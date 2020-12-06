Устройство, похожее на часы, передает данные прямо через тело

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За последние несколько лет многие из нас привыкли разблокировать телефоны и компьютеры по отпечаткам пальцев, но ученые работают над сенсорными технологиями, которые могут пойти гораздо дальше.

Новый прототип устройства, созданный командой из Университета Пердью, предлагает интересный взгляд на возможности в этой области: ученые предполагают, что однажды его можно будет использовать для совершения платежей, ввода паролей и отправки фотографий одним касанием пальца, без необходимости доставать свой смартфон из кармана.

Технология, разработанная командой Университета Пердью, похожа на ряд других технологий передачи данных, предназначенных для обеспечения большей безопасности, чем традиционный Bluetooth. Используя вместо этого маломощные электромагнитные поля для передачи данных через человеческое тело, эти типы технологий усложняют хакерам перехват сигнала, одновременно открывая некоторые интересные возможности.

Система-прототип представляет собой похожее на часы устройство, которое можно носить на запястье, которое принимает данные и отправляет их через человеческое тело с помощью низкочастотных электромагнитных сигналов. Только когда палец пользователя входит в физический контакт с приемником, он создает соединение для передачи данных, а это означает, что в противном случае сигнал остается надежно ограниченным телом.

«Мы привыкли разблокировать устройства с помощью отпечатков пальцев, но эта технология не будет полагаться на биометрию – она будет полагаться на цифровые сигналы», – говорит Шрейас Сен, доцент кафедры электротехники и компьютерной инженерии Purdue. «Представьте себе вход в приложение на чужом телефоне просто на ощупь. К чему бы вы ни прикоснулись, станет более мощным, потому что через него проходит цифровая информация».

Устройство нуждается в доработке, но его программное обеспечение может быть запрограммировано для передачи определенных фрагментов данных, таких как информация о кредитной карте для совершения платежей или данные аутентификации для получения доступа к зданию вместо использования ключа.

«Вам не нужно вытаскивать устройство из кармана, – говорит Сен. – Вы можете оставить его в кармане или на теле и просто дотронуться».

Однако исследователи говорят, что им также необходимо разработать способ отключения передачи данных, чтобы гарантировать, что ценная информация не будет передаваться на все поверхности, которые оборудованы для приема сигналов. При этом исследователи видят большой потенциал для технологии.

«Каждый раз, когда вы подключаете новый аппаратный канал, это дает вам больше возможностей, – говорит Шрейас Сен. – Подумайте о больших сенсорных экранах в торговых центрах, которые у нас есть сегодня – единственная информация, которую получает компьютер, – это местоположение вашего прикосновения. Но возможность передачи информация через ваше прикосновение изменит приложения этого большого сенсорного экрана».

Исследование было опубликовано в журнале Transactions on Computer-Human Interaction.