASA для полета на Луну и Марс?

Большое количество космических экспедиций, запланированных на Луну и Марс, требует новых добровольцев, которых не пугают длительные космические перелеты и чье состояние здоровья позволит им
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Хочу все знать

«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну

Программу «Аполлон», в рамках которой астронавты NASA шесть раз высаживались на Луну, часто называют главным достижением человечества. С тех пор люди не бывали на других планетах или их спутниках....
В NASA сомневаются в реализации новой лунной программы к 2024 году
Хочу все знать

В NASA сомневаются в реализации новой лунной программы к 2024 году

Бывший астронавт, а ныне влиятельный чиновник НАСА Кеннет Бауэрсокс сомневается в том, что американские астронавты высадятся на Луну в 2024 году. ...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Чем опасны идиоты?Физики применят частицы космических лучей, чтобы обнаружить скрытые помещения древнего монастыряЖорж Сименон в ОдессеПервая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхЗапах помощи


Свежие Статьи
Эффективность диеты не зависит от группы крови

Эффективность диеты не зависит от группы крови

Как стресс мешает размножаться

Как стресс мешает размножаться

Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+