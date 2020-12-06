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Астрономы получили самые подробные снимки Магеллановых облаков

Астрономы получили самые подробные снимки Магеллановых облаков
Часть набора данных SMASH, показывающая Большое Магелланово Облако. © CTIO / NOIRLab / NSF

Новые изображения, сделанные с помощью 520-мегапиксельной камеры Dark Energy Camera (DECam) на 4-м телескопе Виктора М. Бланко в обсерватории Серро-Тололо, представляют собой часть второго выпуска данных Обзора магеллановой звездной истории. (Survey of the MAgellanic Stellar History, SMASH).

Большое и Малое Магеллановы Облака расположены на расстоянии 160 000 и 200 000 световых лет от Земли и простираются на 15 000 и 7 000 световых лет соответственно.

Это самые большие галактики-спутники Млечного Пути и, в отличие от остальных галактик-спутников, они все еще активно образуют звезды – и очень быстрыми темпами.

Хотя Вселенную населяет большое количество карликовых галактик, таких как Магеллановы Облака, подавляющее большинство из них слишком тусклые и далекие для изучения астрономами.

Соседство Большого и Малого Магеллановых облаков дает астрономам уникальную возможность исследовать формирование и эволюцию малых галактик.

«Эти галактики-спутники изучались в течение десятилетий, но SMASH используется для составления карты их структуры в огромных размерах и помогает раскрыть тайну их образования», – сказал доктор Дэвид Нидевер из Университета штата Монтана, главный исследователь SMASH.

«На сегодняшний день это самый глубокий и обширный набор астрономических данных о Магеллановых облаках, которые являются ближайшими к нам крупными галактиками».

Полный обзор SMASH охватывает площадь, в 2400 раз превышающую площадь полной Луны, и требует около 50 ночей специализированных наблюдений.

Второй выпуск данных содержит новые данные от DECam по центральным и наиболее сложным регионам Магеллановых облаков.

Астрономы используют глубокий набор данных для изучения истории звездообразования в обеих этих карликовых галактиках. Они обнаружили доказательства того, что пара галактик сталкивалась друг с другом в недавнем прошлом и что это вызвало недавний эпизод интенсивного звездообразования.

Одна из долгосрочных целей астрономов – использовать полученную ими информацию об истории звездообразования для создания «фильма» о том, как Магеллановы облака эволюционировали с течением времени.

«Эти последние данные SMASH для центральных областей Магеллановых облаков, где находится большинство звезд, уникальны по своей совокупной глубине, ширине и однородности», – сказал со-руководитель исследования SMASH доктор Кнут Олсен, астроном из NSF.

Астрономы получили самые подробные снимки Магеллановых облаков
Часть набора данных SMASH, показывающая, возможно, лучший широкоугольный вид Малого Магелланова Облака на сегодняшний день. © CTIO / NOIRLab / NSF / AURA

«Помимо создания удивительных изображений, эти данные позволяют нам заглянуть в прошлое и восстановить, как Магеллановы Облака формировали свои звезды с течением времени; с помощью этих «фильмов» о звездообразовании мы можем попытаться понять, как и почему эти галактики эволюционировали».

Второй выпуск данных обзора SMASH описан в статье, которая будет опубликована в Astronomical Journal.

06 декабрь 2020 /
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