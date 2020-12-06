Как проклинали в античной Ольвии

Заклятия из крупного греческого города на юге современной Украины впервые свели в единый корпус.

Двадцать пять заклятий происходит из античной Ольвии и её округи. Они впервые сведены в едином «Корпусе заклятий понтийской Ольвии», вышедшем недавно. Его составил Алексей Владиславович Белоусов, кандидат филологических наук, доцент исторического факультета МГУ, кафедры классической филологии РГГУ и сотрудник ИВИ РАН.

Большая часть заклятий процарапна на свинцовых пластинах. Многие из них согнуты или свёрнуты и пробиты гвоздями. Ещё шесть заклятий процарапаны на керамике.

Примерно половина этих магических текстов (12) представляет собой список имён в именительном падеже. Другая крупная группа заклятий – перечисление имён с прибавлением других людей (10). Часть надписей содержит имена, язык и заклинающий глагол (3). Некоторые заклятия сопровождаются схематическими рисунками людей, которым наносят повреждения.

Многие заклинания направлены против соперников в суде: «…Пусть все (их) дела будут безуспешны, если они станут свидетельствовать (в суде)»; «Я связываю языки противников по суду и свидетелей…».

Автор книги отмечает особое пристрастие местных практиков чёрной магии и к круглым объектам, и к надписям по кругу. Один раз заклятие выполнено ретроградным письмом.

Датируется эта ольвийская магическая практика временем от V до II века до н.э.

Ольвия находится в устье Буга и Днепра. Колония появилась в VI в. до н.э., а её расцвет приходится на вторую половину V – первую половину III в. до н.э. В это время площадь города достигает 50 га. Жители города активно торговали пшеницей, занимались рыболовством, вели посредническую торговлю с соседними варварами – скифами. Раскопки в Ольвии открыли храмы, крепостные стены и башни, ворота, жилые дома и площадь-агору.

Город не удалось покорить Зопириону, полководцу Александра Македонского, но почти через 300 лет (в середине I в. до н.э.) Ольвию разрушил гетский царь Буребиста. Со временем полис отстроился заново, но былых размеров уже никогда не достиг. В 198 г. н.э. он стал частью Римской империи. Окончательно погиб город, по-видимому, во время нашествия гуннов в 70-е годы IV в. н.э.