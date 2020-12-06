Астрономы получили самые подробные снимки Магеллановых облаков

Часть набора данных SMASH, показывающая Большое Магелланово Облако. © CTIO / NOIRLab / NSF

Новые изображения, сделанные с помощью 520-мегапиксельной камеры Dark Energy Camera (DECam) на 4-м телескопе Виктора М. Бланко в обсерватории Серро-Тололо, представляют собой часть второго выпуска данных Обзора магеллановой звездной истории. (Survey of the MAgellanic Stellar History, SMASH).

Большое и Малое Магеллановы Облака расположены на расстоянии 160 000 и 200 000 световых лет от Земли и простираются на 15 000 и 7 000 световых лет соответственно.

Это самые большие галактики-спутники Млечного Пути и, в отличие от остальных галактик-спутников, они все еще активно образуют звезды – и очень быстрыми темпами.

Хотя Вселенную населяет большое количество карликовых галактик, таких как Магеллановы Облака, подавляющее большинство из них слишком тусклые и далекие для изучения астрономами.

Соседство Большого и Малого Магеллановых облаков дает астрономам уникальную возможность исследовать формирование и эволюцию малых галактик.

«Эти галактики-спутники изучались в течение десятилетий, но SMASH используется для составления карты их структуры в огромных размерах и помогает раскрыть тайну их образования», – сказал доктор Дэвид Нидевер из Университета штата Монтана, главный исследователь SMASH.

«На сегодняшний день это самый глубокий и обширный набор астрономических данных о Магеллановых облаках, которые являются ближайшими к нам крупными галактиками».

Полный обзор SMASH охватывает площадь, в 2400 раз превышающую площадь полной Луны, и требует около 50 ночей специализированных наблюдений.

Второй выпуск данных содержит новые данные от DECam по центральным и наиболее сложным регионам Магеллановых облаков.

Астрономы используют глубокий набор данных для изучения истории звездообразования в обеих этих карликовых галактиках. Они обнаружили доказательства того, что пара галактик сталкивалась друг с другом в недавнем прошлом и что это вызвало недавний эпизод интенсивного звездообразования.

Одна из долгосрочных целей астрономов – использовать полученную ими информацию об истории звездообразования для создания «фильма» о том, как Магеллановы облака эволюционировали с течением времени.

«Эти последние данные SMASH для центральных областей Магеллановых облаков, где находится большинство звезд, уникальны по своей совокупной глубине, ширине и однородности», – сказал со-руководитель исследования SMASH доктор Кнут Олсен, астроном из NSF.

Часть набора данных SMASH, показывающая, возможно, лучший широкоугольный вид Малого Магелланова Облака на сегодняшний день. © CTIO / NOIRLab / NSF / AURA

«Помимо создания удивительных изображений, эти данные позволяют нам заглянуть в прошлое и восстановить, как Магеллановы Облака формировали свои звезды с течением времени; с помощью этих «фильмов» о звездообразовании мы можем попытаться понять, как и почему эти галактики эволюционировали».

Второй выпуск данных обзора SMASH описан в статье, которая будет опубликована в Astronomical Journal.