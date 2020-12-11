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Полет на Марс отменяется: корабль Starship разбился при посадке

Полет на Марс отменяется: корабль Starship разбился при посадке

Зрелище было эффектное

SpaceX, как и планировала, 10 декабря провела летные испытания верхней ступени своего космического корабля Starship, который компания впоследствии хочет использовать для доставки людей на Марс. Прототип под кодовым названием SN8 смог взлететь на 12 километров, начал садиться вертикально, как все ракеты SpaceX, однако ракета не успела затормозить и разбилась, разрушив посадочную платформу. Предположительно, инцидент произошел по вине отказа одного из двигателей. Неужели мечтам Илона Маска про покорение других планет пока не суждено сбыться?

 

На борту огромной ракеты благо никого не было. Это была экспериментальная версия верхней ступени Starship, космического корабля высотой 50 метров, который, как надеется Маск, будет использоваться для вывода массивных спутников на орбиту Земли, доставлять людей между городами с невероятной скоростью и в конечном итоге — помогать основывать колонии людей на Марсе. Это был первый полет Starship на такую высоту, и на самом деле эффектный взрыв с дымом и пламенем не стал для SpaceX неожиданностью. Но выглядело все это и правда круто, только посмотрите!

 


Почему взорвался Starship

Еще до старта ракеты Маск написал, что по его прогнозам, у транспортного средства SN8 — прототипа Starship, который полетел сегодня — один из трех шансов благополучно приземлиться обратно на Землю. Видимо, этот как раз тот шанс, когда ракета не приземлилась.

SN8 удалось маневрировать обратно к своей цели, но все закончилось так, как вы видели на видео. Зеленое и желтое пламя охватили посадочную площадку, которая находится недалеко от небольшого прибрежного городка Бока-Чика, штат Техас.

Маск заявил, что проблема была в нехватке давления в посадочных баках, но само переключение на подачу топлива из них прошло успешно. SpaceX, как известно, допускает неудачи на ранних этапах развития новых космических технологий. Идея компании заключается в том, чтобы действовать быстро и учиться на ошибках вместо того, чтобы использовать подход, который использует NASA или Роскосмос, — медленно проводить тщательные исследования и наземные эксперименты перед тем, как поставить ракету на стартовую площадку. Например, несколько предыдущих прототипов Starship намеренно были уничтожены во время испытаний, чтобы проверить, сможет ли транспортное средство выдержать огромное давление, которому оно подвергается во время заправки топливом и в полете.

Зачем нужен Starship

SpaceX не сообщила, чего именно ждала от сегодняшнего теста, но вскоре после взлета один из трех двигателей Starship SN8 отключился. Похоже, это не сильно повлияло способность космического корабля маневрировать в воздухе. Транспортное средство смогло сориентироваться под углом во время спуска — это специально разработанный метод посадки космического корабля, имитирующий падающего в воздухе парашютиста. Маск хочет, что полностью работоспособный звездолет наклонялся примерно на 60 градусов к Земле, когда будет заходить атмосферу, чтобы корабль был менее аэродинамичным и мог снизить скорость. Затем, непосредственно перед приземлением, транспортное средство должно вернуться в вертикальное положение и плавно приземлиться на платформу.

Полет на Марс отменяется: корабль Starship разбился при посадке

Это не баг — корабль специально наклоняется так, чтобы быть менее аэродинамичным и тормозить

Ранее SpaceX дважды на этой неделе пыталась сделать тестовый полет Starship, но обе попытки были остановлены, когда на часах обратного отсчета оставалось всего несколько секунд. Было неясно, почему SpaceX остановила эта запуски, хотя отмена в последнюю минуту не редкость даже во время обычных запусков ракет. Например, в этом году аналогичным образом была отменена первая попытка Crew Dragon доставить космонавтов на МКС — по причине плохой погоды. Компьютеры или контроллеры полета могли уловить ненормальные данные о состоянии ракеты и остановить зажигание двигателей.

SpaceX еще далека от создания работающего космического корабля Starship. На данный момент сконструированы различные прототипы, которые использовались для проверки того, насколько хорошо материал ракеты работает под давлением, а также для проведения суборбитальных «прыжковых испытаний», в ходе которых проверялось, как гигантские двигатели ракеты могут управлять транспортным средством для точной посадки. По словам Маска, все это необходимо для восстановления и повторного использования транспортных средств, а также для совершения в один прекрасный день управляемой посадки на Луну или Марс.

Испытания Starship

 

В то же время ракета SN8 все равно пока не сможет достичь орбиты Земли самостоятельно. Для завершения звездолета потребуется шесть ракетных двигателей, и даже в этом случае транспортному средству нужен отдельный громадный ракетный ускоритель, получивший название Super Heavy, чтобы вывести космический корабль на орбиту, потому что это путешествие потребует, чтобы он двигался со скоростью, превышающей 23 000 километров в час. Пока неясно, начала ли SpaceX разработку или тестирование бустера Super Heavy.

Для путешествия на Марс Starship в конечном итоге потребуется достичь «космической скорости» — около 40 000 километров в час — эта скорость необходима для того, чтобы оторвать космический корабль от гравитационного поля Земли и позвонить ему путешествовать в более далекие регионы нашей Солнечной системы.


Когда люди отправятся на Марс?

Изначально Илон Маск основал SpaceX из-за своего желания межпланетных путешествий, заявив, что он хочет создать ракету, которая позволит людям заселить Красную планету. В то же время планы SpaceX по строительству колоний Марсе поднимают множество технологических, политических и этических вопросов. Неясно, например, планирует ли Маск работать с правительствами Земли над созданием космической колонии или намерен создать суверенное государство, что может нарушить существующие международные договоры, регулирующие поведение человека в космосе. Одним из самых сложных препятствий также может быть финансовое: даже Маск пока не может назвать общую смету расходов.

Но у Starship могло быть множество других практических целей, поближе к дому. Космический корабль может выводить на орбиту Земли массивные спутники или исследовательские телескопы, пополнять запасы Международной космической станции или, возможно, доставлять людей между городами с беспрецедентной скоростью. На презентации в сентябре 2017 года SpaceX заявила, что Starship «сможет доставить людей из одного города в любой другой город на Земле менее чем за час». Прямо телепорт какой-то! Но для этого компании необходимо сделать так, чтобы корабль все-таки не взрывался при посадке. Вы бы рискнули полететь из Москвы в Нью-Йорк на такой ракете вместо самолета?

11 декабрь 2020 /
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