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Почему в мире мало нелетающих птиц?

Почему в мире мало нелетающих птиц?

Пингвины — самые известные нелетающие птицы

На данный момент ученым известно о существовании как минимум 60 видов нелетающих птиц. Речь идет о пингвинах, страусах и большом количестве птиц, которые живут на далеких островах. Долгое время они обитали в местах, где на них никто не охотился. Так как полеты отнимают огромное количество энергии, эти создания не учились летать и предпочитали просто передвигаться по земле. Сотни тысяч лет назад таких птиц было огромное множество, но с появлением разумных людей их количество начало быстро сокращаться. Вы уже наверняка догадались, что это произошло потому, что люди начали активно охотиться на такую легкую добычу. Но как именно происходило истребление нелетающих созданий и что еще интересного смогли узнать ученые?

 


Причина вымирания птиц

Результаты проведенного шведскими учеными исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances. По расчетам ученых, первые разумные люди появились примерно 126 тысяч лет назад. С тех пор до наших времен человечество полностью истребило 581 вид птиц, причем 166 из них не умели летать. Как и было сказано выше, на сегодняшний день в мире осталось только около 60 видов нелетающих птиц, то есть люди продолжают их истреблять. А если бы не активная охота, сегодня бы на нашей планете было в 4 раза больше крылатых созданий, которые предпочитают ходить по земле.

Почему в мире мало нелетающих птиц?

Вымершие дронты не умели ни летать, ни плавать

По мнению исследователей, некоторые виды птиц то утрачивали способность к полетам, то вновь ими обзаводились. Но на это уходило очень много времени и охотники успевали их полностью уничтожить. Как правило, размеры нелетающих птиц составляет около 15 сантиметров, а масса тела — примерно 35 грамм. Но некоторые виды, при потере способности летать, выросли до 2,5 метров и 150 килограмм. К таким созданиям можно отнести страусов, которые хоть и не умеют летать, но обладают очень длинными и мускулистыми лапами, при помощи которых легко убегают от врагов.

Где живут нелетающие птицы?

Существующие на данный момент нелетающие птицы обитают в труднодоступных для людей местах. Пингвины преимущественно живут в прибрежных районах Антарктики, а нелетающий попугай какапо — в лесах Новой Зеландии. Но при этом пингвины не находятся на грани вымирания, а какапо постоянно рискуют полностью исчезнуть.

Почему в мире мало нелетающих птиц?

Птица какапо

А вот куриц ученые не хотят относить к нелетающим птицам. Они еще не до конца утратили способность к полетам. Некоторые из вас наверняка могли видеть, что петухи могут использовать крылья для высоких «прыжков». Размеры их крыльев вполне себе соответствуют размерам их тела. Так что не летающими их действительно назвать нельзя. Но при этом не исключено, что со временем они эволюционируют и крылья куриц действительно станут очень маленькими. А некоторые ныне летающие птицы могут утратить свои способности.

Почему в мире мало нелетающих птиц?

Курицы и петухи умеют летать, но делают это редко и очень неумело

Вымирание животных

Важно отметить, что за все время своего существования человечество успело истребить огромное количество и других животных. Например, в 2020 году в зарубежных изданиях начали писать про массовое вымирание пчел, которые очень важны для нашей жизни. Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что всего за год местные пчеловоды потеряли около 43,7% медоносных созданий. Считается, что главной причиной их смерти стала аномальная жара летом 2019 года. Высокая температура воздуха могла не только создать проблемы для размножения насекомых, но и привести к их голоданию. А все потому, что необходимые для пчел цветы распускались в непривычное для них время и они не могли вовремя собрать нектар.

Но есть и хорошие новости — человечество смогло спасти от вымирания несколько видов животных. Например, однажды на грани полного исчезновения находились живущие на острове Пуэрто-Рико попугаи. В 1975 году их насчитывалось только 13 особей, но они были вовремя взяты под охрану и в конце концов их удалось спасти. Почитать о других животных, которые были спасены от исчезновения, можно в этом материале.

11 декабрь 2020 /
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