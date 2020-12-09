Как Александр Невский победил Иосифа Сталина и Петра Столыпина

Что такое XIII век в сравнении с нашим XXI веком на одной и той же земле

«Русская планета» и радио «Радонеж» продолжают цикл материалов о православном взгляде на события в стране и мире. В центре внимания - князь Александр Невский.

В 2008 году в России проходил телепроект «Имя Россия».

Этот телепроект предложил россиянам путем голосования выбрать исторического деятеля, наиболее значимого для русской истории, чье имя будет неразрывно связано с именем России, являться ее символом. В итоге, победителем в народном голосовании стал святой благоверный великий князь Александр Невский. Его имя стало символом России. В непростой борьбе князь Александр обошел Петра Столыпина и Иосифа Сталина.

Выбор россиян, отдавшим свой голос за князя Александра, для многих людей оказался неожиданным. Где мы, и где князь Александр Невский? Казалось, что имена давно ушедших веков должны существенно проигрывать нашим современникам, тем, которых еще помнят наши родители, бабушки и дедушки, или мы сами. Имена деятелей современности или недавнего прошлого хорошо известны, имена же далекого прошлого для многих из нас стали уже легендой, обросли мифами, и, казалось бы, не имеют никакого значения для нашей действительности.

Что такое XIII век, эпоха князя Александра, в сравнении с нашим XXI веком на одной и той же земле? Это были наши предки, но как мы на них не похожи! В то время религиозность человека была нормой, а сейчас это уже скорее исключение. Многие пороки нашего времени современникам князя Александра были чужды. По сравнению с нами эти люди были более непосредственны, искренни и просты. Люди той эпохи не были изъязвлены коррозией неги и комфорта подобно нам (ведь комфорт давно стал божеством современного человека), свою жизнь они проводили в постоянных трудах, преодолевая частые жизненные невзгоды в виде неурожаев, моровых поветрий, княжеских междоусобиц и нападений внешнего врага. И так жили все, начиная от простого крестьянина и заканчивая великим князем

Так что же повлияло на выбор людей, сделавших личность князя Александра Невского символом российской истории? Может быть, легендарность и нравственная чистота (по сравнению с нашим временем) его эпохи, когда все было просто и ясно, и не существовало таких явлений как абортарии, наркомания и массовый алкоголизм, педофилия и оружие массового уничтожения, когда белое называли белым, а черное черным, когда людей не заставляли быть толерантными и политкорректными, а поступали по евангельскому принципу – «или да-да, или нет-нет». В ту эпоху со сцен не пели бородатые женщины, и содомиты не навязывали остальному большинству содомитские законы. В те времена с подобными людьми не церемонились, прямо отлучали от Церкви и подвергали преследованиям.

Или все-таки на выбор россиян повлиял благородный ореол князя Александра Невского, который был гениально и точно воплощен в популярном советском кинофильме 1938 года Николаем Черкасовым? При этом не надо забывать, что князя Александра хорошо и убедительно представлял в этом телепроекте будущий патриарх Кирилл. Думается, все это имело большое значение в выборе людей.

Благоверный князь Александр Невский почитался людьми еще при жизни, но особенно сильное его почитание началось после его праведной кончины. «Зашло солнце земли Русской!» - горестно воскликнул предстоятель Русской Церкви митрополит Кирилл при погребении благоверного князя Александра Невского. Эти его слова красноречиво характеризуют отношение русских людей к святому князю, осознание ими его жизни как жертвенного подвига за спасение Родины.

Александр Ярославич был причислен к лику святых в 1547 году при митрополите Московском Макарии. Эта канонизация подразумевала, что Церковь видит в князе Александре своего заступника, защитившего ее в трудные времена от экспансии католицизма, рассматривает его жизнь, как жизнь ревностного христианина, наполненную духовным содержанием. Этой канонизацией Церковь показывает нам, что в жизни святого князя были не только походы и сражения, но и были и посты, и молитвенные бдения, милосердие к ближним.

Александр Ярославич с детства вкусил необычайную тяжесть княжеского креста. В 16 лет он был оставлен отцом княжить в Великом Новгороде, где ему пришлось воочию столкнуться с вероломством и корыстолюбием новгородской знати. Новгородские бояре преследовали свои местечковые интересы, князь же отстаивал интересы общегосударственные. Он понимал, что такое поведение бояр ослабляет государство, способствует их измене и предательству русских интересов, и поэтому жестко боролся с попытками бояр ущемить княжескую власть. Новгородская знать с трудом терпела твердое правление князя Александра, и поэтому не раз изгоняла его из Великого Новгорода. Но при угрозе вторжения иноземных захватчиков боярам приходилось униженно вновь звать князя Александра на княжение.

Однажды отец князя Александра Ярослав Всеволодович желая оставить его при себе, послал на помощь новгородцам другого своего сына, князя Андрея. Но бояр это не устроило. Они умолили князя Ярослава вернуть им Александра. Они знали, кого им просить. Князь Андрей не обладал талантами князя Александра. Александр же, несмотря на молодость, уже зарекомендовал себя умелым военачальником и дальновидным политиком. Он знал, что нужно делать и как это делать.

Бояре помнили, как совсем недавно князь Александр с небольшой дружиной разгромил шведское войско ярла Биргера на реке Неве. Времени собирать большое войско совсем не было, князь надеялся на внезапное нападение. Помолившись в храме, на площади он воодушевил своих воинов ставшими уже крылатыми словами: «Не в силе Бог, а в правде!». Дальнейшие военные победы князя Александра доказывают, что он умел убеждать и вести за собой своих воинов, внушать им уверенность в своих силах. Александр Невский, вне всякого сомнения, обладал настоящей харизмой выдающегося полководца. Историки говорят, что он не проиграл ни одного сражения

Эта победа русского войска во главе с князем Александром Невским над шведами предотвратила потерю берегов Финского залива и полную экономическую блокаду Руси, не дала прервать ее торговый обмен с другими странами и тем самым облегчила дальнейшую борьбу русского народа за независимость, за свержение татаро-монгольского ига. Наш народ до начала XVII века успешно оборонял Неву. Временный захват ее Швецией кончился для последней крахом. Разбитая Россией при Петре I, Швеция потеряла значение крупной державы. Считая себя прямым продолжателем дела Александра Невского, Петр Iперевез мощи святого князя из Владимира в основанный им Петербург.

Знаменитая победа князя Александра Невского на Чудском озере над немецкими рыцарями, так называемое «Ледовое побоище», стала решающим ударом, потрясшим до основания Тевтонский Орден. Эта победа спровоцировала борьбу за независимость против рыцарей народов Прибалтики. О дальнейших же посягательствах на земли Великого Новгорода и Пскова немецкому Ордену пришлось забыть. Князь же Александр Ярославич позаботился об охране не только западных, но и северных границ, установив тщательную охрану Финского залива и Невы.

Но князю Александру приходилось думать о безопасности не только западных и северных рубежей Родины. Главную опасность для Руси он видел на востоке. Он понимал, что в данный момент военной силой, которой у русских было недостаточно, одолеть пришедшее на Русь татарское иго было невозможно. Весь свой дипломатический талант он использовал на умиротворение Золотой Орды. Он все делал для того, чтобы татары не разоряли русские города и села, не уводили в плен мирное население, добился того, чтобы не давать русских воинов для татарского войска. Для этого ему не раз приходилось ездить в Золотую Орду, не зная, вернется ли он оттуда живым. Так умер его отец, князь Ярослав Всеволодович, вернувший из ханской Орды уже отравленным.

С другой стороны папская курия не оставляла попыток прийти на русские земли. Не добившись успеха посредством военной силы, попыталась достичь желаемого хитростью. Папа римский Иннокентий 4-й прислал к князю Александру двух своих кардиналов, предложивших князю ознакомиться с католическим учением и принять католическую веру. В обмен на это князю была обещана военная помощь против татар. Латиняне этим пытались добиться одновременно двух целей: окатоличить Русь и подвигнуть русских на прямое вооруженное столкновение с татарами.

Однако князь Александр понимал, что папа хочет толкнуть Русь на войну с Золотой Ордой, чтобы, прежде всего, облегчить Ливонскому ордену захват русских земель. Он отверг предложение папских легатов, сказав им: « Все это мы хорошо знаем, а от вас учения не принимаем». И вообще тогдашние многие русские князья хорошо представляли себе сущность крестоносного католицизма. Часто они сразу изгоняли из русских земель папских агентов, пытавшихся вести пропаганду среди местного населения, не вступая с ними в общение.

Вообще, быть великим князем во 2-й половине XIII века было просто опасно для жизни. Это была очень тяжелая ноша. Князь Александр нес этот свой крест достойно, укрепляемый силой Божией. По-другому бы он не выдержал. Чего только стоили происки и интриги удельных князей, зарившихся на великое княжение. Князь понимал, что пока Русь раздроблена на княжества, от татарского ига ей не избавиться

И поэтому главной своей стратегической задачей ставил объединение русских земель вокруг одного центра. И постепенно он претворял задуманное в жизнь. Для этого ему приходилось лавировать между амбициями удельных князей и требованиями Золотой Орды. Будучи владимиро-новгородским князем, Александр Ярославич, ведя внешнюю политику, соответствовавшую интересам объединения Руси, сумел, опираясь на широкие слои служилых бояр и дворян, объединить в своих руках всю Северо-восточную и Северо-западную Русь.

Да, он многое не успел, но завещал своим детям и внукам не отступать от решения этой главной задачи. И его внук князь Иван Калита, сделавший политическим центром страны Москву, очень многое сделал для объединения русских земель, в которое впоследствии вложился каждый московский князь, увеличив в итоге Русь до значительных размеров.

Как писал известный историк Сергей Соловьев: «Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского».

Некоторые историки говорят, что князь Александр умер, будучи отравленным в Орде. Но жизнь и деятельность святого князя проходила в постоянном напряжении, просто на разрыв, ему приходилось преодолевать столько трудностей и препятствий, решая сложные судьбоносные задачи в масштабах всего Отечества, что не удивительно, если у него просто кончились физические силы.