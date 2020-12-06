Термоядерный реактор “Искусственное солнце” приступил к работе

Реактор HL-2M Tokamak

Государственные СМИ КНР сообщили, что Китай впервые успешно запустил свой ядерный термоядерный реактор “Искусственное солнце ”, что знаменует собой значительный прогресс в области исследований ядерной энергетики.

Реактор HL-2M Tokamak является крупнейшим и наиболее передовым экспериментальным исследовательским устройством в области ядерного синтеза в Китае, и ученые надеются, что это устройство потенциально может открыть доступ к мощному источнику чистой энергии.

Он использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы и может достигать температуры более 150 миллионов градусов по Цельсию, согласно People’s Daily, что примерно в десять раз горячее, чем ядро Солнца.

Реактор, расположенный на юго-западе провинции Сычуань и завершенный в конце прошлого года, часто называют «искусственным солнцем» из-за огромного количества тепла и энергии, которое он производит.

«Развитие термоядерной энергии – это не только способ решения стратегических энергетических потребностей Китая, но также имеет большое значение для будущего устойчивого развития энергетики и национальной экономики Китая», – говорится в газете People’s Daily.

Китайские ученые планируют использовать устройство в сотрудничестве с физиками, работающими над Международным термоядерным экспериментальным реактором – крупнейшим в мире исследовательским проектом в области ядерного синтеза, базирующимся во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году.

Термоядерный синтез считается Святым Граалем энергетики. Он объединяет атомные ядра для создания огромного количества энергии – в отличие от процесса деления, используемого в атомном оружии и атомных электростанциях, который разделяет их.

В отличие от деления, термоядерный синтез не создает радиоактивных отходов и несет меньший риск несчастных случаев или кражи атомных материалов. Но добиться термоядерного синтеза чрезвычайно сложно и непомерно дорого – например, общая стоимость ИТЭР оценивается в 22,5 миллиарда долларов.

Реактор HL-2M Tokamak должен проложить путь для Китайского испытательного реактора термоядерного синтеза (CFETR), предварительный концептуальный проект которого был завершен в 2015 году, а инженерное проектирование началось в 2017 году. CFETR предназначен для стационарной работы, а также для воспроизводства трития.

На первом этапе он должен иметь мощность термоядерного синтеза 200 МВт, а на втором этапе он должен иметь мощность 1 ГВт. Его цель – объединить эксперименты по термоядерному синтезу между Iter и DEMO – предлагаемой термоядерной электростанцией, которая, как ожидается, будет построена на базе Iter. DEMO рассматривается как следующий шаг к «первой в своем роде» коммерческой станции.