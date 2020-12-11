Как ученые предсказывают будущие события

Сегодня ученые могут предсказать как будут развиваться события в мире в ближайшие десятилетия. И никакой магии.

Можно ли предсказать будущее? Этим вопросом представители нашего вида задаются на протяжении истории. В попытках «обуздать судьбу» люди чего только не делают – гадают на картах, кофейной гуще, придумывают разнообразные значения линиям на руке, обращаются за помощью к так называемым провидцам и экстрасенсам, составляют гороскопы – в общем, в ход идет абсолютно все, что хоть мало-мальски способно предсказать будущие события. Вот только все вышеописанные способы не имеют совершенно никакого отношения к науке и в лучшем случае используются в качестве развлечения. Между тем, современная наука продвинулась далеко вперед в прогнозировании будущих событий – так, на основе имеющихся данных климатологи с помощью компьютерного моделирования создают модели, предсказывающие как изменятся погодные условия на Земле через 20-30 лет. Эти модели, однако, не отвечают на вопрос о том, что ждет завтра именно вас, а потому широкую общественность, как правило, практически не интересуют. А зря, так как сегодня с помощью науки мы действительно можем заглянуть в будущее.

Как наука предсказывает будущее?

Современное развитие технологий позволяет ученым быть самыми настоящими предсказателями, способными ответить на вопросы о том, где окажется человечество через пару сотен лет, что произойдет с окружающей средой и даже нашей Вселенной. Так, большинство ученых используют предсказания в своих исследованиях применяя научный метод – генерируя гипотезы и предсказывая, что произойдет. Эти предсказания могут иметь самые разные последствия и направлять развитие целых научных дисциплин, как это было в случае с теорией относительности Эйнштейна и теорией эволюции Дарвина, которые на протяжении многих лет лежали в основе исследований в области физики и биологии.

Сегодня научный метод все чаще используется учеными для предсказаний и прогнозирования будущих событий. Во многом это связано с экспоненциальным ростом вычислительных мощностей, что позволяет постепенно создавать более детальные и точные модели, способные предсказать стихийные бедствия, например землетрясения и цунами.

Одним из прекрасных примеров создания экспериментальных предсказаний и генерации гипотез является работа одного из величайших ученых 19-го века Джозефа Джона Томсона, который провел новаторскую серию физических экспериментов, делая предсказания. Его эксперименты впоследствии привели к открытию электрона и внесли большой вклад в наше понимание современного мира. Завершив эксперименты Томсон показал, что его предсказания имеют некоторую основу и соответствуют наблюдениям.

Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг, в свою очередь использовали элегантные математические теории, чтобы предсказать, как, по их мнению, ведет себя Вселенная. Сегодня их предсказания фактически направляют развитие целых научных парадигм.

Астрономия и предсказание в исследованиях

Астрономия породила несколько замечательных примеров предсказаний в науке, в основном построенных на законах движения, предложенных Ньютоном. Одним из лучших примеров является открытие планеты Нептун, которое одновременно демонстрирует мастерство работы Ньютона и других астрономов. Открытие этой планеты показало, что размышления Ньютона во многом были верны, а теория относительности Эйнштейна объясняла физику даже на таких далеких расстояниях от Земли.

Планета Уран, открытая Уильямом Гершелем в 1781 году, к 1846 году сделала почти полный оборот вокруг Солнца. Взволнованные астрономы поняли, посмотрев на звездные карты что ее орбита была нерегулярной и не соответствовала предсказанию Ньютона. Они предсказали, что единственным возможным объяснением этого является тот факт, что планета находится под влиянием другой большой планеты, расположенной дальше, оказывающей гравитационное притяжение. В Англии и во Франции астрономы задались целью предсказать положение этой новой планеты и затем найти ее.

Планету обнаружили два астронома: Урбен Ле Верье в Париже и Джон коуч Адамс в Кембридже. Ле Верье приписывает заслугу себе, поскольку был первым, кто объявил об открытии. Открытие Урана как нельзя лучше демонстрирует силу предсказания в научных исследованиях.

Археология и прогнозирование в исследованиях

Как это ни странно, но даже историки в своих исследованиях обращаются к предсказаниям. Большинство ученых, согласно статье, опубликованной на портале explorable.com, выдвигают тезис (эквивалент гипотезы если хотите), стремясь найти доказательства, подтверждающие или опровергающие ее.

Так выглядит сегодня легендарный город, о котором писал сам Гомер в своих поэмах «Илиада» и «Одиссея».

Одним из величайших примеров является авантюрист и протоархеолог Харальд Шлиман. Он твердо верил, что в «Илиаде» Гомера указаны географические данные, которые позволят ему найти местоположение самой Трои Приама (последнего троянского царя). Шлиман терпеливо собирал информацию и получил финансирование, прежде чем отправиться в путь, используя «Илиаду» в качестве дорожной карты. В результате его усилий был обнаружен разрушенный город, который большинство ученых сегодня считают Троей, и его предсказания подтвердились. Таким образом научный метод и, не побоюсь этого слова, смелость, свойственная исследователям, способны пролить свет на тайны прошлого и будущего.